خمسة قتلى بينهم صحافي وعشرات الغارات الإسرائيلية ليلا وفجرا على قطاع غزة، ومواجهات في الضفة الغربية من الخليل جنوبا إلى جنين شمالا

وجهت كتائب القسام ضرباتٍ صاروخية لـ 6 قواعد جوية رداً على الغارات الإسرائيلية جنوب قطاع غزة، بحسب بيان الحركة.

وكانت المقاتلات الإسرائيلية قد شنت قرابة 60 غارة يوم أمس على محافظتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة ، مستهدفة - كما يقول الجيش الإسرائيلي- مواقع عسكرية، وأراضي زراعية وبنية تحتية.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية استهدافها بأكثر من 3000 صاروخ منذ اندلاع المواجهات أدت إلى مقتل 12 شخصا في إسرائيل. ووقوع عدد من الإصابات.

ونفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن موافقة حماس على وقف إطلاق النار يوم الخميس المقبل. وقال الرشق لإذاعة الأقصى المحلية: "ليس صحيحاً ما تتناقله بعض وسائل الإعلام من أن حماس وافقت على وقف إطلاق النار يوم الخميس". وأكد الرشق أنه لم يتم التوصل لاتفاق أو توقيتات محددة لوقف إطلاق النار، مشدداً على أن الجهود والاتصالات من الوسطاء جادة ومتواصلة، ومطالب شعبنا واضحة ومعروفة.

وقال مسؤول إسرائيلي لبي بي سي بشأن وقف إطلاق النار في غزة: "لا توجد اتفاقات أو التزامات من جانب إسرائيل".