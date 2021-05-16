غزة
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الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف منزل قائد حماس في غزة، وجلسة لمجلس الأمن لبحث سبل وقف العنف

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  1. السلطات في غزة تفيد بارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية إلى 174 من بينهم 47 طفلا و29 سيدة

    أعلنت السلطات في غزة عن ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم السابع على التوالي إلى 174 قتيلا من بينهم 47 طفل و29 سيدة.

    وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن عدد القتلى مرشح للزيادة، بسبب وجود مفقودين تحت انقاض المباني التي انهارت جراء الغارات الإسرائيلية.

    هذا وارتفعت حصيلة ضحايا قصف شارع الوحدة وسط مدينة غزة فجر الأحد إلى 23 قتيلا و50 إصابة بجراح مختلفة معظمهم من الأطفال والنساء.

    غزة
    Copyright: EPA

  2. الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف منزل قائد حماس في غزة يحيى السنوار

    قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته أغارت على منزل قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، في ظل الهجمات المتبادلة منذ أيام بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع.

    وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي فإن القصف استهدف منزلي يحيى السنوار وشقيقه محمد السنوار.

    وكان يحيى السنوار معتقلا في السجون الإسرائيلية لأكثر من 20 عاما قبل أن يفرح عنه في صفقة تبادل للأسرى عام 2011 لينتخب في 2017 رئيس المكتب السياسي للحركة وهو المنصب الذي لا يزال يشغله حتى الآن.

    السنوار
    Copyright: Reuters

  3. جلسة لمجلس الأمن لبحث سبل وقف العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين

    تعقد الدول الأعضاء في مجلس الأمن اجتماعا عبر الفيديو اليوم لبحث تصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين في ظل عمليات قصف إسرائيلية على غزة واستمرار إطلاق الصواريخ من القطاع.

    ويلتقي مسؤول الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية في وزارة الخارجية الأميركية هادي عمرو، مع القادة الإسرائيليين في القدس الأحد قبل التوجه إلى الضفة الغربية المحتلة لإجراء محادثات مع المسؤولين الفلسطينيين.

    غزة
    Copyright: Reuters
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