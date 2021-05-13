القدس الشرقية: آلاف الفلسطينيين يشاركون في صلاة عيد الفطر في باحات الأقصى، وعملية "سيف القدس" في غزة و "حارس الأسوار" في إسرائيل تزداد عنفا

شنت مقاتلات إسرائيلية قبل قليل غارات متتالية على قطاع غزة مستهدفة عمارة سكنية وسط مدينة غزة وفرعي البنك الوطني الاسلامي التابع لحركة حماس ومقر البريد في مدينة رفح جنوبي القطاع، ودمرت تلك الأهداف بشكل كامل.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملية "حارس الأسوار" لليوم الرابع على التوالي، ويقصف مواقع أمنية وحكومية وعدداً من المنازل والأبراج السكنية ومؤسسات تجارية.

واستهدفت مقاتلات حربية اسرائيلية في إحدى غاراتها مقر البنك الوطني الإسلامي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ودمرته بشكل كامل، ودمرت غارة أخرى برجاً سكنياً من أربعة عشر طابقاً وسط مدينة غزة.

كما دمرت الطائرات الإسرائيلية أيضاً مقرات جهاز الامن الداخلي التابع لحماس في مدينتي غزة وخان يونس. وشن الطيران الحربي الاسرائيلي عدداً كبيراً من الغارات العنيفة جداً، مستهدفاً بعشرات القذائف وعلى دفعات متتالية البنية التحتية في محيط مجمعات ساحة السرايا ومجمع أبو خضرة الحكومي وبالقرب من مفترق مركزي غرب مدينة غزة، وأدى القصف إلى تدمير الشوارع الرئيسة ومفترقات الطرق الواصلة بين تلك المناطق.

وقال الجيش الاسرائيلي إن طائراته استهدفت منذ بداية العملية أكثر من 650 هدفًا.

كما قال الجيش الاسرائيلي إنه ومنذ الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة صباحًا أطلق نحو 130 صاروخًا من قطاع غزة نحو إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام محلية إسرائيلي أن مناطق في وسط البلاد تعرضت لقصف صاروخي من جهة غزة، وأصيب 15 شخصا بجراح في بتاح تكفا.

وذكرت وسائل إعلام غربية أن الفصائل الفسطينية في غزة وسعت دائرة الأهداف وأصابت مناطق في شمال البلاد.