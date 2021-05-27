زين الدين زيدان النجم الأسطورة "يستقيل" من ريال المدريد، وقادة جنوب إفريقيا يبحثون سبل مواجهة التمرد الإسلامي في موزمبيق

أفادت وسائل إعلام أسترالية بأن مدينة ملبورن، وربما ولاية فيكتوريا بأكملها، ستخضع، قريبا، لإغلاق عام، لسبعة أيام؛ في مسعى لاحتواء تفشٍ جديد لفيروس كورونا.

وسجلت أستراليا 25 إصابة بالفيروس، عقب أشهر من خلوها من الإصابات.

ويعتقد أن الإصابات الجديدة ظهرت في فندق للحجر الصحي في المدينة.

وكانت ملبورن إحدى أكثر المدن تضررا خلال الموجة الثانية من تفشي الوباء، التي بدأت في يونيو/ حزيران الفائت، وأسفرت عن وفاة أكثر من 800 شخص.