مدير المخابرات المصرية يبحث في غزة دعم وقف إطلاق النار، وقضاة فرنسيون يحققون مع كارلوس غصن في بيروت

وقال مصدر دبلوماسي مصري، إن عباس سيلتقي خلال زيارته
رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار وعددا من قيادات الحركة وفصائل فلسطينية أخرى.
وأوضح المصدر، الذي تحدث لبي بي سي، أن عباس سيناقش خلال
الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها منذ عام 2017، آليات تثبيت وقف إطلاق النار في
قطاع غزة ، إلى جانب ملف إعادة وملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، إضافة إلى
مشروع إنشاء مدينة سكنية جديدة في القطاع.
وكان عباس كامل قد التقى يوم الأحد رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تل أبيب، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رام
الله.
AFPCopyright: AFP
كارلوس غصن: قضاة فرنسيون يستجوبون في بيروت الرئيس السابق لتحالف رينو–نيسان
بدأت
في العاصمة اللبنانية بيروت جلسة استجواب الرئيس السابق لتحالف رينو- نيسان كارلوس غصن أمام قضاة فرنسيين في التحقيقات حول شبهات إساءة استخدام أصول الشركة.
وعلى
جدول أعمال الاستجواب الذي يمتدّ على خمسة أيام، حفلان في قصر فيرساي ومدفوعات
لموزع تجاري في سلطنة عمان، بالإضافة إلى خدمات استشارية عندما كان غصن لا يزال
الرئيس التنفيذي لتحالف رينو-نيسان
وكانت
السلطات اليابانية قد احتجزت غصن، الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية
والبرازيلية، في نوفمبر/تشرين ثاني 2018
ومنعته من مغادرة البلاد، بانتظار محاكمته لشبهات باختلاس أموال من شركة نيسان،
إلا أنه نجح في الالتفاف على مراقبة السلطات اليابانية ليصل إلى بيروت في نهاية
عام 2019.
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بعد تسجيلها انخفاضا حادا في أعداد المواليد..الصين تسمح بإنجاب الطفل الثالث
قررت الصين السماح لكل زوجين بإنجاب ثلاثة أطفال، عوضا عن اثنين، وذلك بعد أن أظهرت بيانات التعداد السكاني انخفاضا حادا في أعداد المواليد.
وقالت وسائل الإعلام الحكومية إن القرار تمت الموافقة عليه خلال اجتماع للمكتب السياسي برئاسة الرئيس شي جين بينغ، دون أن توضح متى سيصبح القرار الجديد ساري المفعول.
وكانت الصين قد تخلت عن سياسة الطفل الواحد، قبل خمس سنوات، بعد تطبيقها لعقود؛ للحد من الزيادة السكانية.
غزة وإسرائيل: مدير المخابرات المصرية يبحث في القطاع سبل دعم وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين
يصل مدير المخابرات المصرية، عباس كامل، صباح الاثنين إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون، في زيارة تستمر لعدة ساعات، في إطار الجهود التي تبذلها القاهرة لدعم وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال مصدر دبلوماسي مصري، إن عباس سيلتقي خلال زيارته رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار وعددا من قيادات الحركة وفصائل فلسطينية أخرى.
وأوضح المصدر، الذي تحدث لبي بي سي، أن عباس سيناقش خلال الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها منذ عام 2017، آليات تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، إلى جانب ملف إعادة وملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، إضافة إلى مشروع إنشاء مدينة سكنية جديدة في القطاع.
وكان عباس كامل قد التقى يوم الأحد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تل أبيب، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رام الله.
كارلوس غصن: قضاة فرنسيون يستجوبون في بيروت الرئيس السابق لتحالف رينو–نيسان
بدأت في العاصمة اللبنانية بيروت جلسة استجواب الرئيس السابق لتحالف رينو- نيسان كارلوس غصن أمام قضاة فرنسيين في التحقيقات حول شبهات إساءة استخدام أصول الشركة.
وعلى جدول أعمال الاستجواب الذي يمتدّ على خمسة أيام، حفلان في قصر فيرساي ومدفوعات لموزع تجاري في سلطنة عمان، بالإضافة إلى خدمات استشارية عندما كان غصن لا يزال الرئيس التنفيذي لتحالف رينو-نيسان
وكانت السلطات اليابانية قد احتجزت غصن، الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية، في نوفمبر/تشرين ثاني 2018 ومنعته من مغادرة البلاد، بانتظار محاكمته لشبهات باختلاس أموال من شركة نيسان، إلا أنه نجح في الالتفاف على مراقبة السلطات اليابانية ليصل إلى بيروت في نهاية عام 2019.