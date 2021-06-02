أنباء عن سقوط قتلى في احتجاجات ضد القوات الكردية بشمال سوريا، والاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مالي

السلطات اللبنانية تحبط محاولة لتهريب المخدرات إلى السعودية
أعلنت السلطات اللبنانية عن مصادرة
كمية من حبوب الكبتاغون المخدرة في مطار بيروت.
وتفيد التقارير بأنها كانت مخبأة
في مولدات صغيرة ومتجهة الى مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية.
يذكر أن المملكة السعودية حظرت في أبريل/نيسان
الماضي استيراد الفواكه والخضراوات من لبنان، وقالت إنها تستخدم لتهريب المخدرات
وذلك إثر إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، بلغت أكثر من خمسة
ملايين حبة، وكانت مُخبأة في شحنة من ثمار فاكهة الرمان وردت إليها من لبنان على
حد ما أعلن.
كانت شرطة الجنائية الدولية
الإنتربول كشفت في مايو أيار الماضي عن ضبط كميات هائلة من المخدرات في إفريقيا
والشرق الأوسط قالت إنها صادرتها بأحد المستودعات في عاصمة النيجر، نيامي، 17 طناً
من نبات القنب، تصل كلفتها إلى 10 ملايين من الدولارات، خرجت من منافذ لبنان
البحرية وهربت لدول في غرب أفريقيا وكان يفترض أن تنقل إلى ليبيا التي باتت محطة
مرور هامة لهذه التجارة.
الرئيس الصيني يطالب المسؤولين بتقديم صورة "إيجابية" للبلاد وتحسين علاقاتها الدولية
حث الرئيس الصيني شي جينبينغ المسؤولين على ترسيخ صورة "جديرة بالثقة ومحبوبة
ومحترمة'' للبلاد، في إشارة إلى أن بكين تعيد التفكير في نهجها الدبلوماسي في الساحة
الدولية.
وفي خطاب وجهه إلى كبار المسؤولين في الحزب الشيوعي ونقلته وسائل
الإعلام الحكومية، قال شي جينبينغ إن الصين يجب أن تحاول "توسيع
دائرة أصدقائها وتعديل اتصالاتها مع العالم"، لإبراز صورة البلاد على أنها
"منفتحة وواثقة"، ولكن أيضا "متواضعة وبسيطة".
ويقول محللون إن الصين ربما تكون مدفوعة بالحاجة إلى إصلاح علاقاتها
مع الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا، والتي تدهورت في الأشهر الأخيرة.
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انقلاب مالي: الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية باماكو بعد سيطرة الجيش على الحكم
أعلن
الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية مالي على أثر الانقلاب العسكري
الذي شهدته البلاد في الشهر الماضي.
وطالب
الاتحاد الجيش المالي بالعودة إلى ثكناته ملوحا باحتمال فرض عقوبات على البلاد
التي شهدت انقلابين عسكريين خلال تسعة أشهر.
يأتي
قرار الاتحاد الأفريقي بعد أيام من قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا
التي أعلنت أيضا تعليق عضوية مالي.
وكان
الاتحاد قد سبق وعلق عضوية مالي عقب الانقلاب الذي وقع في أغسطس الماضي قبل أن
يعود ويلغي القرار عقب تعهد المجلس العسكري بنقل الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة.
الحرب في سوريا: أنباء عن سقوط 8 قتلى في احتجاجات ضد القوات التي يسيطر عليها الأكراد بمدينة منبج
تفيد
التقارير الواردة من شمال سوريا بسقوط 8 قتلى وإصابة العشرات عندما أطلقت القوات التي يقودها الأكراد الرصاص الحي لتفريق
احتجاجات عشائر عربية على حكمها في مدينة منبج بشمال سوريا.
وتحولت
الاحتجاجات إلى العنف عندما شارك مئات المتظاهرين في مسيرات بالقرب من نقاط
التفتيش حول المدينة بعد مرور يوم على مقتل مدني في احتجاجات عمت المدينة طالب
فيها المتظاهرون المنتمون إلى العشائر العربية بإنهاء الحكم الكردي للمدينة.
وتسيطر
قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد وتدعمها واشنطن، على منبج عقب
الإطاحة بتنظيم الدولة الإسلامية منذ خمسة أعوام.
ويقول
سكان عرب في شمال سوريا إنهم يتعرضون للتمييز على يد الأكراد، وهو ما تنفيه قوات
سوريا الديمقراطية.
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السلطات اللبنانية تحبط محاولة لتهريب المخدرات إلى السعودية
أعلنت السلطات اللبنانية عن مصادرة كمية من حبوب الكبتاغون المخدرة في مطار بيروت.
وتفيد التقارير بأنها كانت مخبأة في مولدات صغيرة ومتجهة الى مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية.
يذكر أن المملكة السعودية حظرت في أبريل/نيسان الماضي استيراد الفواكه والخضراوات من لبنان، وقالت إنها تستخدم لتهريب المخدرات وذلك إثر إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، بلغت أكثر من خمسة ملايين حبة، وكانت مُخبأة في شحنة من ثمار فاكهة الرمان وردت إليها من لبنان على حد ما أعلن.
كانت شرطة الجنائية الدولية الإنتربول كشفت في مايو أيار الماضي عن ضبط كميات هائلة من المخدرات في إفريقيا والشرق الأوسط قالت إنها صادرتها بأحد المستودعات في عاصمة النيجر، نيامي، 17 طناً من نبات القنب، تصل كلفتها إلى 10 ملايين من الدولارات، خرجت من منافذ لبنان البحرية وهربت لدول في غرب أفريقيا وكان يفترض أن تنقل إلى ليبيا التي باتت محطة مرور هامة لهذه التجارة.
الرئيس الصيني يطالب المسؤولين بتقديم صورة "إيجابية" للبلاد وتحسين علاقاتها الدولية
حث الرئيس الصيني شي جينبينغ المسؤولين على ترسيخ صورة "جديرة بالثقة ومحبوبة ومحترمة'' للبلاد، في إشارة إلى أن بكين تعيد التفكير في نهجها الدبلوماسي في الساحة الدولية.
وفي خطاب وجهه إلى كبار المسؤولين في الحزب الشيوعي ونقلته وسائل الإعلام الحكومية، قال شي جينبينغ إن الصين يجب أن تحاول "توسيع دائرة أصدقائها وتعديل اتصالاتها مع العالم"، لإبراز صورة البلاد على أنها "منفتحة وواثقة"، ولكن أيضا "متواضعة وبسيطة".
ويقول محللون إن الصين ربما تكون مدفوعة بالحاجة إلى إصلاح علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا، والتي تدهورت في الأشهر الأخيرة.
انقلاب مالي: الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية باماكو بعد سيطرة الجيش على الحكم
أعلن الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية مالي على أثر الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في الشهر الماضي.
وطالب الاتحاد الجيش المالي بالعودة إلى ثكناته ملوحا باحتمال فرض عقوبات على البلاد التي شهدت انقلابين عسكريين خلال تسعة أشهر.
يأتي قرار الاتحاد الأفريقي بعد أيام من قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي أعلنت أيضا تعليق عضوية مالي.
وكان الاتحاد قد سبق وعلق عضوية مالي عقب الانقلاب الذي وقع في أغسطس الماضي قبل أن يعود ويلغي القرار عقب تعهد المجلس العسكري بنقل الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة.
الحرب في سوريا: أنباء عن سقوط 8 قتلى في احتجاجات ضد القوات التي يسيطر عليها الأكراد بمدينة منبج
تفيد التقارير الواردة من شمال سوريا بسقوط 8 قتلى وإصابة العشرات عندما أطلقت القوات التي يقودها الأكراد الرصاص الحي لتفريق احتجاجات عشائر عربية على حكمها في مدينة منبج بشمال سوريا.
وتحولت الاحتجاجات إلى العنف عندما شارك مئات المتظاهرين في مسيرات بالقرب من نقاط التفتيش حول المدينة بعد مرور يوم على مقتل مدني في احتجاجات عمت المدينة طالب فيها المتظاهرون المنتمون إلى العشائر العربية بإنهاء الحكم الكردي للمدينة.
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد وتدعمها واشنطن، على منبج عقب الإطاحة بتنظيم الدولة الإسلامية منذ خمسة أعوام.
ويقول سكان عرب في شمال سوريا إنهم يتعرضون للتمييز على يد الأكراد، وهو ما تنفيه قوات سوريا الديمقراطية.