وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل لدعم وقف إطلاق النار، وإعلان حالة الطوارئ في ولاية سودانية عقب أعمال عنف قبلية

الاشتباكات القبلية في السودان: إعلان حالة الطوارئ في بعض أجزاء ولاية البحر الأحمر عقب مقتل خمسة أشخاص
تفيد
التقارير الواردة من السودان بأن السلطات أعلنت السودان أعلن حالة الطوارئ وفرض
حظر تجول ليلي في بعض أجزاء ولاية البحر الأحمر بعد أعمال عنف قبلية أسفرت عن مقتل
خمسة أشخاص على الأقل.
ولم
يذكر البيان الذي صدر عن المكتب الإعلامي لحاكم الولاية أي تفاصيل عن الاشتباكات
أو الخسائر البشرية.
لكن
وكالة أنباء السودان الرسمية نقلت عن مسؤول طبي محلي قوله إن الاشتباكات أسفرت عن
مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 13 آخرين.
وذكر
التقرير أن الاشتباكات اندلعت في بعض المناطق بمدينة بورتسودان.
وولاية
البحر الأحمر بشرق السودان لها تاريخ من الاشتباكات الدامية بين قبيلتي البني عامر
والنوبة، حتى بعد أن وقع شيوخ من القبيلتين على اتفاق سلام لوقف العنف في عام 2019.
غزة وإسرائيل: وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل لدعم وقف إطلاق النار
وصل
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل في مستهل زيارة له إلى الشرق
الأوسط بهدف السعي إلى تعزيز وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل غزة.
ويلتقي
بلينكن اليوم كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في القدس والرئيس
الفلسطيني، محمود عباس، في رام الله.
وقالت
وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن سينقاش سبل توفير المساعدات لقطاع غزة الذي
تضرر بشدة جراء تبادل الاشتباكات بين إسرائيل وفصائل القطاع لمدة 11 يوما ما أسفر
عن مقتل أكثر من 200 شخص أغلبهم من الفلسطينيين في غزة.
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الاشتباكات القبلية في السودان: إعلان حالة الطوارئ في بعض أجزاء ولاية البحر الأحمر عقب مقتل خمسة أشخاص
تفيد التقارير الواردة من السودان بأن السلطات أعلنت السودان أعلن حالة الطوارئ وفرض حظر تجول ليلي في بعض أجزاء ولاية البحر الأحمر بعد أعمال عنف قبلية أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.
ولم يذكر البيان الذي صدر عن المكتب الإعلامي لحاكم الولاية أي تفاصيل عن الاشتباكات أو الخسائر البشرية.
لكن وكالة أنباء السودان الرسمية نقلت عن مسؤول طبي محلي قوله إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 13 آخرين.
وذكر التقرير أن الاشتباكات اندلعت في بعض المناطق بمدينة بورتسودان.
وولاية البحر الأحمر بشرق السودان لها تاريخ من الاشتباكات الدامية بين قبيلتي البني عامر والنوبة، حتى بعد أن وقع شيوخ من القبيلتين على اتفاق سلام لوقف العنف في عام 2019.
غزة وإسرائيل: وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل لدعم وقف إطلاق النار
وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل في مستهل زيارة له إلى الشرق الأوسط بهدف السعي إلى تعزيز وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل غزة.
ويلتقي بلينكن اليوم كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في القدس والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في رام الله.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن سينقاش سبل توفير المساعدات لقطاع غزة الذي تضرر بشدة جراء تبادل الاشتباكات بين إسرائيل وفصائل القطاع لمدة 11 يوما ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص أغلبهم من الفلسطينيين في غزة.