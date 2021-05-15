136 قتيلا فلسطينيا وأكثر من 1000 جريح في اليوم السادس للقصف الإسرائيلي على غزة ووصول المبعوث الأمريكي في محاولة لخفض التصعيد

ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ مساء الاثنين الماضي، إلى 136 مواطنا بينهم 31 طفلا، و20 امرأة، وإصابة أكثر من 1000، بينهم حالات خطيرة، وأصيبت المباني بدمار هائل، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"

وشنت إسرائيل سلسلة غارات إضافة إلى قصف مدفعي استهدف المنازل والمباني السكنية.

وفي مخيم الشاطئ أغارت الطائرات الإسرائيلية على المخيم غرب مدينة غزة. وقصفت بناية سكنية دون سابق إنذار وقتل فيها 10 على الاقل من عائلة واحدة. ومن بين القتلى ستة أطفال وسيدتان، ولايزال هناك عدد من المفقودين، وأصيب قرابة 15 شخصاً إثر الغارة ذاتها، وفقا لما أكده جهاز الدفاع المدني الفلسطيني.