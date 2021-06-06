البرلمان الأردني يصوت بفصل النائب أسامة العجارمة بسبب "تصريحات مسيئة"، ووزير مصري يحذر من خطر شح المياه

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فتحت السلطات الرقابية المالية في فرنسا تحقيقا في مصادر الثروة الشخصية لمحافظ مصرف لبنان رياض سلامة الذي يشغل هذا المنصب منذ حوالي 30 سنة.

وتفيد الأنباء الواردة بأن التحقيق الأولي، قد بدأ بالفعل في فرنسا وأن الإجراء يعقب تحركا مماثلاً للسلطات في سويسرا بدأته قبل عدة أشهر على خلفية الاشتباه أيضا في تورط سلامة في عمليات غسل أموال على نطاق واسع وعمليات اختلاس من مصرف لبنان.

ويأتي ذلك في ظل انهيار اقتصادي كامل يواجه لبنان منذ 2019 مع انهيار القطاع المصرفي على نحو غير مسبوق.

وتضمنت الشكاوى الجنائية اتهامات لسلامة، وشقيقه رجا، وولد شقيقه ومساعده في البنك المركزي نادي بتكوين ثروة طائلة في أوروبا عن طريق الاحتيال.

وقيل إن من حرك الدعاوى بحقه المجموعاتُ المناهضة للجريمة المالية وللإبلاغ عن الفساد، ومن بينها مؤسسة أسسها عدد من أصحاب المدخرات في البنوك اللبنانية المتضررين من تبعات أزمة 2019.

وتقدر تلك المجموعات ثروة سلامة في جميع أنحاء العالم بحوالي 2 مليار دولار لكن يزعم المسؤول اللبناني أن أغلب هذه الثروة آل إليه عن طريق الميراث، ومستحقاته المالية طوال فترة عمله في القطاع المصرفي، وعائدات استثمارات شرعية تراكمت على مدار الفترة منذ 1993 وحتى الآن.

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