حريق في مصفاة نفط بسوريا، وارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي وقع قرب مدرسة بنات في أفغانستان

انتقدت وكالة الفضاء الأمريكية - ناسا- الصين لسماحها لأحد\nصواريخها بالعودة بطريقة غير منضبطة إلى الأرض. وقد سقطت اجزاء من هذا الصاروخ في المحيط الهندي . وقالت ناسا إن الصين فشلت في تلبية المعايير المسؤولة لإطلاق\nالصواريخ. وعاد الصاروخ الصيني إلى الغلاف الجوي عبر المنطقة فوق شبه الجزيرة\nالعربية، حيث احترق معظمه. ولكن الصين اعترفت بسقوط بعض الحطام في البحر شمال جزر المالديف. وتم تصميم الصاروخ بطريقة تجعله يعود بشكل غير منضبط للأرض. وتقول الصين أن هذا أمر طبيعي - لكن الدول الأخرى تخلت عن هذه\nالممارسة.
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الصاروخ الصيني: ناسا تنتقد سماح بكين بالعودة "غير المنضبطة" للصاروخ
انتقدت وكالة الفضاء الأمريكية - ناسا- الصين لسماحها لأحد صواريخها بالعودة بطريقة غير منضبطة إلى الأرض.
وقد سقطت اجزاء من هذا الصاروخ في المحيط الهندي.
وقالت ناسا إن الصين فشلت في تلبية المعايير المسؤولة لإطلاق الصواريخ.
وعاد الصاروخ الصيني إلى الغلاف الجوي عبر المنطقة فوق شبه الجزيرة العربية، حيث احترق معظمه.
ولكن الصين اعترفت بسقوط بعض الحطام في البحر شمال جزر المالديف.
وتم تصميم الصاروخ بطريقة تجعله يعود بشكل غير منضبط للأرض.
وتقول الصين أن هذا أمر طبيعي - لكن الدول الأخرى تخلت عن هذه الممارسة.
العنف في أفغانستان: ارتفاع حصيلة الهجوم الذي وقع بالقرب من مدرسة للبنات إلى 50 قتيلا
ارتفعت حصيلة ضحايا القنابل التي زرعت خارج مدرسة للبنات في العاصمة الأفغانية كابول الى خمسين قتيلا.
وهزت انفجارات السبت حي داشت برشي غرب كابول الذي تسكنه أغلبية من الهزارة الشيعة ما يشكل هدفا دائما للمسلحين الإسلاميين السنة المتشددين.
ويأتي هذا الهجوم بينما يواصل الجيش الأميركي سحب آخر 2500 جندي من أفغانستان التي تمزقها أعمال عنف، على الرغم من جهود السلام المتعثرة بين طالبان والحكومة الأفغانية لإنهاء حرب استمرت عقودا.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن لكن المسؤولين الأفغان بمن فيهم الرئيس أشرف غني حملوا حركة طالبان مسؤولية الهجوم، وهو ما نفته الحركة.
حريق في مصفاة النفط الرئيسية بحمص غربي سوريا دون وقوع خسائر
أفادت وسائل إعلام حكومية سورية بنشوب حريق في مصفاة رئيسية للنفط في مدينة حمص غربي البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية فإن الحريق الذي نشب في وحدة للتقطير بالمصفاة جاء نتيجة تسرب من إحدى المضخات دون أن يسفر عن أي إصابات.
وكانت مصفاة حمص قد تعرضت لانفجار وحريق ضخم في يناير/ كانون ثاني الماضي.