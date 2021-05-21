احتفالات بالتهدئة تعم الشوارع في غزة والضفة الغربية، وأنتوني بلينكن يصل إلى المنطقة قريبا للقاء المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين

رحب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بوقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل، واصفا إياه بأنه"يمثل فرصة لإحراز تقدم في الشرق الأوسط".

وخلال كلمة له في البيت الأبيض، قبيل الموعد المقرر لبدء الهدنة، قال بايدن إنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأثنى على قراره إنهاء الأعمال العدائية.

وشكر بايدن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على التوسط في وقف إطلاق النار، مضيفا أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة لدعم الجهود الإنسانية في غزة.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من السياسيين الإسرائيليين اليمينيين استنكر وقف إطلاق النار.

وقبيل الاتفاق على وقف إطلاق النار، قال زعيم حزب الأمل الجديد الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن ذلك "سيضر بشدة بقوة الردع الإسرائيلي ضد حماس والجماعات المسلحة الأخرى".