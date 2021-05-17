المواجهات بين الإسرائيليين والفلسطينيين تدخل أسبوعها الثاني، والصراع يلقي بظلاله على كندا

"مراسلون بلا حدود" تشكو إسرائيل أمام الجنائية الدولية لقصفها مباني تضم مقرات إعلامية بغزة
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تقدّمت منظمة "مراسلون بلا
حدود" بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد أن دمرت ضربات إسرائيلية مباني بها مقرات 23 من وسائل الاعلام المحلية والدولية في غزة، معتبرة أن هذا الاستهداف قد
يرقى إلى "جرائم الحرب".
وأتهمت المنظمة في
شكواها الجيش الإسرائيلي بإعاقة التغطية الإعلامية للنزاع، والإضرار بأقسام
التحرير التي يُعَدّ صحافيوها ومعداتّها ومَرافقها محميّين بموجب مقتضيات حماية
السكان المدنيين.
وطالبت "مراسلون بلا حدود" المدّعية العامة
للمحكمة بضمّ أحداث الأيام الأخيرة إلى التحقيق الذي فُتح في آذار/مارس بشأن جرائم
يعتقد أنّها ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية، في مبادرة رفضتها إسرائيل لكنها لقيت
ترحيباً فلسطينياً. كان قصف اسرائيلي
قد دمر السبت مبنى ً من 13 طابقاً ضم مكاتب وكالة "أسوشيتد برس"
الأميركية وقناة "الجزيرة" الإخبارية القطرية، فيما اعتبر رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّ المبنى كان "هدفاً مشروعاً تماماً" .
غزة وإسرائيل: المواجهات بين الإسرائيليين والفلسطينيين تدخل أسبوعها الثاني من دون تراجع وتيرة العنف
تدخل
المواجهات بين الإسرائيليين والفلسطينيين أسبوعها الثاني دون أي دلائل على تراجع
وتيرة القتال، حيث كانت الغارات الإسرائيلية على غزة ليلة أمس هي الأعنف منذ بدء
تبادل الهجمات.
ويقول
الجيش الإسرائيلي إنه يهاجم " أهدافا إرهابية" إلا أن شهود عيان
ومراسلين يقولون إن طرقا وخطوط طاقة ومنازل قد تضررت جراء الغارات الإسرائيلية.
ولم
تكشف السلطات في غزة عن عدد من قتلوا في الغارات الأخيرة لكنها كانت قد قالت في
وقت سابق من الأمس إن حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية منذ يوم الاثنين الماضي بلغت
نحو 200 قتيل من بينهم عشرات الأطفال بينما كانت حصيلة القتلى الإسرائيليين جراء
الصواريخ التي تطلق من القطاع 10 قتلى.
ReutersCopyright: Reuters
غزة وإسرائيل: رئيس الوزراء الكندي يندد بالصدامات بين مؤيدين لإسرائيل ومناصرين للفلسطينيين في مدن بالبلاد
ندّد
رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بأعمال العنف والألفاظ المعادية للسامية وتلك
المعادية للإسلام التي أُطلقت خلال تظاهرات جرت في نهاية الأسبوع في عدد من مدن
البلاد، ومن بينها مونتريال حيث اندلعت صدامات بين متظاهرين مناصرين للفلسطينيين
وآخرين متضامنين مع إسرائيل.
وكانت
الشرطة في مدينة مونتريال قد استخدمت الغاز المسيل للدموع إثر صدامات دارت خلال
تجمّع داعم لإسرائيل بين متظاهرين مؤيّدين للفلسطينيين وآخرين مناصرين لإسرائيل.
وتدخّلت
فرق من شرطة مكافحة الشغب وأطلقت الغاز المسيل للدموع للفصل بين متظاهري
المجموعتين وتفريقهم.
أعلنت
الشرطة في وقت متأخر من الليل حصيلة أولية تفيد عن توقيف 15 شخصاً وإثبات 70 حالة
"ارتكاب مخالفة".
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"مراسلون بلا حدود" تشكو إسرائيل أمام الجنائية الدولية لقصفها مباني تضم مقرات إعلامية بغزة
تقدّمت منظمة "مراسلون بلا حدود" بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد أن دمرت ضربات إسرائيلية مباني بها مقرات 23 من وسائل الاعلام المحلية والدولية في غزة، معتبرة أن هذا الاستهداف قد يرقى إلى "جرائم الحرب".
وأتهمت المنظمة في شكواها الجيش الإسرائيلي بإعاقة التغطية الإعلامية للنزاع، والإضرار بأقسام التحرير التي يُعَدّ صحافيوها ومعداتّها ومَرافقها محميّين بموجب مقتضيات حماية السكان المدنيين.
وطالبت "مراسلون بلا حدود" المدّعية العامة للمحكمة بضمّ أحداث الأيام الأخيرة إلى التحقيق الذي فُتح في آذار/مارس بشأن جرائم يعتقد أنّها ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية، في مبادرة رفضتها إسرائيل لكنها لقيت ترحيباً فلسطينياً. كان قصف اسرائيلي قد دمر السبت مبنى ً من 13 طابقاً ضم مكاتب وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية وقناة "الجزيرة" الإخبارية القطرية، فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّ المبنى كان "هدفاً مشروعاً تماماً" .
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: منشورات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي
انتشر على مدار الأيام القليلة الماضية محتوى مضلل على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
فيما يلي بعض الأمثلة للمعلومات المضللة التي نشرها مؤيدو طرفي الصراع، وأثارت جدلا واسع النطاق على شبكات التواصل الاجتماعي.
- نشر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو يزعم أنه يظهر إطلاق حماس صواريخ من مناطق "آهلة بالسكان".
وقال عوفير جندلمان في تلك التغريدة: "حوالي ثلث الصواريخ البالغ عددها 250 صاروخا سقطت داخل قطاع غزة وقتلت فلسطينيين".
لكن عملية التحقق التي قمنا بها أثبتت أن هذا الفيديو قديم وتم تصويره في سوريا، وليس في غزة.
وصور هذا الفيديو لإحدى العمليات التي قامت بها قوات الجيش السوري مستهدفة جماعات سورية معارضة في مدينة درعا عام 2018.
وصنف موقع تويتر هذه التغريدة بأنها "مادة إعلامية تحتوى على تلاعب"، مضيفا روابط للفيديو الأصلي من أجل تقصي الحقائق، ومؤكدا أن مقطع الفيديو صور أثناء الحرب في سوريا.
وبعد التعرض لهذه الانتقادات، حذف عوفير الفيديو من على حسابه على تويتر.
- نشر بعض مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر لقطات مأخوذة من فيديوهات زعموا أنها من حساب الجيش الإسرائيلي على تويتر تحمل عبارة: "نحن نحب القتل، وقصفنا بعض الأطفال للتو".
وثبت أن اللقطات مزيفة ويمكن إعدادها باستخدام أدوات مجانية متوافرة على الإنترنت.
كما لم ينشر الجيش الإسرائيلي هذه المنشورات على حسابه الرسمي على تويتر أو عبر أي منصة أخرى.
وثبت أيضا أن اللقطات المضللة، التي تصور تغريدات منسوبة للجيش الإسرائيلي، مأخوذة من حساب يظهر دعما قويا للفلسطينيين وعداء لإسرائيل ويزعم أنه ينشر محتوى ساخر.
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غزة وإسرائيل: المواجهات بين الإسرائيليين والفلسطينيين تدخل أسبوعها الثاني من دون تراجع وتيرة العنف
تدخل المواجهات بين الإسرائيليين والفلسطينيين أسبوعها الثاني دون أي دلائل على تراجع وتيرة القتال، حيث كانت الغارات الإسرائيلية على غزة ليلة أمس هي الأعنف منذ بدء تبادل الهجمات.
ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يهاجم " أهدافا إرهابية" إلا أن شهود عيان ومراسلين يقولون إن طرقا وخطوط طاقة ومنازل قد تضررت جراء الغارات الإسرائيلية.
ولم تكشف السلطات في غزة عن عدد من قتلوا في الغارات الأخيرة لكنها كانت قد قالت في وقت سابق من الأمس إن حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية منذ يوم الاثنين الماضي بلغت نحو 200 قتيل من بينهم عشرات الأطفال بينما كانت حصيلة القتلى الإسرائيليين جراء الصواريخ التي تطلق من القطاع 10 قتلى.
غزة وإسرائيل: رئيس الوزراء الكندي يندد بالصدامات بين مؤيدين لإسرائيل ومناصرين للفلسطينيين في مدن بالبلاد
ندّد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بأعمال العنف والألفاظ المعادية للسامية وتلك المعادية للإسلام التي أُطلقت خلال تظاهرات جرت في نهاية الأسبوع في عدد من مدن البلاد، ومن بينها مونتريال حيث اندلعت صدامات بين متظاهرين مناصرين للفلسطينيين وآخرين متضامنين مع إسرائيل.
وكانت الشرطة في مدينة مونتريال قد استخدمت الغاز المسيل للدموع إثر صدامات دارت خلال تجمّع داعم لإسرائيل بين متظاهرين مؤيّدين للفلسطينيين وآخرين مناصرين لإسرائيل.
وتدخّلت فرق من شرطة مكافحة الشغب وأطلقت الغاز المسيل للدموع للفصل بين متظاهري المجموعتين وتفريقهم.
أعلنت الشرطة في وقت متأخر من الليل حصيلة أولية تفيد عن توقيف 15 شخصاً وإثبات 70 حالة "ارتكاب مخالفة".