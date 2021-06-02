أنباء عن سقوط قتلى في احتجاجات ضد القوات الكردية بشمال سوريا، والاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مالي

Getty Images Copyright: Getty Images مطار بيروت الدولي Image caption: مطار بيروت الدولي

أعلنت السلطات اللبنانية عن مصادرة كمية من حبوب الكبتاغون المخدرة في مطار بيروت.

وتفيد التقارير بأنها كانت مخبأة في مولدات صغيرة ومتجهة الى مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن المملكة السعودية حظرت في أبريل/نيسان الماضي استيراد الفواكه والخضراوات من لبنان، وقالت إنها تستخدم لتهريب المخدرات وذلك إثر إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، بلغت أكثر من خمسة ملايين حبة، وكانت مُخبأة في شحنة من ثمار فاكهة الرمان وردت إليها من لبنان على حد ما أعلن.

كانت شرطة الجنائية الدولية الإنتربول كشفت في مايو أيار الماضي عن ضبط كميات هائلة من المخدرات في إفريقيا والشرق الأوسط قالت إنها صادرتها بأحد المستودعات في عاصمة النيجر، نيامي، 17 طناً من نبات القنب، تصل كلفتها إلى 10 ملايين من الدولارات، خرجت من منافذ لبنان البحرية وهربت لدول في غرب أفريقيا وكان يفترض أن تنقل إلى ليبيا التي باتت محطة مرور هامة لهذه التجارة.