السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون، وقطر توجه لعامل كيني تهمة نشر "معلومات مضللة" عن العمالة الأجنبية

وقال متحدث باسم داونينع ستريت إن الزفاف أقيم
في "حفل صغير" بعد ظهر يوم السبت.
وأضاف المتحدث أن الزوجين سيقيمان احتفالا أوسع
مع العائلة والأصدقاء الصيف المقبل.
وجونسون هو أول رئيس وزراء بريطاني يتزوج خلال توليه منصبه
منذ نحو 200 عام.
تشكيل الحكومة في إسرائيل: المعارضة تسعى إلى إزاحة نتانياهو
أجرى زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، زعيم حزب "هناك مستقبل"، محادثات مع نفتالي بينيت زعيم حزب "يمينا" اليميني المتشدد وسط مؤشرات على قرب التوصل لتشكيل حكومة جديدة لتقاسم السلطة قد تنهي 12 عاما من حكم رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.
ويمكن لمثل هذا التطور أن ينهي المأزق السياسي
والانتخابي الراهن بشأن تأليف الحكومة المقبلة الذي دخلته إسرائيل بعدما أسفرت
أربعة انتخابات متتالية في أقل من عامين عن نتائج غير حاسمة وعدم تمكن أي حزب من حسمها
لصالحه.
لكن ووفق مصادر إسرائيلية فإن نتانياهو، الذي
مثل هذا العام للمحاكمة بتهم فساد ينفي تورطه بها، يحاول من جانبه مقاومة هذه
الجهود وإنه في محاولة منه للبقاء طرح في مساع أخيرة منه، اتفاقا لتقاسم السلطة
على شركاء الائتلاف الحكومي المحتملين وحزبه "الليكود".
كان الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، كلف يائير
لابيد، بتشكيل حكومة بعد انقضاء المهلة الممنوحة لنتنياهو دون أن ينجح خلالها في
تشكيل تحالف من بعد الانتخابات العامة التي جرت في الـ في 23 مارس/آذار الماضي.
انقلاب مالي: ماكرون يهدد بسحب القوات الفرنسية بسبب عدم الاستقرار السياسي
هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن بلاده
ستسحب قواتها من مالي في ما إذا أدى عدم الاستقرار السياسي هناك إلى مزيد من
التطرف الإسلامي.
وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة لو جورنل دو ديمانش،
إنه أخبر قادة المنطقة أن فرنسا لن تدعم الدول التي لا توجد فيها شرعية ديمقراطية
أو انتقال شرعي للسلطة، وإن باريس لا تنوي إبقاء قواتها في أفريقيا إلى الأبد.
كما حذر ماكرون من خطر عدم الاستقرار وانتشار التطرف
الإسلامي بشكل أكبر في مناطق أوسع من الساحل الأفريقي.
وتشارك فرنسا بقوات تضم أكثر من 5000 جندي في قوة
دولية، لمواجهة الجماعات المتطرفة ودعم مالي التي تواجه هجمات جهادية منذ عام 2012
.
وكانت فرنسا نددت بالانقلاب الذي قاده العقيد أسيمي
غويتا في مالي واعتقاله الرئيس باه نداو، ورئيس الوزراء مختار عوان.
الحرب في اليمن: التحالف الذي تقوده في السعودية يقول إنه دمر طائرة أطلقها الحوثيون صوب خميس شميط
نقلت وسائل إعلام سعودية رسمية عن التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن
القول إن التحالف دمر طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية صوب خميس مشيط جنوبي
المملكة.
ودأب الحوثيون على مهاجمة أهداف داخل السعودية بطائرات مسيرة أو صواريخ في
إطار المواجهات بين الحركة اليمينة والتحالف الذي تقوده الرياض لدعم حكومة الرئيس
اليمني عبد ربه منصور هادي.
ونفى التحالف في وقت سابق صحة اللقطات المصورة التي بثها الحوثييون يوم السبت تظهر توغلهم في منطقة حدودية سعودية على الخطوط الأمامية.
ReutersCopyright: Reuters
العمالة الأجنبية في قطر: الدوحة تتهم عاملا كينيا بتلقي أموال من جهات أجنبية بغرض نشر "معلومات مضللة"
تفيد التقارير
الواردة من قطر بأن السلطات في الإمارة الخليجية وجهت تهمة تلقي أموال من جهة
أجنبية بغرض نشر معلومات مضللة بحق ناشط مهاجر كيني، وذلك
غداة مطالبة خمس منظمات حقوقية بالإفراج عنه بعد حوالي ثلاثة أسابيع من توقيفه.
ونقلت وكالة الأنباء فرانس برس عن بيان صادر مكتب الاتصال الحكومي بقطر القول إن مالكولم بيدالي (28 عاما) سيخضع للمحاكمة على
خلفية هذه الاتهامات.
وبحسب المنظمات الحقوقية الخمس، وبينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو
الدولية، فإنّ العامل الكيني "حارس أمن ومدوّن وناشط، وقد تحدث بصوت عالٍ عن
محنة العمال المهاجرين مثله، وكتب لعدد من المنصات على الإنترنت".
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عقد قران رئيس الوزراء البريطاني وخطيبته في كاتدرائية وستمنستر
عقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وخطيبته كاري سيموندز قرانهما "حفل سري" أقيم في كاتدرائية وستمنستر في لندن.
وقال متحدث باسم داونينع ستريت إن الزفاف أقيم في "حفل صغير" بعد ظهر يوم السبت.
وأضاف المتحدث أن الزوجين سيقيمان احتفالا أوسع مع العائلة والأصدقاء الصيف المقبل.
وجونسون هو أول رئيس وزراء بريطاني يتزوج خلال توليه منصبه منذ نحو 200 عام.
تشكيل الحكومة في إسرائيل: المعارضة تسعى إلى إزاحة نتانياهو
أجرى زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، زعيم حزب "هناك مستقبل"، محادثات مع نفتالي بينيت زعيم حزب "يمينا" اليميني المتشدد وسط مؤشرات على قرب التوصل لتشكيل حكومة جديدة لتقاسم السلطة قد تنهي 12 عاما من حكم رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.
ويمكن لمثل هذا التطور أن ينهي المأزق السياسي والانتخابي الراهن بشأن تأليف الحكومة المقبلة الذي دخلته إسرائيل بعدما أسفرت أربعة انتخابات متتالية في أقل من عامين عن نتائج غير حاسمة وعدم تمكن أي حزب من حسمها لصالحه.
لكن ووفق مصادر إسرائيلية فإن نتانياهو، الذي مثل هذا العام للمحاكمة بتهم فساد ينفي تورطه بها، يحاول من جانبه مقاومة هذه الجهود وإنه في محاولة منه للبقاء طرح في مساع أخيرة منه، اتفاقا لتقاسم السلطة على شركاء الائتلاف الحكومي المحتملين وحزبه "الليكود".
كان الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، كلف يائير لابيد، بتشكيل حكومة بعد انقضاء المهلة الممنوحة لنتنياهو دون أن ينجح خلالها في تشكيل تحالف من بعد الانتخابات العامة التي جرت في الـ في 23 مارس/آذار الماضي.
انقلاب مالي: ماكرون يهدد بسحب القوات الفرنسية بسبب عدم الاستقرار السياسي
هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن بلاده ستسحب قواتها من مالي في ما إذا أدى عدم الاستقرار السياسي هناك إلى مزيد من التطرف الإسلامي.
وتأتي هذه التحذيرات في أعقاب الانقلاب العسكري الثاني خلال تسعة أشهر في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة لو جورنل دو ديمانش، إنه أخبر قادة المنطقة أن فرنسا لن تدعم الدول التي لا توجد فيها شرعية ديمقراطية أو انتقال شرعي للسلطة، وإن باريس لا تنوي إبقاء قواتها في أفريقيا إلى الأبد.
كما حذر ماكرون من خطر عدم الاستقرار وانتشار التطرف الإسلامي بشكل أكبر في مناطق أوسع من الساحل الأفريقي.
وتشارك فرنسا بقوات تضم أكثر من 5000 جندي في قوة دولية، لمواجهة الجماعات المتطرفة ودعم مالي التي تواجه هجمات جهادية منذ عام 2012 .
وكانت فرنسا نددت بالانقلاب الذي قاده العقيد أسيمي غويتا في مالي واعتقاله الرئيس باه نداو، ورئيس الوزراء مختار عوان.
الحرب في اليمن: التحالف الذي تقوده في السعودية يقول إنه دمر طائرة أطلقها الحوثيون صوب خميس شميط
نقلت وسائل إعلام سعودية رسمية عن التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن القول إن التحالف دمر طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية صوب خميس مشيط جنوبي المملكة.
ودأب الحوثيون على مهاجمة أهداف داخل السعودية بطائرات مسيرة أو صواريخ في إطار المواجهات بين الحركة اليمينة والتحالف الذي تقوده الرياض لدعم حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
ونفى التحالف في وقت سابق صحة اللقطات المصورة التي بثها الحوثييون يوم السبت تظهر توغلهم في منطقة حدودية سعودية على الخطوط الأمامية.
العمالة الأجنبية في قطر: الدوحة تتهم عاملا كينيا بتلقي أموال من جهات أجنبية بغرض نشر "معلومات مضللة"
تفيد التقارير الواردة من قطر بأن السلطات في الإمارة الخليجية وجهت تهمة تلقي أموال من جهة أجنبية بغرض نشر معلومات مضللة بحق ناشط مهاجر كيني، وذلك غداة مطالبة خمس منظمات حقوقية بالإفراج عنه بعد حوالي ثلاثة أسابيع من توقيفه.
ونقلت وكالة الأنباء فرانس برس عن بيان صادر مكتب الاتصال الحكومي بقطر القول إن مالكولم بيدالي (28 عاما) سيخضع للمحاكمة على خلفية هذه الاتهامات.
وبحسب المنظمات الحقوقية الخمس، وبينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، فإنّ العامل الكيني "حارس أمن ومدوّن وناشط، وقد تحدث بصوت عالٍ عن محنة العمال المهاجرين مثله، وكتب لعدد من المنصات على الإنترنت".