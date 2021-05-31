مدير المخابرات المصرية يبحث في غزة دعم وقف إطلاق النار، وقضاة فرنسيون يحققون مع كارلوس غصن في بيروت

قررت الصين السماح لكل زوجين بإنجاب ثلاثة أطفال، عوضا عن اثنين، وذلك بعد أن أظهرت بيانات التعداد السكاني انخفاضا حادا في أعداد المواليد.

وقالت وسائل الإعلام الحكومية إن القرار تمت الموافقة عليه خلال اجتماع للمكتب السياسي برئاسة الرئيس شي جين بينغ، دون أن توضح متى سيصبح القرار الجديد ساري المفعول.

وكانت الصين قد تخلت عن سياسة الطفل الواحد، قبل خمس سنوات، بعد تطبيقها لعقود؛ للحد من الزيادة السكانية.