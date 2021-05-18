الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة قرب الحدود مع الأردن، وإسبانيا تقول إن آلاف المهاجرين توافدوا على سبتة

قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أسقطت طائرة مسيرة اقتربت من حدود إسرائيل مع الأردن، في وقت سابق من صباح اليوم، دون تحديد الجهة التي انطلقت منها.

وأضاف الجيش أن الطائرة كانت تحلق باتجاه منطقة بيت شيعان، شمال إسرائيل، حينما تم إسقاطها.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي يتبادل فيه الجيش الإسرائيلي الهجمات مع فصائل غزة في تصعيد مستمر منذ أكثر من أسبوع