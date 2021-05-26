أنتوني بلينكن يلتقي اليوم الرئيس السيسي والملك عبد الله، ومحكمة في القدس تنظر في استئناف مقدم من سبع عائلات فلسطينيية مهددة بالإخلاء

افتتحت صباح اليوم في سوريا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية.

تأتي تلك الانتخابات وسط انتقادات من الولايات المتحدة ودول غربية، اعتبرتها غير حرة ولا نزيهة.

وتجري الانتخابات وفق قانون الانتخاب رقم 5 لعام 2014.

ويواجه الرئيس بشار الأسد اثنين من المنافسين غير المعروفين، هما عبد الله سلوم عبد الله، ومحمود أحمد مرعي. لكن من المؤكد، أن الرئيس بشار الأسد سيفوز بسبع سنوات أخرى في بلد دمرته الحرب الأهلية.

وتسيطر الحكومة التي تدعمها روسيا وإيران على ثلثي البلاد، بعد تراجع ملحوظ لمقاتلي المعارضة والجماعات المسلحة.

وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، في بيان مشترك، إنها تدعم أصوات جميع السوريين، بما في ذلك المجتمع المدني والمعارضة، واعتبرت تلك الانتخابات غير شرعية.