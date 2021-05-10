واشنطن تعرب عن "قلقها العميق" حيال الاشتباكات في القدس، وإصابة صحفي عراقي إثر إطلاق النار عليه في الديوانية

أعلنت السعودية عزمها إقامة الحج لهذا العام "وفق التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية والتنظيمية، بما تضمن الحفاظ على صحة الحجاج وتأدية مناسكهم بيسر"، في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد.وأعلنت وزارة الحج والعمرة، أن المملكة ستعلن الضوابط والمعايير الصحية والتنظيمية والإجراءات والخطط الاستيعابية للحج هذا العام، لاحقاً، لافتة إلى أن الجهات الصحية تستمر في مراقبة الأوضاع الصحية والوبائية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقالت السلطات السعودية إنها ستسمح لعدد من الأجانب بأداء فريضة الحج هذا العام.

وكانت السعودية قد سمحت، العام الماضي، لعشرة آلاف مواطن سعودي فقط بأداء فريضة الحج، بسبب تفشي الوباء.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة اعتادت استقبال نحو 3 ملايين مسلم، من جميع أنحاء العالم، لأداء فريضة الحج، قبل تفشي فيروس كورونا المستجد.