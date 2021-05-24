100 ألف وفاة بكورونا في الهند في أقل من شهر، وأزمة تيغراي تقلص حجم المساعدات الأمريكية لإثيوبيا

كشفت بي بي سي أدلة على وجود إهمال وانتشار للأمراض في مراكز احتجاز الأطفال المهاجرين في الولايات المتحدة.

وتوجد تقارير عن وجود أعداد كبيرة من الإصابات بفيروس كوفيد -19 في مخيم يأوي 4500 طفل في فورت بليس في ولاية تكساس.

وقال مصدر من داخل المخيم لبي بي سي إن العديد من الأطفال يعانون أيضا من تفشي القمل ومرض الجرب.

ويقول بعض الأطفال إنهم فروا من العنف في أمريكا الوسطى.

وتقول الحكومة الأمريكية إنها أنشأت 14 مركزا جديداً في محاولة تخفيف الازدحام في المخيمات الحدودية، وإن الأطفال هناك يحصلون على طعام جيد إلى جانب النشاطات الترفيهية والحرص على تمتعهم بصحة جيدة.