وزراء صحة مجموعة السبع يبحثون توفير المزيد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حول العالم

نُقل سائق في
مقاطعة كيتوي الكينية إلى المستشفى بعد حادثة غريبة قال فيها إن ثعباناً سقط من
السماء ولدغه.
وقال ديفيد موسيوكا لقناة تلفزيونية رسمية إن
نسراً أسقط الثعبان فوق سيارته أثناء قيادته لها. قال إن الثعبان انزلق من النافذة
ولدغه في يده.
وقال إن صرخاته
نبهت السكان المحليين الذين قتلوا الثعبان. ولكن بينما كانوا يفكرون فيما يجب أن
يفعلوه بالثعبان الميت عاد النسر وانقض على الأفعى وطار به بعيداً.
السودان: مسيرات احتجاجية في الذكرى الثانية لفض اعتصام قيادة الجيش
دعت أحزاب سياسية ومجموعات نقابية سودانية إلى تنظيم مسيرات احتجاجية اليوم في الخرطوم للمطالبة بـ"تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب".
ويصادف اليوم حلول الذكرى الثانية لفض اعتصام قيادة الجيش والتي قتل فيها العشرات على أيدي قوات أمنية مشتركة.
وتقول الجهات المنظمة للاحتجاجات إن هناك تباطؤاً من قبل الحكومة في تقديم المتورطين في مقتل المتظاهرين إلى العدالة.
واستبق رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك احتجاجات اليوم وأعلن في بيان عزم حكومته على تحقيق العدالة بأسرع ما يمكن.
وأغلقت قوات الجيش كل الطرق المؤدية إلى مقر قيادة الجيش السوداني حيث وقعت عملية فض الاعتصام، ودعت المواطنين الى استخدام طرق بديلة.
gCopyright: g
الدنمارك تقر قانونا يسمح بترحيل طالبي اللجوء الى خارج القارة الأوروبية
اصبحت الدنمارك أول دولة أوروبية تقر قانوناً يسمح بترحيل طالبي اللجوء إلى خارج القارة الأوروبية بعد أن اقر البرلمان قانوناً بهذا الشأن.
وزراء صحة مجموعة السبع يبحثون تقاسم اللقاحات مع الدول الفقيرة
gCopyright: g
يجتمع وزراء صحة مجموعة السبع يوم الخميس لمناقشة تقاسم اللقاحات مع
الدول الفقيرة وتحسين التعرف على الإصابات التي تنقلها الحيوانات قبل قمة الأسبوع
المقبل في المملكة المتحدة.
وقالت الحكومة البريطانية إن وزراء من بريطانيا
وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة سيتعهدون في اجتماع يعقد في
أكسفورد "بمكافحة التهديدات الصحية المستقبلية من خلال العمل معًا لتحديد
علامات الإنذار المبكر من الحيوانات والبيئة".
وقالت وزارة الصحة البريطانية إنهم سيوافقون
على "نهج دولي جديد" لمنع انتشار الأمراض حيث إن ثلاثة أخماس جميع
الإصابات تنتقل من الحيوانات إلى البشر.
يأتي الاجتماع في الوقت الذي تواجه فيه أغنى
دول العالم ضغوطًا لبذل المزيد لمساعدة
اللقاحات في الوصول إلى الدول الفقيرة التي لا تملك مخزونات كافية لبرامج التلقيح
الشاملة.
وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك يوم
الأربعاء إن أكثر من نصف مليار جرعة من لقاح أكسفورد / أسترا زينيكا قد تم طرحها على
مستوى العالم ومعظمها ذهب "البلدان
المنخفضة والمتوسطة الدخل".
تغطية مباشرة
time_stated_uk
ثعبان يسقط من السماء ويلدغ سائق سيارة
نُقل سائق في مقاطعة كيتوي الكينية إلى المستشفى بعد حادثة غريبة قال فيها إن ثعباناً سقط من السماء ولدغه.
وقال ديفيد موسيوكا لقناة تلفزيونية رسمية إن نسراً أسقط الثعبان فوق سيارته أثناء قيادته لها. قال إن الثعبان انزلق من النافذة ولدغه في يده.
وقال إن صرخاته نبهت السكان المحليين الذين قتلوا الثعبان. ولكن بينما كانوا يفكرون فيما يجب أن يفعلوه بالثعبان الميت عاد النسر وانقض على الأفعى وطار به بعيداً.
السودان: مسيرات احتجاجية في الذكرى الثانية لفض اعتصام قيادة الجيش
دعت أحزاب سياسية ومجموعات نقابية سودانية إلى تنظيم مسيرات احتجاجية اليوم في الخرطوم للمطالبة بـ"تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب".
ويصادف اليوم حلول الذكرى الثانية لفض اعتصام قيادة الجيش والتي قتل فيها العشرات على أيدي قوات أمنية مشتركة.
وتقول الجهات المنظمة للاحتجاجات إن هناك تباطؤاً من قبل الحكومة في تقديم المتورطين في مقتل المتظاهرين إلى العدالة.
واستبق رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك احتجاجات اليوم وأعلن في بيان عزم حكومته على تحقيق العدالة بأسرع ما يمكن.
وأغلقت قوات الجيش كل الطرق المؤدية إلى مقر قيادة الجيش السوداني حيث وقعت عملية فض الاعتصام، ودعت المواطنين الى استخدام طرق بديلة.
الدنمارك تقر قانونا يسمح بترحيل طالبي اللجوء الى خارج القارة الأوروبية
اصبحت الدنمارك أول دولة أوروبية تقر قانوناً يسمح بترحيل طالبي اللجوء إلى خارج القارة الأوروبية بعد أن اقر البرلمان قانوناً بهذا الشأن.
وزراء صحة مجموعة السبع يبحثون تقاسم اللقاحات مع الدول الفقيرة
يجتمع وزراء صحة مجموعة السبع يوم الخميس لمناقشة تقاسم اللقاحات مع الدول الفقيرة وتحسين التعرف على الإصابات التي تنقلها الحيوانات قبل قمة الأسبوع المقبل في المملكة المتحدة.
وقالت الحكومة البريطانية إن وزراء من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة سيتعهدون في اجتماع يعقد في أكسفورد "بمكافحة التهديدات الصحية المستقبلية من خلال العمل معًا لتحديد علامات الإنذار المبكر من الحيوانات والبيئة".
وقالت وزارة الصحة البريطانية إنهم سيوافقون على "نهج دولي جديد" لمنع انتشار الأمراض حيث إن ثلاثة أخماس جميع الإصابات تنتقل من الحيوانات إلى البشر.
يأتي الاجتماع في الوقت الذي تواجه فيه أغنى دول العالم ضغوطًا لبذل المزيد لمساعدة اللقاحات في الوصول إلى الدول الفقيرة التي لا تملك مخزونات كافية لبرامج التلقيح الشاملة.
وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك يوم الأربعاء إن أكثر من نصف مليار جرعة من لقاح أكسفورد / أسترا زينيكا قد تم طرحها على مستوى العالم ومعظمها ذهب "البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل".
لكن الدعوات تتصاعد للدول الغنية لتقاسم المزيد.