وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل لدعم وقف إطلاق النار، وإعلان حالة الطوارئ في ولاية سودانية عقب أعمال عنف قبلية

تفيد التقارير الواردة من السودان بأن السلطات أعلنت السودان أعلن حالة الطوارئ وفرض حظر تجول ليلي في بعض أجزاء ولاية البحر الأحمر بعد أعمال عنف قبلية أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

ولم يذكر البيان الذي صدر عن المكتب الإعلامي لحاكم الولاية أي تفاصيل عن الاشتباكات أو الخسائر البشرية.

لكن وكالة أنباء السودان الرسمية نقلت عن مسؤول طبي محلي قوله إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 13 آخرين.

وذكر التقرير أن الاشتباكات اندلعت في بعض المناطق بمدينة بورتسودان.

وولاية البحر الأحمر بشرق السودان لها تاريخ من الاشتباكات الدامية بين قبيلتي البني عامر والنوبة، حتى بعد أن وقع شيوخ من القبيلتين على اتفاق سلام لوقف العنف في عام 2019.