واشنطن تعرب عن "قلقها العميق" حيال الاشتباكات في القدس، وإصابة صحفي عراقي إثر إطلاق النار عليه في الديوانية

فيروس كورونا: السعودية تعلن إقامة الحج بتدابير وقائية للعام الثاني على التوالي
أعلنت السعودية عزمها إقامة الحج لهذا
العام "وفق التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية
والأمنية والتنظيمية، بما تضمن الحفاظ على صحة الحجاج وتأدية مناسكهم بيسر"،
في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد.وأعلنت وزارة الحج والعمرة، أن المملكة ستعلن
الضوابط والمعايير الصحية والتنظيمية والإجراءات والخطط الاستيعابية للحج هذا
العام، لاحقاً، لافتة إلى أن الجهات الصحية تستمر في مراقبة الأوضاع الصحية
والوبائية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وقالت السلطات السعودية إنها ستسمح لعدد
من الأجانب بأداء فريضة الحج هذا العام.
وكانت السعودية قد سمحت، العام الماضي،
لعشرة آلاف مواطن سعودي فقط بأداء فريضة الحج، بسبب تفشي الوباء.
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة اعتادت
استقبال نحو 3 ملايين مسلم،
من جميع أنحاء العالم، لأداء فريضة الحج، قبل تفشي فيروس كورونا المستجد.
reutersCopyright: reuters
مظاهرات العراق: إصابة صحفي بجروح خطيرة نتيجة تعرضه لمحاولة قتل في الديوانية
أصيب
الصحافي العراقي أحمد حسن بجروح خطرة نتيجة تعرّضه لمحاولة اغتيال بالرصاص في
الديوانية فجر الإثنين، بعد 24 ساعة على مقتل الناشط
المناهض للحكومة إيهاب الوزني بهجوم مماثل في مدينة جنوبية أخرى هي كربلاء، بحسب
مصادر طبية وشهود.
ويعمل
حسن مراسلاً لقناة الفرات التلفزيونية العراقية.
وأتت محاولة اغتيال حسن بعد 24
ساعة على مقتل إيهاب الوزني، رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، برصاص مسلّحين
أردوه أمام منزله بمسدسات مزوّدة بكواتم للصوت.
وكان الوزني من أبرز الأصوات المناهضة للفساد
وسوء إدارة الدولة والمنادية بالحدّ من نفوذ إيران والجماعات المسلّحة في المدينة
المقدّسة لدى الشيعة.
حي الشيخ جراح: واشنطن تعرب عن "قلقها العميق" حيال الاشتباكات في القدس
أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي،
جيك سوليفان، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره
الإسرائيلي مئير بن شبات أعرب فيه عن "قلقه العميق" إزاء اشتباكات
بالقدس أثارتها خطط لإجلاء أسر فلسطينية في القدس الشرقية.
وجاء في البيان الصادر عن البيت الأبيض أن سوليفان
دعا "الحكومة الإسرائيلية إلى اتباع الإجراءات الملائمة لضمان الهدوء خلال
إحياء ذكرى يوم القدس".
وشهدت القدس الشرقية المحتلة في الأيام الماضية
مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية ما أسفر عن إصابة العشرات.
وأضاف
البيت الأبيض أن سوليفان عبر أيضا عن التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأمن
إسرائيل وبدعم السلام والاستقرار.
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فيروس كورونا: السعودية تعلن إقامة الحج بتدابير وقائية للعام الثاني على التوالي
أعلنت السعودية عزمها إقامة الحج لهذا العام "وفق التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية والتنظيمية، بما تضمن الحفاظ على صحة الحجاج وتأدية مناسكهم بيسر"، في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد.وأعلنت وزارة الحج والعمرة، أن المملكة ستعلن الضوابط والمعايير الصحية والتنظيمية والإجراءات والخطط الاستيعابية للحج هذا العام، لاحقاً، لافتة إلى أن الجهات الصحية تستمر في مراقبة الأوضاع الصحية والوبائية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وقالت السلطات السعودية إنها ستسمح لعدد من الأجانب بأداء فريضة الحج هذا العام.
وكانت السعودية قد سمحت، العام الماضي، لعشرة آلاف مواطن سعودي فقط بأداء فريضة الحج، بسبب تفشي الوباء.
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة اعتادت استقبال نحو 3 ملايين مسلم، من جميع أنحاء العالم، لأداء فريضة الحج، قبل تفشي فيروس كورونا المستجد.
مظاهرات العراق: إصابة صحفي بجروح خطيرة نتيجة تعرضه لمحاولة قتل في الديوانية
أصيب الصحافي العراقي أحمد حسن بجروح خطرة نتيجة تعرّضه لمحاولة اغتيال بالرصاص في الديوانية فجر الإثنين، بعد 24 ساعة على مقتل الناشط المناهض للحكومة إيهاب الوزني بهجوم مماثل في مدينة جنوبية أخرى هي كربلاء، بحسب مصادر طبية وشهود.
ويعمل حسن مراسلاً لقناة الفرات التلفزيونية العراقية.
وأتت محاولة اغتيال حسن بعد 24 ساعة على مقتل إيهاب الوزني، رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، برصاص مسلّحين أردوه أمام منزله بمسدسات مزوّدة بكواتم للصوت.
وكان الوزني من أبرز الأصوات المناهضة للفساد وسوء إدارة الدولة والمنادية بالحدّ من نفوذ إيران والجماعات المسلّحة في المدينة المقدّسة لدى الشيعة.
حي الشيخ جراح: واشنطن تعرب عن "قلقها العميق" حيال الاشتباكات في القدس
أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي مئير بن شبات أعرب فيه عن "قلقه العميق" إزاء اشتباكات بالقدس أثارتها خطط لإجلاء أسر فلسطينية في القدس الشرقية.
وجاء في البيان الصادر عن البيت الأبيض أن سوليفان دعا "الحكومة الإسرائيلية إلى اتباع الإجراءات الملائمة لضمان الهدوء خلال إحياء ذكرى يوم القدس".
وشهدت القدس الشرقية المحتلة في الأيام الماضية مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية ما أسفر عن إصابة العشرات.
وأضاف البيت الأبيض أن سوليفان عبر أيضا عن التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأمن إسرائيل وبدعم السلام والاستقرار.