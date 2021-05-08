فيروس كورونا: الهند تتجاوز 4000 وفاة في اليوم، وهجوم بطائرة مسيرة على قاعدة تستضيف القوات الأمريكية في العراق

تعرضت فجر اليوم السبت قاعدة عين الأسد الجوية في غرب الأنبار لقصف بطائرة مسيرة ملغومة انفجرت داخل القاعدة، بحسب مصدر أمني في الحشد العشائري في محافظة الانبار.

وأكد المصدر أن الانفجار لم يسفر عن إصابات بشرية، وتسبب فقط بأضرار مادية في أحد المسقفات داخل القاعدة. وأشار المصدر إلى أن اصوات صافرات الإنذار سمعت داخل القاعدة، واستنفرت القوات العراقية وقوات التحالف الموجودة فيها.

وهذا الهجوم هو الثاني خلال اسبوع، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وقالت القوات الأمريكية في العراق إن الهجوم على القاعدة التي تستضيف القوات الأمريكية. أدى إلى أضرار بواحدة من صالات صيانة الطائرات. وهذا الهجوم هو الرابع الذي تستخدم فيه طائرة مسيرة أو صاروخ يستهدف قواعد تضم عناصر من القوات الأمريكية في العراق خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان المبعوث الأمريكي بريت ماكغورك قد زار بغداد في وقت سابق من الأسبوع الحالي لإجراء محادثات تناولت وجود القوات الأمريكية في العراق.