السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون، وقطر توجه لعامل كيني تهمة نشر "معلومات مضللة" عن العمالة الأجنبية

Reuters Copyright: Reuters محادثات لتشكيل الحكومة في إسرائيل يجريها زعيم المعارضة يائير لابيد زعيم حزب "هناك مستقبل" الوسطي، مع نفتالي بينيت زعيم حزب "يمينا" اليميني المتشدد Image caption: محادثات لتشكيل الحكومة في إسرائيل يجريها زعيم المعارضة يائير لابيد زعيم حزب "هناك مستقبل" الوسطي، مع نفتالي بينيت زعيم حزب "يمينا" اليميني المتشدد

Reuters Copyright: Reuters زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد ورئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو الذي مكث 12 عاما في السلطة Image caption: زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد ورئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو الذي مكث 12 عاما في السلطة

أجرى زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، زعيم حزب "هناك مستقبل"، محادثات مع نفتالي بينيت زعيم حزب "يمينا" اليميني المتشدد وسط مؤشرات على قرب التوصل لتشكيل حكومة جديدة لتقاسم السلطة قد تنهي 12 عاما من حكم رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

ويمكن لمثل هذا التطور أن ينهي المأزق السياسي والانتخابي الراهن بشأن تأليف الحكومة المقبلة الذي دخلته إسرائيل بعدما أسفرت أربعة انتخابات متتالية في أقل من عامين عن نتائج غير حاسمة وعدم تمكن أي حزب من حسمها لصالحه.

لكن ووفق مصادر إسرائيلية فإن نتانياهو، الذي مثل هذا العام للمحاكمة بتهم فساد ينفي تورطه بها، يحاول من جانبه مقاومة هذه الجهود وإنه في محاولة منه للبقاء طرح في مساع أخيرة منه، اتفاقا لتقاسم السلطة على شركاء الائتلاف الحكومي المحتملين وحزبه "الليكود".

كان الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، كلف يائير لابيد، بتشكيل حكومة بعد انقضاء المهلة الممنوحة لنتنياهو دون أن ينجح خلالها في تشكيل تحالف من بعد الانتخابات العامة التي جرت في الـ في 23 مارس/آذار الماضي.