تلقيح سيدة هندية
مباشر

فيروس كورونا: السلالة الهندية تغزو المدارس والمعاهد البريطانية

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

تغطية مباشرة

time_stated_uk

  1. Post update

    بدأت سلالة دلتا والتي تعرف باسم السلالة الهندية من فيروس كورونا بالانتشار سريعاً في المدارس والكليات في جميع أنحاء إنجلترا.

    وجاء ذلك في اعقاب نشر ادارة الصحة في بريطانيا بيانات جديدة حول حالات تفشي المرض في المؤسسات التعليمية البريطانية بناء على طلب نقابات المعلمين.

    وأظهرت البيانات الجديدة التي تغطي الفترة ما بين 26 أبريل/ نيسان إلى 30 مايو/ أيار أن عدد الإصابات بهذه السلالة في المدارس أو المؤسسات التعليمية الأخرى يرتفع بسرعة طوال الفترة وبلغ إجمالي حالات التفشي 140 حالة.

    وقالت مديرة وحدة البحوث السريرية في كلية لندن الجامعية إن الأرقام دليل على أن المدارس أصبحت الآن "مصدرًا رئيسيًا" لانتقال العدوى ، بعد أن أسقطت الحكومة الشهر الماضي شرط إرتداء تلاميذ المدارس الثانوية الأقنعة في الفصول الدراسية.

    بوريس جونسون في مدرسة انجليزية
    Copyright: Getty Images
العودة إلى أعلى