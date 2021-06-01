نشطاء يقولون إن الحرب في سوريا أسفرت عن مقتل نحو نصف مليون شخص، والإمارات توقع اتفاقا ضريبيا مع إسرائيل

مذبحة تولسا: الولايات المتحدة تحيي الذكرى المئوية لإحدى أسوأ أحداث العنف العرقي في تاريخها
أحيت مدينة تولسا، في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، الذكرى المئوية
لمذبحة تولسا العرقية، التي راح ضحيتها أكثر من 300 شخص من السود.
وقبل قرن من الزمان، أثار اعتقال شاب أسود، بتهمة الاعتداء على
امرأة بيضاء، أحد أسوأ أعمال العنف العنصري التي شهدتها البلاد؛ إذ عمدت عصابة
مسلحة من البيض إلى إطلاق النار على المواطنين السود وحرق بيوتهم ونهب حي غرينوود
الذي كان يقطنه أثرياء السود.
وخلال حفل تأبين، حضره أحفاد الضحايا واثنان من الناجين، اعتذر
رئيس الحرس الوطني في أوكلاهوما عن فشل الحرس في وقف العنف.
وقال روبرت تورنر، وهو أحد القساوسة المحليين، لبي بي سي، إن
"تحقيقا لم يُفتح أبدا فيما حدث عام 1921".
ويزور الرئيس الأمريكي،
جو بايدن، تولسا، في وقت لاحق الثلاثاء، للمشاركة في إحياء ذكرى المذبحة.
الحرب في سوريا: نشطاء يقولون إن الصراع في البلاد أسفر عن مقتل نحو نصف مليون شخص
قال
نشطاء سوريون إن الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات قد أودت بحياة
نحو نصف مليون شخص.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه وثق مقتل 494,438 شخصاً منذ بدء النزاع
في سوريا في مارس/أذار العام 2011.
وشهد
الصراع في سوريا تحولات عدة انتهت باستعادة القوات الحكومية، المدعومة من قبل روسيا
وإيران، السيطرة على عدة مناطق كانت خاضعة للمعارضة، بينما لا تزال المعارضة، التي
تدعم تركيا فصائل منها، تسيطر على محافظة إدلب، وتسيطر قوات كردية على مناطق أخرى
في شمال البلاد.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
مذبحة تولسا: الولايات المتحدة تحيي الذكرى المئوية لإحدى أسوأ أحداث العنف العرقي في تاريخها
أحيت مدينة تولسا، في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، الذكرى المئوية لمذبحة تولسا العرقية، التي راح ضحيتها أكثر من 300 شخص من السود.
وقبل قرن من الزمان، أثار اعتقال شاب أسود، بتهمة الاعتداء على امرأة بيضاء، أحد أسوأ أعمال العنف العنصري التي شهدتها البلاد؛ إذ عمدت عصابة مسلحة من البيض إلى إطلاق النار على المواطنين السود وحرق بيوتهم ونهب حي غرينوود الذي كان يقطنه أثرياء السود.
وخلال حفل تأبين، حضره أحفاد الضحايا واثنان من الناجين، اعتذر رئيس الحرس الوطني في أوكلاهوما عن فشل الحرس في وقف العنف.
وقال روبرت تورنر، وهو أحد القساوسة المحليين، لبي بي سي، إن "تحقيقا لم يُفتح أبدا فيما حدث عام 1921".
ويزور الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تولسا، في وقت لاحق الثلاثاء، للمشاركة في إحياء ذكرى المذبحة.
للمزيد
مذبحة تولسا العرقية: ما الذي حدث في ولاية أوكلاهوما الأمريكية قبل ١٠٠ عام؟
أولمبياد طوكيو: لاعبات الكرة اللينة الاستراليات أول الفرق الأجنبية التي تصل إلى اليابان
أصبح فريق الكرة اللينة الاسترالي للسيدات أول الفرق الرياضية العالمية التي تصل إلى اليابان للمشاركة في أولمبياد طوكيو.
وستقيم اللاعبات ويتدربن في مدينة أوتا، على بعد ثمانين كيلومترا شمالي غرب العاصمة اليابانية.
وعلى الرغم من أنهن جميعا تلقين اللقاح، فسيخضعن يوميا لاختبار الكورونا السريع.
وقد طُلب منهن عدم مخالطة السكان المحليين.
ولا يزال هناك الكثير من القلق بشأن إقامة الألعاب الأولمبية في موعدها المحدد في يوليو/حزيران.
وأكد وزير الأولمبياد الياباني تامايو ماروكاوا أن أكثر من مئة سلطة محلية لم تعد تستضيف الرياضيين.
و يخطط العديد من الرياضيين الآن لدخول قرية الرياضيين في طوكيو مباشرة.
التطبيع: إسرائيل تعلن توقيع اتفاق ضريبي مع الإمارات
أعلن وزير المالية الإسرائيلي أن بلاده وقعت اتفاقا ضريبيا مع الإمارات بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح الوزير يسرائيل كاتس أنّ الاتفاق ينص على فرض ضرائب أقل لتشجيع الاستثمارات المتبادلة.
ووقع البلدان بالفعل عدة اتفاقات شملت تسيير رحلات جوية مباشرة وإعفاء مواطني البلدين من التأشيرات وحماية الاستثمارات والعلوم والتكنولوجيا
وكانت الإمارات قد أبرمت في العام الماضي اتفاق تطبيع مع إسرائيل تحت رعاية أمريكية.
للمزيد عن التطبيع بين الإمارات وإسرائيل
تطبيع علاقات إسرائيل مع الإمارات والبحرين: خمسة أسباب توضح أهمية الخطوة التاريخية
الحرب في سوريا: نشطاء يقولون إن الصراع في البلاد أسفر عن مقتل نحو نصف مليون شخص
قال نشطاء سوريون إن الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات قد أودت بحياة نحو نصف مليون شخص.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه وثق مقتل 494,438 شخصاً منذ بدء النزاع في سوريا في مارس/أذار العام 2011.
وشهد الصراع في سوريا تحولات عدة انتهت باستعادة القوات الحكومية، المدعومة من قبل روسيا وإيران، السيطرة على عدة مناطق كانت خاضعة للمعارضة، بينما لا تزال المعارضة، التي تدعم تركيا فصائل منها، تسيطر على محافظة إدلب، وتسيطر قوات كردية على مناطق أخرى في شمال البلاد.
للمزيد عن الصراع السوري
الحرب في سوريا: لماذا استمرت 10 سنوات؟