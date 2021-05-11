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قتلى وجرحى في إطلاق نار بمدرسة في مدينة قازان الروسية، وفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية

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  1. الانتخابات الرئاسية الإيرانية: بدء تسجيل الأشخاص الراغبين في الترشح للسباق الرئاسي

    بدأت في إيران عملية تسجيل الأشخاص الراغبين في الترشح في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد في الشهر المقبل.

    وتستغرق عملية تسجيل المرشحين المحتملين خمسة أيام على أن تعقبها عرض الطلبات على هيئة خبراء، مجلس صيانة الدستور، لتقرير ما إذا كانوا مؤهلين لخوض السباق الانتخابي، وهي العملية التي شهدت في استحقاقات رئاسية سابقة استبعاد عدد من المرشحين المعتدلين البارزين.

    ولا يمكن للرئيس الحالي، حسن روحاني، خوض السباق الانتخابي المقبل حيث أنه شغل المنصب لفترتين متتاليتين.

    إيران
    Copyright: EPA

  2. قتلى وجرحى في إطلاق نار في مدرسة بمدينة قازان الروسية

    تفيد التقارير الواردة من روسيا بأن إطلاق نار وقع داخل مدرسة في مدينة قازان بوسط البلاد.

    وبحسب وسائل الإعلام فإن الحادث أسفر عن مقتل تسعة أشخاص بينهم عدد من الأطفال.

    وبينما قالت وسائل إعلام إن الهجوم جاء على يد اثنين من المراهقين قالت وسائل إعلام أخرى إن الشرطة ألقت القبض على منفذ الهجوم وهو مراهق واحد.

    ونشر معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لما وصفوه بلحظة القبض على منفذ الهجوم

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