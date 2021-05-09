حريق في مصفاة نفط بسوريا، وارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي وقع قرب مدرسة بنات في أفغانستان

ارتفعت حصيلة ضحايا القنابل التي زرعت خارج مدرسة للبنات في العاصمة الأفغانية كابول الى خمسين قتيلا.

وهزت انفجارات السبت حي داشت برشي غرب كابول الذي تسكنه أغلبية من الهزارة الشيعة ما يشكل هدفا دائما للمسلحين الإسلاميين السنة المتشددين.

ويأتي هذا الهجوم بينما يواصل الجيش الأميركي سحب آخر 2500 جندي من أفغانستان التي تمزقها أعمال عنف، على الرغم من جهود السلام المتعثرة بين طالبان والحكومة الأفغانية لإنهاء حرب استمرت عقودا.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن لكن المسؤولين الأفغان بمن فيهم الرئيس أشرف غني حملوا حركة طالبان مسؤولية الهجوم، وهو ما نفته الحركة.