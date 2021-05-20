تجدد الغارات على غزة، ومصر تحرز تقدما في التفاوض مع حماس بشأن الهدنة، وإضراب عام في أم الفحم بعد مقتل شاب فلسطيني

ارتفعت حدة التوتر في مدينة أم الفحم بعد وفاة الشاب محمود كيوان متأثرا بجراحه التي أصيب بها يوم الخميس الماضي خلال مواجهات مع قوات الشرطة قرب مفرق ميعامي.
وحملت جهات محلية الشرطة المسؤولية عن مقتله. ودعت المدينة إلى إضراب عام بحسب وسائل الإعلام المحلية. كما أعلنت لجنة أولياء الأمور في المدارس بأم الفحم عن يوم حداد على وفاة الشاب محمد محمود كيوان ذي الـ17 عاما من سكان المدينة في مستشفى رمبام في حيفا.
وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن عائلة محمد كيوان وبلدية أم الفحم واللجنة الشعبية ولجنة المتابعة العليا لشؤون عرب 48، تحمل السلطات الإسرائيلية كامل المسؤولية عن مقتله.
وقالت عائلته بحسب المصدر إن الشاب اغتالته الشرطة الإسرائيلية إثر إطلاق النار عليه غدرا على مفرق مستوطنة ميعامي.
وأشارت إلى أن اغتيال محمد ابن مدينة أم الفحم وموسى حسونة ابن مدينة اللد، ما هو إلا جزء من سياسات القتل التي تمارس يوميا بحق الوجود الفلسطيني.
لكن الشرطة الإسرائيلية ذكرت في بيان سابق لها أن الشرطة أطلقت الرصاص بعد تعرض أفرادها إلى محاولة دهس في المكان دون التأكيد على أن كيوان كان قد أصيب برصاص قواتها.
غزة: رغم دعوات التهدئة شهد القطاع ليلة متواصة من القصف البحري والجوي
ذكر مراسلو بي بي سي نيوز في غزة أن الزوارق الحربية الإسرائيلية استمرت في القصف طوال الليل، واستهدفت منازل مسؤولي حماس. وتقول مصادر الجيش الإسرائيلي إن تلك المواقع هي مخازن أسلحة.
وذكر الجيش الإسرائيل أن عددا من الصواريخ أطلق باتجاه إسرائيل. وأكدت الفصائل الفلسطينية أنها ردت على القصف بإطلاق رشقات من الصواريخ.
وكانت قد أطلقت أربعة صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل مساء أمس. وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض صاروخ واحد وسقط اثنان في البحر والرابع سقط في منطقة مفتوحة. وردا على ذلك قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي عدة أهداف في لبنان، ويعتقد أن الفصائل الفلسطينية كانت وراء إطلاق الصواريخ.
ويذكر أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع مرة أخرى اليوم لبحث القضية الفلسطينية. ومن غير الواضح إن كانت الولايات المتحدة ستدعم مشروع القرار الفرنسي.
غزة: مصر تحرز تقدما في المفاوضات مع حماس
يلتقي وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، مع دخول القتال الدامي بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة أسبوعه الثاني.
وتحاول مصر التوسط بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وتوقعت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أجانب التوصل إلى وقف لإطلاق النار يوم غد الجمعة، وذكرت أن مصر تحرز تقدما في المفاوضات مع حماس.
وقال مسؤول كبير في حماس لوسائل إعلام عربية: إنه يتوقع الاتفاق على هدنة خلال اليومين المقبلين.
لكن بنيامين نتنياهو قال أمس إن العمليات العسكرية ستستمر على الرغم من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أخبره أنه يريد تهدئة كبيرة للتصعيد تمهيدا لوقف دائم للمواجهات.
وتستقبل المستشفيات المصرية الجرحى القادمين من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، وأرسلت وزارة الصحة 65 طنا من المستلزمات الطبية تقدر قيمتها بنحو 890 ألف دولار، وتعهد الرئيس المصري بتقديم نصف مليار دولار لإعادة إعمار غزة بعد انتهاء التصعيد.
ووصل اليوم وزير الخارجية الألماني إلى المنطقة لإجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين فلسطينيين في رام الله. وأكد لدى وصوله على أن الوضع الحالي يجب ألا يستمر. مشيرا إلى أن بلاده لاتزال تؤيد حل الدولتين.
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غزة: إضراب عام في أم الفحم بعد مقتل شاب فلسطيني
ارتفعت حدة التوتر في مدينة أم الفحم بعد وفاة الشاب محمود كيوان متأثرا بجراحه التي أصيب بها يوم الخميس الماضي خلال مواجهات مع قوات الشرطة قرب مفرق ميعامي.
وحملت جهات محلية الشرطة المسؤولية عن مقتله. ودعت المدينة إلى إضراب عام بحسب وسائل الإعلام المحلية. كما أعلنت لجنة أولياء الأمور في المدارس بأم الفحم عن يوم حداد على وفاة الشاب محمد محمود كيوان ذي الـ17 عاما من سكان المدينة في مستشفى رمبام في حيفا.
وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن عائلة محمد كيوان وبلدية أم الفحم واللجنة الشعبية ولجنة المتابعة العليا لشؤون عرب 48، تحمل السلطات الإسرائيلية كامل المسؤولية عن مقتله. وقالت عائلته بحسب المصدر إن الشاب اغتالته الشرطة الإسرائيلية إثر إطلاق النار عليه غدرا على مفرق مستوطنة ميعامي.
وأشارت إلى أن اغتيال محمد ابن مدينة أم الفحم وموسى حسونة ابن مدينة اللد، ما هو إلا جزء من سياسات القتل التي تمارس يوميا بحق الوجود الفلسطيني.
لكن الشرطة الإسرائيلية ذكرت في بيان سابق لها أن الشرطة أطلقت الرصاص بعد تعرض أفرادها إلى محاولة دهس في المكان دون التأكيد على أن كيوان كان قد أصيب برصاص قواتها.
غزة: رغم دعوات التهدئة شهد القطاع ليلة متواصة من القصف البحري والجوي
ذكر مراسلو بي بي سي نيوز في غزة أن الزوارق الحربية الإسرائيلية استمرت في القصف طوال الليل، واستهدفت منازل مسؤولي حماس. وتقول مصادر الجيش الإسرائيلي إن تلك المواقع هي مخازن أسلحة.
وذكر الجيش الإسرائيل أن عددا من الصواريخ أطلق باتجاه إسرائيل. وأكدت الفصائل الفلسطينية أنها ردت على القصف بإطلاق رشقات من الصواريخ.
وكانت قد أطلقت أربعة صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل مساء أمس. وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض صاروخ واحد وسقط اثنان في البحر والرابع سقط في منطقة مفتوحة. وردا على ذلك قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي عدة أهداف في لبنان، ويعتقد أن الفصائل الفلسطينية كانت وراء إطلاق الصواريخ.
ويذكر أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع مرة أخرى اليوم لبحث القضية الفلسطينية. ومن غير الواضح إن كانت الولايات المتحدة ستدعم مشروع القرار الفرنسي.
غزة: مصر تحرز تقدما في المفاوضات مع حماس
يلتقي وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، مع دخول القتال الدامي بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة أسبوعه الثاني.
وتحاول مصر التوسط بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وتوقعت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أجانب التوصل إلى وقف لإطلاق النار يوم غد الجمعة، وذكرت أن مصر تحرز تقدما في المفاوضات مع حماس.
وقال مسؤول كبير في حماس لوسائل إعلام عربية: إنه يتوقع الاتفاق على هدنة خلال اليومين المقبلين.
لكن بنيامين نتنياهو قال أمس إن العمليات العسكرية ستستمر على الرغم من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أخبره أنه يريد تهدئة كبيرة للتصعيد تمهيدا لوقف دائم للمواجهات.
وتستقبل المستشفيات المصرية الجرحى القادمين من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، وأرسلت وزارة الصحة 65 طنا من المستلزمات الطبية تقدر قيمتها بنحو 890 ألف دولار، وتعهد الرئيس المصري بتقديم نصف مليار دولار لإعادة إعمار غزة بعد انتهاء التصعيد.
ووصل اليوم وزير الخارجية الألماني إلى المنطقة لإجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين فلسطينيين في رام الله. وأكد لدى وصوله على أن الوضع الحالي يجب ألا يستمر. مشيرا إلى أن بلاده لاتزال تؤيد حل الدولتين.