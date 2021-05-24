100 ألف وفاة بكورونا في الهند في أقل من شهر، وأزمة تيغراي تقلص حجم المساعدات الأمريكية لإثيوبيا

الهجرة: إهمال وانتشار للأمراض في مراكز إيواء الأطفال المهاجرين بالولايات المتحدة
كشفت بي بي سي أدلة على وجود إهمال وانتشار
للأمراض في مراكز احتجاز الأطفال المهاجرين في الولايات المتحدة.
وتوجد تقارير عن وجود أعداد كبيرة من
الإصابات بفيروس كوفيد -19 في مخيم يأوي 4500 طفل في فورت بليس في ولاية تكساس.
وقال مصدر من داخل المخيم لبي بي سي
إن العديد من الأطفال يعانون أيضا من تفشي القمل ومرض الجرب.
ويقول بعض الأطفال إنهم فروا من العنف
في أمريكا الوسطى.
وتقول الحكومة الأمريكية إنها أنشأت
14 مركزا جديداً في محاولة تخفيف الازدحام في المخيمات الحدودية، وإن الأطفال هناك
يحصلون على طعام جيد إلى جانب النشاطات الترفيهية والحرص على تمتعهم بصحة جيدة.
ReutersCopyright: Reuters
السعودية تعلن قصر استعمال مكبرات الصوت في المساجد على رفع الأذان والإقامة
أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، أمس، تعميماً لفروعها بكافة مناطق المملكة، ينص على قصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية في المساجد على رفع الأذان والإقامة فقط، على ألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة ثلث درجة الجهاز، مع اتخاذ الإجراء النظامي بحق مَن يخالف هذا التعميم.
وعللت الوزارة قرارها بما "لاحظته من استعمال مكبرات الصوت الخارجية في المساجد خلال الصلوات، وما تحدثه هذه المكبرات من ضرر على المرضى وكبار السن والأطفال في البيوت المجاورة للمساجد، إضافة إلى تداخل أصوات الأئمة وما يترتب على ذلك من تشويش على المصلين في المساجد والبيوت".
وفي تغريدة على تويتر، قالت الوزارة إن قرارها استند إلى أدلة شرعية، من بينها القاعدة الفقهية الإسلامية: "لا ضرر ولا ضرار".
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الهجرة: إهمال وانتشار للأمراض في مراكز إيواء الأطفال المهاجرين بالولايات المتحدة
كشفت بي بي سي أدلة على وجود إهمال وانتشار للأمراض في مراكز احتجاز الأطفال المهاجرين في الولايات المتحدة.
وتوجد تقارير عن وجود أعداد كبيرة من الإصابات بفيروس كوفيد -19 في مخيم يأوي 4500 طفل في فورت بليس في ولاية تكساس.
وقال مصدر من داخل المخيم لبي بي سي إن العديد من الأطفال يعانون أيضا من تفشي القمل ومرض الجرب.
ويقول بعض الأطفال إنهم فروا من العنف في أمريكا الوسطى.
وتقول الحكومة الأمريكية إنها أنشأت 14 مركزا جديداً في محاولة تخفيف الازدحام في المخيمات الحدودية، وإن الأطفال هناك يحصلون على طعام جيد إلى جانب النشاطات الترفيهية والحرص على تمتعهم بصحة جيدة.
السعودية تعلن قصر استعمال مكبرات الصوت في المساجد على رفع الأذان والإقامة
أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، أمس، تعميماً لفروعها بكافة مناطق المملكة، ينص على قصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية في المساجد على رفع الأذان والإقامة فقط، على ألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة ثلث درجة الجهاز، مع اتخاذ الإجراء النظامي بحق مَن يخالف هذا التعميم.
وعللت الوزارة قرارها بما "لاحظته من استعمال مكبرات الصوت الخارجية في المساجد خلال الصلوات، وما تحدثه هذه المكبرات من ضرر على المرضى وكبار السن والأطفال في البيوت المجاورة للمساجد، إضافة إلى تداخل أصوات الأئمة وما يترتب على ذلك من تشويش على المصلين في المساجد والبيوت".
وفي تغريدة على تويتر، قالت الوزارة إن قرارها استند إلى أدلة شرعية، من بينها القاعدة الفقهية الإسلامية: "لا ضرر ولا ضرار".
الصراع في تيغراي: واشنطن تفرض قيودا على المساعدات المقدمة لإثيوبيا
أعلنت الولايات المتحدة فرض قيود على المساعدات الاقتصادية والأمنية التي تقدمها لإثيوبيا بسبب الصراع الذي يشهده إقليم تيغراي.
كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، فرض قيود على منح التأشيرات للمسؤولين الأمنيين الإثيوبيين والإرتيريين المتهمين بارتكاب جرائم في الصراع.
وكان الصراع الذي اشتعل منذ ستة أشهر بين القوات الحكومية وجماعات مسلحة في الإقليمما تسبب في مقتل الآلاف بينما أضطر أخرون إلى النزوح من منازلهم.
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فيروس كورونا: الهند تسجل 100 ألف وفاة في أقل من شهر
تظهر البيانات الرسمية الهندية أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 300 ألف.
وبحسب البيانات الصادرة على عن وزارة الصحة في البلاد فإن البلاد سجلت مائة ألف حالة وفاة في أقل من شهر واحد.
وتكافح البلاد من أجل السيطرة على التفشي الكبير للفيروس في الوقت الذي يتكدس فيه المرضى بالمستشفيات.
ويحذر خبراء من أن الرقم الحقيقي للوفيات أعلى بكثير مما هو معلن.
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