الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف منزل قائد حماس في غزة، وجلسة لمجلس الأمن لبحث سبل وقف العنف

أعلنت السلطات في غزة عن ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم السابع على التوالي إلى 174 قتيلا من بينهم 47 طفل و29 سيدة.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن عدد القتلى مرشح للزيادة، بسبب وجود مفقودين تحت انقاض المباني التي انهارت جراء الغارات الإسرائيلية.

هذا وارتفعت حصيلة ضحايا قصف شارع الوحدة وسط مدينة غزة فجر الأحد إلى 23 قتيلا و50 إصابة بجراح مختلفة معظمهم من الأطفال والنساء.