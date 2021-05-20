تجدد الغارات على غزة، ومصر تحرز تقدما في التفاوض مع حماس بشأن الهدنة، وإضراب عام في أم الفحم بعد مقتل شاب فلسطيني

ارتفعت حدة التوتر في مدينة أم الفحم بعد وفاة الشاب محمود كيوان متأثرا بجراحه التي أصيب بها يوم الخميس الماضي خلال مواجهات مع قوات الشرطة قرب مفرق ميعامي.

وحملت جهات محلية الشرطة المسؤولية عن مقتله. ودعت المدينة إلى إضراب عام بحسب وسائل الإعلام المحلية. كما أعلنت لجنة أولياء الأمور في المدارس بأم الفحم عن يوم حداد على وفاة الشاب محمد محمود كيوان ذي الـ17 عاما من سكان المدينة في مستشفى رمبام في حيفا.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن عائلة محمد كيوان وبلدية أم الفحم واللجنة الشعبية ولجنة المتابعة العليا لشؤون عرب 48، تحمل السلطات الإسرائيلية كامل المسؤولية عن مقتله. وقالت عائلته بحسب المصدر إن الشاب اغتالته الشرطة الإسرائيلية إثر إطلاق النار عليه غدرا على مفرق مستوطنة ميعامي.

وأشارت إلى أن اغتيال محمد ابن مدينة أم الفحم وموسى حسونة ابن مدينة اللد، ما هو إلا جزء من سياسات القتل التي تمارس يوميا بحق الوجود الفلسطيني.

لكن الشرطة الإسرائيلية ذكرت في بيان سابق لها أن الشرطة أطلقت الرصاص بعد تعرض أفرادها إلى محاولة دهس في المكان دون التأكيد على أن كيوان كان قد أصيب برصاص قواتها.