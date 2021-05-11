قتلى وجرحى في إطلاق نار بمدرسة في مدينة قازان الروسية، وفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية

بدأت في إيران عملية تسجيل الأشخاص الراغبين في الترشح في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد في الشهر المقبل.

وتستغرق عملية تسجيل المرشحين المحتملين خمسة أيام على أن تعقبها عرض الطلبات على هيئة خبراء، مجلس صيانة الدستور، لتقرير ما إذا كانوا مؤهلين لخوض السباق الانتخابي، وهي العملية التي شهدت في استحقاقات رئاسية سابقة استبعاد عدد من المرشحين المعتدلين البارزين.

ولا يمكن للرئيس الحالي، حسن روحاني، خوض السباق الانتخابي المقبل حيث أنه شغل المنصب لفترتين متتاليتين.