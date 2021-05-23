الشركة المالكة للسفينة إيفر غيفن تقول إن جنوحها كان بسبب "خطأ هيئة قناة السويس"، وعاصفة تودي بحياة 21 رياضيا في الصين

قناة السويس: الشركة المالكة للسفينة إيفر غيفن تقول إن جنوح السفينة كان بسبب "خطأ ارتكبته الهيئة المصرية"
قال محام يمثل الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة التي اعاقت
حركة الملاحة في قناة السويس في مارس/ آذار الماضي إن الشركة دفعت أثناء نظر دعوى قضائية
حول احتجاز السفينة ومطالبات بتعويضات مالية بالقول إن جنوح السفينة كان بسبب خطأ ارتكبته
هيئة القناة.
وجنحت السفينة إيفر غيفن، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في
قناة السويس في ظل رياح عاتية في 23 مارس آذار، وظلت على هذا الوضع لستة أيام مما
أدى إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية.
والسفينة محتجزة منذ ذلك الحين في بحيرة تقع بين شطري القناة الشمالي
والجنوبي وتطالب هيئة القناة بتعويض مالي قدره 916.5 مليون دولار من شركة شوي كيسن
المالكة للسفينة.
وبدأت دائرة استئنافية في محكمة الإسماعيلية الاقتصادية يوم السبت نظر دعوى
رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة والبت في طلب التعويض
المالي.
وقال أحمد أبو علي عضو فريق محامي الشركة اليابانية لوكالة أنباء رويترز إن طلب الهيئة
تعويض عن الحادث يلزم الهيئة بإثبات خطأ السفينة وهو ما لم تثبته الهيئة.
وأضاف أن هناك دلائل تشير إلى أن سبب الحادث هو "خطأ من الهيئة بسماحها
للسفينة العبور في أحوال جوية غير مواتية وهو ما تسبب في جنوحها".
وتنفي هيئة قناة السويس على الفور ارتكاب أي خطأ فيما يتعلق بحادثة الجنوح.
ReutersCopyright: Reuters
عاصفة هوجاء تودي بحياة 21 شخصا كانوا يشاركون في ماراثون بالصين
أودت
عاصفة هوجاء بحياة 21 شخصا كانوا يشاركون السبت
في ماراثون في الجبال في مقاطعة غانسو بشمال شرق الصين.
وكان
172 شخصا كانوا يشاركون في السباق بالقرب من
مدينة بايين في مقاطعة غانسو
وبحسب
وسائل الإعلام الصينية فإن قائمة الضحايا تضم اثنين من العدائين المعروفين وهما
ليانغ جينغ وهوانغ غوانجون.
وفاز
ليانغ بالعديد من سباقات الماراثون المتعددة في الصين في السنوات الأخيرة. أما
هوانغ الذي كان يعاني من الصمم والبكم، فقد فاز بماراثون الرجال لضعاف السمع في
دورة الألعاب البارالمبية الوطنية لعام 2019 في تيانجين.
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قناة السويس: الشركة المالكة للسفينة إيفر غيفن تقول إن جنوح السفينة كان بسبب "خطأ ارتكبته الهيئة المصرية"
قال محام يمثل الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة التي اعاقت حركة الملاحة في قناة السويس في مارس/ آذار الماضي إن الشركة دفعت أثناء نظر دعوى قضائية حول احتجاز السفينة ومطالبات بتعويضات مالية بالقول إن جنوح السفينة كان بسبب خطأ ارتكبته هيئة القناة.
وجنحت السفينة إيفر غيفن، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس في ظل رياح عاتية في 23 مارس آذار، وظلت على هذا الوضع لستة أيام مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية.
والسفينة محتجزة منذ ذلك الحين في بحيرة تقع بين شطري القناة الشمالي والجنوبي وتطالب هيئة القناة بتعويض مالي قدره 916.5 مليون دولار من شركة شوي كيسن المالكة للسفينة.
وبدأت دائرة استئنافية في محكمة الإسماعيلية الاقتصادية يوم السبت نظر دعوى رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة والبت في طلب التعويض المالي.
وقال أحمد أبو علي عضو فريق محامي الشركة اليابانية لوكالة أنباء رويترز إن طلب الهيئة تعويض عن الحادث يلزم الهيئة بإثبات خطأ السفينة وهو ما لم تثبته الهيئة.
وأضاف أن هناك دلائل تشير إلى أن سبب الحادث هو "خطأ من الهيئة بسماحها للسفينة العبور في أحوال جوية غير مواتية وهو ما تسبب في جنوحها".
وتنفي هيئة قناة السويس على الفور ارتكاب أي خطأ فيما يتعلق بحادثة الجنوح.
عاصفة هوجاء تودي بحياة 21 شخصا كانوا يشاركون في ماراثون بالصين
أودت عاصفة هوجاء بحياة 21 شخصا كانوا يشاركون السبت في ماراثون في الجبال في مقاطعة غانسو بشمال شرق الصين.
وكان 172 شخصا كانوا يشاركون في السباق بالقرب من مدينة بايين في مقاطعة غانسو
وبحسب وسائل الإعلام الصينية فإن قائمة الضحايا تضم اثنين من العدائين المعروفين وهما ليانغ جينغ وهوانغ غوانجون.
وفاز ليانغ بالعديد من سباقات الماراثون المتعددة في الصين في السنوات الأخيرة. أما هوانغ الذي كان يعاني من الصمم والبكم، فقد فاز بماراثون الرجال لضعاف السمع في دورة الألعاب البارالمبية الوطنية لعام 2019 في تيانجين.