خمسة قتلى بينهم صحافي وعشرات الغارات الإسرائيلية ليلا وفجرا على قطاع غزة، ومواجهات في الضفة الغربية من الخليل جنوبا إلى جنين شمالا

غزة: كتائب القسام تنفذ ضربات صاروخية باتجاه إسرائيل "تستهدف قواعد عسكرية"
وجهت كتائب القسام ضرباتٍ صاروخية لـ 6 قواعد جوية رداً على الغارات الإسرائيلية جنوب قطاع غزة، بحسب بيان الحركة.
وكانت المقاتلات الإسرائيلية قد شنت قرابة 60 غارة يوم أمس على محافظتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة ، مستهدفة - كما يقول الجيش الإسرائيلي- مواقع عسكرية، وأراضي زراعية وبنية تحتية.
وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية استهدافها بأكثر من 3000 صاروخ منذ اندلاع المواجهات أدت إلى مقتل 12 شخصا في إسرائيل. ووقوع عدد من الإصابات.
ونفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن موافقة حماس على وقف إطلاق النار يوم الخميس المقبل.
وقال الرشق لإذاعة الأقصى المحلية: "ليس صحيحاً ما تتناقله بعض وسائل الإعلام من أن حماس وافقت على وقف إطلاق النار يوم الخميس".
وأكد الرشق أنه لم يتم التوصل لاتفاق أو توقيتات محددة لوقف إطلاق النار، مشدداً على أن الجهود والاتصالات من الوسطاء جادة ومتواصلة، ومطالب شعبنا واضحة ومعروفة.
وقال مسؤول إسرائيلي لبي بي سي بشأن وقف إطلاق النار في غزة: "لا توجد اتفاقات أو التزامات من جانب إسرائيل".
غزة: 52 طائرة إسرائيلية تنفذ 122 غارة على القطاع خلال 25 دقيقة.
شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية الليلة الثلاثاء وفجر الأربعاء أكثر من 123 غارة جوية بشكل مكثف وعنيف مستهدفة عشرات المواقع العسكرية وعددا من المنازل والشقق السكنية وشوارع ومفترقات الطرق الرئيسية.
تركز القصف في منطقتيْ رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة مخلفا 5 قتلى من بينهم صحافي وسيدة وعددا من الإصابات وأضرارا مادية بالغة.
وقتل الصحافي يوسف أبو حسين المذيع في قناة الأقصى إثر استهداف منزله بالقرب من حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن 52 طائرة حربية نفذت 122 غارة على قطاع غزة خلال 25 دقيقة.
وقتل 3 أشخاص هم رجل وزوجته وأحد أطفاله في إحدى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت شقة سكنية في محيط شارع الشهـداء بحي الرمال بمدينة غزة، وفقا لتأكيد شهود عيان.
ويرتفع بذلك عدد قتلى عملية التصعيد المستمرة لليوم العاشر على التوالي إلى 222 شخصا، منهم 63 طفلاً و37 سيدة و16 مسناً، بالإضافة إلى 1500 إصابة بجراح مختلفة، كما أن من بين المصابين 450 طفلا و295 سيدة، وفقا لآخر إحصاءات وزارة الصحة.
الضفة الغربية: مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي تخلف أربعة قتلى وحملة اعتقالات واسعة
شيعت الضفة الغربية اليوم قتلى المواجهات أمس مع الجيش الإسرائيلي. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس الثلاثاء، مقتل أربعة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وإصابة العشرات.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن ثلاثة فلسطينيين قتلوا في مدينة رام الله، وأصيب 72 غالبيتهم بالرصاص الحي ومنهم خمس إصابات خطيرة.
وفي مدينة الخليل قتل شاب فلسطيني، وأصيب 30 بجراح، 29 منهم بالرصاص الحي، وفي مدينة نابلس أصيب 23 فلسطينيا بالرصاص الحي، وفي مدينة بيت لحم أصيب 18 فلسطينيا، وفي مدينة طولكرم 7 إصابات بالرصاص الحي، ومدينة جنين 4 إصابات، بينها إصابة خطيرة.
وفي مدينة سلفيت 18 إصابة بالرصاص الحي.
كما أصيب جنديان إسرائيليان في مواجهات أمس.
وشنت إسرائيل حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية بحسب وكالة وفا الفلسطينية للأنباء شملت صباح اليوم أكثر من 20 مواطنا.
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غزة: كتائب القسام تنفذ ضربات صاروخية باتجاه إسرائيل "تستهدف قواعد عسكرية"
وجهت كتائب القسام ضرباتٍ صاروخية لـ 6 قواعد جوية رداً على الغارات الإسرائيلية جنوب قطاع غزة، بحسب بيان الحركة.
وكانت المقاتلات الإسرائيلية قد شنت قرابة 60 غارة يوم أمس على محافظتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة ، مستهدفة - كما يقول الجيش الإسرائيلي- مواقع عسكرية، وأراضي زراعية وبنية تحتية.
وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية استهدافها بأكثر من 3000 صاروخ منذ اندلاع المواجهات أدت إلى مقتل 12 شخصا في إسرائيل. ووقوع عدد من الإصابات.
ونفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن موافقة حماس على وقف إطلاق النار يوم الخميس المقبل. وقال الرشق لإذاعة الأقصى المحلية: "ليس صحيحاً ما تتناقله بعض وسائل الإعلام من أن حماس وافقت على وقف إطلاق النار يوم الخميس". وأكد الرشق أنه لم يتم التوصل لاتفاق أو توقيتات محددة لوقف إطلاق النار، مشدداً على أن الجهود والاتصالات من الوسطاء جادة ومتواصلة، ومطالب شعبنا واضحة ومعروفة.
وقال مسؤول إسرائيلي لبي بي سي بشأن وقف إطلاق النار في غزة: "لا توجد اتفاقات أو التزامات من جانب إسرائيل".
غزة: 52 طائرة إسرائيلية تنفذ 122 غارة على القطاع خلال 25 دقيقة.
شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية الليلة الثلاثاء وفجر الأربعاء أكثر من 123 غارة جوية بشكل مكثف وعنيف مستهدفة عشرات المواقع العسكرية وعددا من المنازل والشقق السكنية وشوارع ومفترقات الطرق الرئيسية.
تركز القصف في منطقتيْ رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة مخلفا 5 قتلى من بينهم صحافي وسيدة وعددا من الإصابات وأضرارا مادية بالغة.
وقتل الصحافي يوسف أبو حسين المذيع في قناة الأقصى إثر استهداف منزله بالقرب من حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن 52 طائرة حربية نفذت 122 غارة على قطاع غزة خلال 25 دقيقة.
وقتل 3 أشخاص هم رجل وزوجته وأحد أطفاله في إحدى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت شقة سكنية في محيط شارع الشهـداء بحي الرمال بمدينة غزة، وفقا لتأكيد شهود عيان.
ويرتفع بذلك عدد قتلى عملية التصعيد المستمرة لليوم العاشر على التوالي إلى 222 شخصا، منهم 63 طفلاً و37 سيدة و16 مسناً، بالإضافة إلى 1500 إصابة بجراح مختلفة، كما أن من بين المصابين 450 طفلا و295 سيدة، وفقا لآخر إحصاءات وزارة الصحة.
الضفة الغربية: مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي تخلف أربعة قتلى وحملة اعتقالات واسعة
شيعت الضفة الغربية اليوم قتلى المواجهات أمس مع الجيش الإسرائيلي. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس الثلاثاء، مقتل أربعة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وإصابة العشرات. وأضافت الوزارة في بيان لها أن ثلاثة فلسطينيين قتلوا في مدينة رام الله، وأصيب 72 غالبيتهم بالرصاص الحي ومنهم خمس إصابات خطيرة.
وفي مدينة الخليل قتل شاب فلسطيني، وأصيب 30 بجراح، 29 منهم بالرصاص الحي، وفي مدينة نابلس أصيب 23 فلسطينيا بالرصاص الحي، وفي مدينة بيت لحم أصيب 18 فلسطينيا، وفي مدينة طولكرم 7 إصابات بالرصاص الحي، ومدينة جنين 4 إصابات، بينها إصابة خطيرة. وفي مدينة سلفيت 18 إصابة بالرصاص الحي.
كما أصيب جنديان إسرائيليان في مواجهات أمس.
وشنت إسرائيل حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية بحسب وكالة وفا الفلسطينية للأنباء شملت صباح اليوم أكثر من 20 مواطنا.