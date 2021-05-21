احتفالات بالتهدئة تعم الشوارع في غزة والضفة الغربية، وأنتوني بلينكن يصل إلى المنطقة قريبا للقاء المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين

غزة وإسرائيل: بايدن يرحب بوقف إطلاق النار ويشكر جهود الوساطة المصرية
رحب
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بوقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل، واصفا إياه بأنه"يمثل
فرصة لإحراز تقدم في الشرق الأوسط".
وخلال
كلمة له في البيت الأبيض، قبيل الموعد المقرر لبدء الهدنة، قال بايدن إنه تحدث إلى
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأثنى على قراره إنهاء الأعمال
العدائية.
وشكر
بايدن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على التوسط في وقف إطلاق النار، مضيفا أن
الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة لدعم الجهود الإنسانية في غزة.
وتجدر
الإشارة إلى أن العديد من السياسيين الإسرائيليين اليمينيين استنكر وقف إطلاق
النار.
وقبيل
الاتفاق على وقف إطلاق النار، قال زعيم حزب الأمل الجديد الإسرائيلي، جدعون ساعر،
إن ذلك "سيضر بشدة بقوة الردع الإسرائيلي ضد حماس والجماعات المسلحة الأخرى".
Getty ImagesCopyright: Getty Images
أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى المنطقة خلال أيام
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء الخميس في تغريدة على حسابه على تويتر أنه سيتوجه إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، للقاء المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وجاء هذا التعليق عقب بدء اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة منهية بذلك 11 يوماً من القصف المتبادل بين الطرفين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان له إن بلينكن تحدث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي، الذي رحب بزيارة بلينكن إلى المنطقة.
ولم يحدد بلينكن ولا برايس متى ستبدأ هذه الجولة.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد رحب باتفاق وقف إطلاق النار، معتبرا أنه فرصة حقيقية للتقدم نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وقال بايدن في خطاب مقتضب ألقاه من البيت الأبيض وأشاد فيه بالدور المصري أنا مقتنع بأن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون على حد سواء العيش بأمان والتمتع بنفس المستوى من الحرية والازدهار والديموقراطية.
وأضاف ستواصل إدارتي جهودها الدبلوماسية الهادئة والحازمة للتحرك نحو تحقيق هذا الهدف.
غزة مسيرات شعبية في غزة والضفة الغربية ترحيبا باتفاق وقف إطلاق النار
أكدت مصر عزمها على إرسال وفدين أمنيين إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار الذي يبدأ بشكل متزامن، ولمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الخطوات التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.
وما إن بدأ وقف إطلاق النار في غزة حتى خرجت الجماهير في القطاع وبشكل عفوي مرحبة بالاتفاق الذي توصلت إليه حماس وإسرائيل برعاية مصرية.
فخرج الآلاف في غزة في مسيرات صاحبتها تكبيرات المساجد ترحيبا بانتهاء القتال. وتعهدت الفصائل الفلسطينية بإعادة تعمير القطاع.
وانطلقت في الضفة الغربية الحشود الجماهيرية مرحبة بالاتفاق وشملت المسيرات القدس الشرقية المحتلة، ورام الله والخليل وبيت لحم.
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غزة وإسرائيل: بايدن يرحب بوقف إطلاق النار ويشكر جهود الوساطة المصرية
رحب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بوقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل، واصفا إياه بأنه"يمثل فرصة لإحراز تقدم في الشرق الأوسط".
وخلال كلمة له في البيت الأبيض، قبيل الموعد المقرر لبدء الهدنة، قال بايدن إنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأثنى على قراره إنهاء الأعمال العدائية.
وشكر بايدن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على التوسط في وقف إطلاق النار، مضيفا أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة لدعم الجهود الإنسانية في غزة.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من السياسيين الإسرائيليين اليمينيين استنكر وقف إطلاق النار.
وقبيل الاتفاق على وقف إطلاق النار، قال زعيم حزب الأمل الجديد الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن ذلك "سيضر بشدة بقوة الردع الإسرائيلي ضد حماس والجماعات المسلحة الأخرى".
أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى المنطقة خلال أيام
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء الخميس في تغريدة على حسابه على تويتر أنه سيتوجه إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، للقاء المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وجاء هذا التعليق عقب بدء اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة منهية بذلك 11 يوماً من القصف المتبادل بين الطرفين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان له إن بلينكن تحدث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي، الذي رحب بزيارة بلينكن إلى المنطقة.
ولم يحدد بلينكن ولا برايس متى ستبدأ هذه الجولة.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد رحب باتفاق وقف إطلاق النار، معتبرا أنه فرصة حقيقية للتقدم نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط. وقال بايدن في خطاب مقتضب ألقاه من البيت الأبيض وأشاد فيه بالدور المصري أنا مقتنع بأن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون على حد سواء العيش بأمان والتمتع بنفس المستوى من الحرية والازدهار والديموقراطية. وأضاف ستواصل إدارتي جهودها الدبلوماسية الهادئة والحازمة للتحرك نحو تحقيق هذا الهدف.
غزة مسيرات شعبية في غزة والضفة الغربية ترحيبا باتفاق وقف إطلاق النار
أكدت مصر عزمها على إرسال وفدين أمنيين إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار الذي يبدأ بشكل متزامن، ولمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الخطوات التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.
وما إن بدأ وقف إطلاق النار في غزة حتى خرجت الجماهير في القطاع وبشكل عفوي مرحبة بالاتفاق الذي توصلت إليه حماس وإسرائيل برعاية مصرية.
فخرج الآلاف في غزة في مسيرات صاحبتها تكبيرات المساجد ترحيبا بانتهاء القتال. وتعهدت الفصائل الفلسطينية بإعادة تعمير القطاع.
وانطلقت في الضفة الغربية الحشود الجماهيرية مرحبة بالاتفاق وشملت المسيرات القدس الشرقية المحتلة، ورام الله والخليل وبيت لحم.