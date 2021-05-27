زين الدين زيدان النجم الأسطورة "يستقيل" من ريال المدريد، وقادة جنوب إفريقيا يبحثون سبل مواجهة التمرد الإسلامي في موزمبيق

فيروس كورونا: ملبورن الأسترالية تواجه إغلاقا جديدا بعد تسجيل 25 إصابة
أفادت وسائل إعلام أسترالية بأن مدينة ملبورن، وربما
ولاية فيكتوريا بأكملها، ستخضع، قريبا، لإغلاق عام، لسبعة أيام؛ في مسعى لاحتواء
تفشٍ جديد لفيروس كورونا.
وسجلت أستراليا 25 إصابة بالفيروس، عقب أشهر من خلوها من الإصابات.
ويعتقد أن الإصابات الجديدة ظهرت في فندق
للحجر الصحي في المدينة.
وكانت ملبورن إحدى أكثر المدن تضررا خلال
الموجة الثانية من تفشي الوباء، التي بدأت في يونيو/
حزيران الفائت، وأسفرت عن وفاة أكثر من 800 شخص.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
عاجلالانقلاب في مالي: الافراج عن الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين في البلاد
تنظيم الدولة: قادة دول جنوب إفريقيا يبحثون سبل مواجهة التمرد الإسلامي في موزمبيق
يجتمع قادة العديد من دول الجنوب الأفريقي في موزمبيق اليوم لمناقشة الخطط العسكرية لمواجهة التمرد الإسلامي المتزايد في شمال البلاد.
وعبرت دول مجموعة التنمية في جنوب إفريقيا عن قلقها من انتشار ما سمته بالعنف الجهادي وإمكانية تفاقمه في جميع أنحاء المنطقة إذا ترك دون رادع.
وكانت مجموعة مسلحة، زعمت أنها من تنظيم الدولة، قد سيطرت في الشهر الماضي على مدينة بالما في شمال موزمبيق، وأغلق عقب ذلك مصنع غاز بقيمة عشرين مليار دولار. ويعتبر أكبر استثمار أجنبي في إفريقيا حتى الآن.
وشرد العنف فى السنوات الاخيرة حوالى 700 ألف موزمبيقي.
زين الدين زيدان "يستقيل" من ريال المدريد
رغم نفي زيدان منذ عشرة أيام ما تداوله الإعلام عن نيته الاستقالة من النادي الملكي في نهاية الموسم الذي حل فيه ريال المدريد ثانياً في الدوري المحلي، فقد أفادت تقارير إعلامية مساء أمس الأربعاء أن زين الدين زيدان قد استقال فعلا من منصبه مدربا لريال مدريد الإسباني.
ويأتي الحديث عن استقالة زيدان بعد موسم مخيب للآمال، خرج منه ريال المدريد خالي الوفاض محلياً وقارياً.
وكان الصحافي الإيطالي فابريتسيو رومانو أول من نشر على تويتر هذه المعلومة، ثم تناقلت الصحف الإسبانية الخبر لكن لم يصدر أي تعليق رسمي بعد على تلك الأخبار.
وأكد رومانو أن رحيل زيدان سيعلن رسميا قريبا.
وكان زيدان بحسب وكالة الأنباء الفرنسية قد عبر عن خيبة أمله لأن فريقه لم يفز باللقب، وقال فيما يخص مستقبلي سأتحدث إلى مسؤولي النادي في الأيام القليلة المقبلة وليس الآن. وأردف قائلاً "لم نفز بأي لقب في هذا الموسم والمسؤولية تقع علي. سنقيم هذا الامر".
وكثر الحديث في الساعات القليلة الماضية عن إمكانية وصول الإيطالي ماسيميليانو أليغري الى النادي الملكي إن تأكدت رسميا استقالة زيدان.
وكان زيدان قد استقال في مايو/أيار 2018 بعد أن فاز الفريق بثلاثة ألقاب متتالية في دوري الأبطال بالإضافة إلى لقب الدوري المحلي.
وعاد بطل مونديال 1998 إلى منصبه السابق في 2019 وتوج فريقه بلقب الدوري الإسباني مرة ثانية في 2020، كما أحرز كأس السوبر الإسبانية.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
فيروس كورونا: ملبورن الأسترالية تواجه إغلاقا جديدا بعد تسجيل 25 إصابة
أفادت وسائل إعلام أسترالية بأن مدينة ملبورن، وربما ولاية فيكتوريا بأكملها، ستخضع، قريبا، لإغلاق عام، لسبعة أيام؛ في مسعى لاحتواء تفشٍ جديد لفيروس كورونا.
وسجلت أستراليا 25 إصابة بالفيروس، عقب أشهر من خلوها من الإصابات.
ويعتقد أن الإصابات الجديدة ظهرت في فندق للحجر الصحي في المدينة.
وكانت ملبورن إحدى أكثر المدن تضررا خلال الموجة الثانية من تفشي الوباء، التي بدأت في يونيو/ حزيران الفائت، وأسفرت عن وفاة أكثر من 800 شخص.
عاجلالانقلاب في مالي: الافراج عن الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين في البلاد
تنظيم الدولة: قادة دول جنوب إفريقيا يبحثون سبل مواجهة التمرد الإسلامي في موزمبيق
يجتمع قادة العديد من دول الجنوب الأفريقي في موزمبيق اليوم لمناقشة الخطط العسكرية لمواجهة التمرد الإسلامي المتزايد في شمال البلاد.
وعبرت دول مجموعة التنمية في جنوب إفريقيا عن قلقها من انتشار ما سمته بالعنف الجهادي وإمكانية تفاقمه في جميع أنحاء المنطقة إذا ترك دون رادع.
وكانت مجموعة مسلحة، زعمت أنها من تنظيم الدولة، قد سيطرت في الشهر الماضي على مدينة بالما في شمال موزمبيق، وأغلق عقب ذلك مصنع غاز بقيمة عشرين مليار دولار. ويعتبر أكبر استثمار أجنبي في إفريقيا حتى الآن.
وشرد العنف فى السنوات الاخيرة حوالى 700 ألف موزمبيقي.
زين الدين زيدان "يستقيل" من ريال المدريد
رغم نفي زيدان منذ عشرة أيام ما تداوله الإعلام عن نيته الاستقالة من النادي الملكي في نهاية الموسم الذي حل فيه ريال المدريد ثانياً في الدوري المحلي، فقد أفادت تقارير إعلامية مساء أمس الأربعاء أن زين الدين زيدان قد استقال فعلا من منصبه مدربا لريال مدريد الإسباني.
ويأتي الحديث عن استقالة زيدان بعد موسم مخيب للآمال، خرج منه ريال المدريد خالي الوفاض محلياً وقارياً.
وكان الصحافي الإيطالي فابريتسيو رومانو أول من نشر على تويتر هذه المعلومة، ثم تناقلت الصحف الإسبانية الخبر لكن لم يصدر أي تعليق رسمي بعد على تلك الأخبار.
وأكد رومانو أن رحيل زيدان سيعلن رسميا قريبا.
وكان زيدان بحسب وكالة الأنباء الفرنسية قد عبر عن خيبة أمله لأن فريقه لم يفز باللقب، وقال فيما يخص مستقبلي سأتحدث إلى مسؤولي النادي في الأيام القليلة المقبلة وليس الآن. وأردف قائلاً "لم نفز بأي لقب في هذا الموسم والمسؤولية تقع علي. سنقيم هذا الامر".
وكثر الحديث في الساعات القليلة الماضية عن إمكانية وصول الإيطالي ماسيميليانو أليغري الى النادي الملكي إن تأكدت رسميا استقالة زيدان.
وكان زيدان قد استقال في مايو/أيار 2018 بعد أن فاز الفريق بثلاثة ألقاب متتالية في دوري الأبطال بالإضافة إلى لقب الدوري المحلي. وعاد بطل مونديال 1998 إلى منصبه السابق في 2019 وتوج فريقه بلقب الدوري الإسباني مرة ثانية في 2020، كما أحرز كأس السوبر الإسبانية.