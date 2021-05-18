الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة قرب الحدود مع الأردن، وإسبانيا تقول إن آلاف المهاجرين توافدوا على سبتة

واصلت إسرائيل والفصائل المسلحة في غزة تبادل الهجمات منذ فجر اليوم
في إطار التصعيد المتبادل المستمر منذ أكثر من أسبوع والذي راح ضحيته نحو 200 شخص
في القطاع و10 أشخاص في إسرائيل.
ونفذت مقاتلات حربية إسرائيلية عشرات الغارات الجوية مستهدفة مواقع
عسكرية تتبع للفصائل الفلسطينية ومقرات حكومية ومنازل وبناية سكنية تقع
بالقرب من مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا، وعشرات الطرق والمفترقات
الرئيسة ما أسفر عن اضرار مادية بليغة وعدة إصابات.
في المقابل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن
الجيش الإسرائيلي إن الفصائل المسلحة في القطاع أطلقت 90 صاروخا على باتجاه
إسرائيل منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم.
إسبانيا تقول إن "أعدادا قياسية" من المهاجرين توافدت من المغرب على جيب سبتة
قالت
السلطات الإسبانية إن ما لا يقل عن خمسة آلاف مهاجر تمكنوا من الوصول إلى جيب سبتة قادمين من المغرب، فيما يعد "عددا قياسيا" لمهاجرين
يتوافدون على الجيب الخاضع للسيطرة الإسبانية داخل الأراضي المغربية في يوم واحد.
وكان
بين هؤلاء المهاجرين، شباب وكذلك أطفال ونساء جاؤوا عن طريق البحر باستخدام عوامات
مطاطية أو قوارب مطاطية في بعض الأحيان.
ويأتي
عبور المهاجرين من المغرب إلى سبتة في سياق توتر دبلوماسي بين مدريد والرباط على
خلفية استضافة إسبانيا إبراهيم غالي، زعيم جبهة بوليساريو التي تطالب باستقلال
الصحراء الغربية عن المغرب، لتلقّي العلاج على أراضيها.
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الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة قرب الحدود مع الأردن
قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أسقطت طائرة مسيرة اقتربت من حدود إسرائيل مع الأردن، في وقت سابق من صباح اليوم، دون تحديد الجهة التي انطلقت منها.
وأضاف الجيش أن الطائرة كانت تحلق باتجاه منطقة بيت شيعان، شمال إسرائيل، حينما تم إسقاطها.
ويأتي هذا التطور في الوقت الذي يتبادل فيه الجيش الإسرائيلي الهجمات مع فصائل غزة في تصعيد مستمر منذ أكثر من أسبوع
غزة وإسرائيل: تواصل الهجمات المتبادلة بين الطرفين
واصلت إسرائيل والفصائل المسلحة في غزة تبادل الهجمات منذ فجر اليوم في إطار التصعيد المتبادل المستمر منذ أكثر من أسبوع والذي راح ضحيته نحو 200 شخص في القطاع و10 أشخاص في إسرائيل.
ونفذت مقاتلات حربية إسرائيلية عشرات الغارات الجوية مستهدفة مواقع عسكرية تتبع للفصائل الفلسطينية ومقرات حكومية ومنازل وبناية سكنية تقع بالقرب من مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا، وعشرات الطرق والمفترقات الرئيسة ما أسفر عن اضرار مادية بليغة وعدة إصابات.
في المقابل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن الجيش الإسرائيلي إن الفصائل المسلحة في القطاع أطلقت 90 صاروخا على باتجاه إسرائيل منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم.
إسبانيا تقول إن "أعدادا قياسية" من المهاجرين توافدت من المغرب على جيب سبتة
قالت السلطات الإسبانية إن ما لا يقل عن خمسة آلاف مهاجر تمكنوا من الوصول إلى جيب سبتة قادمين من المغرب، فيما يعد "عددا قياسيا" لمهاجرين يتوافدون على الجيب الخاضع للسيطرة الإسبانية داخل الأراضي المغربية في يوم واحد.
وكان بين هؤلاء المهاجرين، شباب وكذلك أطفال ونساء جاؤوا عن طريق البحر باستخدام عوامات مطاطية أو قوارب مطاطية في بعض الأحيان.
ويأتي عبور المهاجرين من المغرب إلى سبتة في سياق توتر دبلوماسي بين مدريد والرباط على خلفية استضافة إسبانيا إبراهيم غالي، زعيم جبهة بوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب، لتلقّي العلاج على أراضيها.