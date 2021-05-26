أنتوني بلينكن يلتقي اليوم الرئيس السيسي والملك عبد الله، ومحكمة في القدس تنظر في استئناف مقدم من سبع عائلات فلسطينيية مهددة بالإخلاء

الانتخابات السورية: بشار الأسد يواجه عبد الله سلوم عبد الله، ومحمود أحمد مرعي
افتتحت صباح اليوم في سوريا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية.
تأتي تلك الانتخابات وسط انتقادات من الولايات المتحدة ودول غربية، اعتبرتها غير حرة ولا نزيهة.
وتجري الانتخابات وفق قانون الانتخاب رقم 5 لعام 2014.
ويواجه الرئيس بشار الأسد اثنين من المنافسين غير المعروفين، هما عبد الله سلوم عبد الله، ومحمود أحمد مرعي.
لكن من المؤكد، أن الرئيس بشار الأسد سيفوز بسبع سنوات أخرى في بلد دمرته الحرب الأهلية.
وتسيطر الحكومة التي تدعمها روسيا وإيران على ثلثي البلاد، بعد تراجع ملحوظ لمقاتلي المعارضة والجماعات المسلحة.
وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، في بيان مشترك، إنها تدعم أصوات جميع السوريين، بما في ذلك المجتمع المدني والمعارضة، واعتبرت تلك الانتخابات غير شرعية.
أنتوني بلينكن يلتقي اليوم الرئيس السيسي والملك عبد الله
يواصل وزير الخارجية أنتوني بلينكن محادثاته في الشرق الأوسط. ويلتقي بلينكن اليوم الرئيس الإسرائيلي ريفلين، ويتوجه بعد ذلك إلى القاهرة ويجري محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية المصري سامح شكري في محاولة لتثبيت التهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين والعمل على إعادة تعمير غزة.
ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أيضا مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، إذ توسط فريق من كبار قادة المخابرات لوقف إطلاق النار الأخير، بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
وسيتوجه بلينكن بعد ذلك إلى الأردن. ويختتم الوزير رحلته في عمان حيث يلتقي الملك عبد الله الثاني ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي.
القدس الشرقية: محكمة تنظر في استئناف سبع عائلات فلسطينية مهددة بالإخلاء
تستمع اليوم المحكمة المركزية في القدس إلى الاستئناف المقدم من سبع عائلات فلسطينية في حي سلوان المجاور للبلدة القديمة، في محاولة لوقف قرار إخلاء أصدرته المحكمة في وقت سابق.
وأغلقت القوات الإسرائيلية شارع صلاح الدين حيث توجد المحكمة ووزارة العدل أمام حركة مرور السيارات. وطلبت وزارة العدل من العاملين ممارسة أشغالهم من البيت. تحسبا لمظاهرات شعبية في المنطقة.
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الانتخابات السورية: بشار الأسد يواجه عبد الله سلوم عبد الله، ومحمود أحمد مرعي
افتتحت صباح اليوم في سوريا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية.
تأتي تلك الانتخابات وسط انتقادات من الولايات المتحدة ودول غربية، اعتبرتها غير حرة ولا نزيهة.
وتجري الانتخابات وفق قانون الانتخاب رقم 5 لعام 2014.
ويواجه الرئيس بشار الأسد اثنين من المنافسين غير المعروفين، هما عبد الله سلوم عبد الله، ومحمود أحمد مرعي. لكن من المؤكد، أن الرئيس بشار الأسد سيفوز بسبع سنوات أخرى في بلد دمرته الحرب الأهلية.
وتسيطر الحكومة التي تدعمها روسيا وإيران على ثلثي البلاد، بعد تراجع ملحوظ لمقاتلي المعارضة والجماعات المسلحة.
وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، في بيان مشترك، إنها تدعم أصوات جميع السوريين، بما في ذلك المجتمع المدني والمعارضة، واعتبرت تلك الانتخابات غير شرعية.
أنتوني بلينكن يلتقي اليوم الرئيس السيسي والملك عبد الله
يواصل وزير الخارجية أنتوني بلينكن محادثاته في الشرق الأوسط. ويلتقي بلينكن اليوم الرئيس الإسرائيلي ريفلين، ويتوجه بعد ذلك إلى القاهرة ويجري محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية المصري سامح شكري في محاولة لتثبيت التهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين والعمل على إعادة تعمير غزة.
ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أيضا مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، إذ توسط فريق من كبار قادة المخابرات لوقف إطلاق النار الأخير، بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
وسيتوجه بلينكن بعد ذلك إلى الأردن. ويختتم الوزير رحلته في عمان حيث يلتقي الملك عبد الله الثاني ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي.
القدس الشرقية: محكمة تنظر في استئناف سبع عائلات فلسطينية مهددة بالإخلاء
تستمع اليوم المحكمة المركزية في القدس إلى الاستئناف المقدم من سبع عائلات فلسطينية في حي سلوان المجاور للبلدة القديمة، في محاولة لوقف قرار إخلاء أصدرته المحكمة في وقت سابق.
وأغلقت القوات الإسرائيلية شارع صلاح الدين حيث توجد المحكمة ووزارة العدل أمام حركة مرور السيارات. وطلبت وزارة العدل من العاملين ممارسة أشغالهم من البيت. تحسبا لمظاهرات شعبية في المنطقة.