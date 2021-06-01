نشطاء يقولون إن الحرب في سوريا أسفرت عن مقتل نحو نصف مليون شخص، والإمارات توقع اتفاقا ضريبيا مع إسرائيل

أحيت مدينة تولسا، في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، الذكرى المئوية لمذبحة تولسا العرقية، التي راح ضحيتها أكثر من 300 شخص من السود.

وقبل قرن من الزمان، أثار اعتقال شاب أسود، بتهمة الاعتداء على امرأة بيضاء، أحد أسوأ أعمال العنف العنصري التي شهدتها البلاد؛ إذ عمدت عصابة مسلحة من البيض إلى إطلاق النار على المواطنين السود وحرق بيوتهم ونهب حي غرينوود الذي كان يقطنه أثرياء السود.

وخلال حفل تأبين، حضره أحفاد الضحايا واثنان من الناجين، اعتذر رئيس الحرس الوطني في أوكلاهوما عن فشل الحرس في وقف العنف.

وقال روبرت تورنر، وهو أحد القساوسة المحليين، لبي بي سي، إن "تحقيقا لم يُفتح أبدا فيما حدث عام 1921".

ويزور الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تولسا، في وقت لاحق الثلاثاء، للمشاركة في إحياء ذكرى المذبحة.

للمزيد

مذبحة تولسا العرقية: ما الذي حدث في ولاية أوكلاهوما الأمريكية قبل ١٠٠ عام؟