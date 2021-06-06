البرلمان الأردني يصوت بفصل النائب أسامة العجارمة بسبب "تصريحات مسيئة"، ووزير مصري يحذر من خطر شح المياه

رياض سلامة: بعد سويسرا، فرنسا تحقق في مصدر ثروة محافظ مصرف لبنان
ReutersCopyright: Reuters
فتحت السلطات الرقابية المالية في فرنسا تحقيقا في مصادر الثروة الشخصية لمحافظ مصرف لبنان رياض سلامة الذي يشغل هذا المنصب منذ حوالي 30 سنة.
وتفيد الأنباء الواردة بأن التحقيق
الأولي، قد بدأ بالفعل في فرنسا وأن الإجراء يعقب تحركا مماثلاً للسلطات في سويسرا
بدأته قبل عدة أشهر على خلفية الاشتباه أيضا في تورط سلامة في عمليات غسل أموال
على نطاق واسع وعمليات اختلاس من مصرف لبنان.
ويأتي ذلك في ظل انهيار اقتصادي كامل يواجه لبنان منذ 2019 مع انهيار القطاع المصرفي على نحو غير مسبوق.
وتضمنت الشكاوى الجنائية اتهامات لسلامة، وشقيقه رجا، وولد شقيقه ومساعده في البنك المركزي نادي بتكوين ثروة طائلة في أوروبا عن طريق الاحتيال.
وقيل إن من حرك الدعاوى بحقه المجموعاتُ المناهضة للجريمة المالية وللإبلاغ عن الفساد، ومن بينها مؤسسة أسسها عدد من أصحاب المدخرات في البنوك اللبنانية المتضررين من تبعات أزمة 2019.
وتقدر تلك المجموعات ثروة سلامة في جميع أنحاء العالم بحوالي 2 مليار دولار لكن يزعم المسؤول اللبناني أن أغلب هذه الثروة آل إليه عن طريق الميراث، ومستحقاته المالية طوال فترة عمله في القطاع المصرفي، وعائدات استثمارات شرعية تراكمت على مدار الفترة منذ 1993 وحتى الآن.
مظاهرة في بودابست احتجاجا على خطة لافتتاح جامعة صينية في العاصمة المجرية
خرج آلاف الأشخاص السبت في مظاهرة جابت أنحاء بودابست
احتجاجا على خطط لافتتاح حرم جامعي صيني في العاصمة المجرية.
ويقول معارضو المشروع إنه سيقوض مستوى التعليم
العالي في البلاد، ويزيد من نفوذ الحكومة الصينية الشيوعية.
وترتبط حكومة رئيس الوزراء المجري اليميني
فيكتور أوربان بعلاقات وثيقة مع بكين.
وكانت المجر عرقلت في وقت سابق من هذا الشهر إصدار
الاتحاد الأوروبي بيانا ينتقد التدخلات الصينية في هونغ كونغ.
وقالت الطالبة الجامعية سزونجا راديكس، التي
شاركت في المظاهرة، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "أوربان، وحزب فيدس اليمني
الذي يتزعمه، يقدمان نفسيهما كمعادين للشيوعية، لكن في الواقع يبدو أنهما أصدقاء الشيوعييين ".
بابا الفاتيكان يعبر عن ألمه حيال الإعلان عن اكتشاف مقبرة جماعية لتلاميذ في مدرسة كاثوليكية بكندا
قال البابا فرانسيس إنه شعر بالألم من الأنباء التي أفادت بالعثور في كندا على رفات أكثر من 200 طفل في مدرسة كاملوبس إنديان ريزيدنشي الداخلية، التي كان يدرس في الماضي بها السكان الأصليون وتدار من قبل الكنيسة الكاثوليكية.
كان رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم يتحدث في
ساحة القديس بطرس في الفاتيكان خلال عظة يوم الأحد الأسبوعية، حيث حث كل من السلطة
السياسية والدينية في كندا على السعي للمصالحة المجتمعية وتضميد الجراح السابقة.
يذكر أن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو قد خاطب الكنيسة ودعاها للكشف
عن السجلات الخاصة بتلك المدارس التي كانت تحت إدارتها، في ظل عملية جمع المعلومات
الجارية للوقوف على حقيقية ما جرى داخل المدرسة والتعرف إلى رفات التلاميذ التي
ماتزال مجهولة.
ReutersCopyright: Reuters
المكسيكي سيرجيو بيريز يفوز ببطولة سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1
فاز السائق المكسيكي، سيرجيو
بيريز، بببطولة سباق جائزة أذربيجان الكبرى في الفورمولا 1 لموسم 2021.
وكان السباق توقف بعد تعرض السائق ماكس فرستابين، زميل بيريز في فريق ريد بول، لحادث في وقت كان يبدو
فيه في طريقه إلى تحقيق الفوز.
ولم يصب السائق الهولندي في
الحادث الذي يبدو أنه نجم عن مشكلة في إطارات سيارته.
كما فشل بطل العالم لويس هاميلتون
من فريق مرسيدس في إنهاء السباق الذي أقيم في باكو.
BBC SportCopyright: BBC Sport
أسامة العجارمة: البرلمان الأردني يصوت بفصل النائب المستقل بعد "تصريحات مسيئة صدرت منه بحق الملك"
صوّت مجلس النواب
الأردني، اليوم الأحد، بالموافقة على فصل النائب أسامة العجارمة، المجمدة عضويته بعد
"تصريحات مسيئة صدرت منه بحق الملك".
وأيد 109 من النواب، من
أصل 119 حضروا الجلسة، المذكرة التي تطالب بفصل النائب المستقل الذي كان قد أثار الجدل في الشهر الماضي
أثناء استجواب برلماني حول انقطاع التيار الكهربائي في البلاد، وهو ما ربط العجارمة
بينه وبين "محاولات حكومية للحيلولة دون خروج تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين".
وكان الأمن الأردني قد
أعلن إصابة 4 من أفراد القوة الأمنية التي تعاملت أمس مع أعمال شغب في لواء ناعور
جنوب شرقي العاصمة عمّان، وسط تقارير تفيد بأن الأمر متعلق باحتجاجات لأنصار العجارمة.
أزمة سد النهضة: وزير الري المصري يقول إن بلاده من أكثر الدول معاناة من شح المياه
قال وزير الري المصري،
محمد عبد العاطي، إن مصر من أكثر الدول معاناة لشح المياه، إذ تصل احتياجاتها إلى
114 مليار متر مكعب سنويا، بينما لا تغطي مواردها المائية سوى 60 مليار متر مكعب
فقط، ومعظمها يأتي من مياه النيل.
وأضاف الوزير في كلمة خلال
لقائه عددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب المصريين أمس أن مصر تعوض الفجوة
المائية بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية، إلا أنها تواجه ضغطا
كبيرا بسبب الزيادة السكانية التي يتوقع أن تصل إلى 75 مليون نسمة في عام 2050،
علاوة على التغيرات المناخية غير المسبوقة التي تؤثر على وفرة المياه.
وأوضح عبد العاطي أن مصر
لديها خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه
مصري، وتتضمن ترشيد استخدام المياه وتوفير مصادر مائية بديلة.
وكانت العلاقات بين مصر
والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة توترت بسبب أزمة سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على
فرع النيل الأزرق، وتقول مصر والسودان إنه سيؤثر على حصتيهما التاريخية من مياه
النيل.
وعقدت المفاوضات الأخيرة
بين الدول الثلاث في العاصمة الكونغولية كينشاسا في أبريل/نيسان الماضي وفشلت في
التوصل لاتفاق مع إصرار إثيوبيا على مواصلتها ملء السد.
اليمين في أوروبا: حزب ميركل في تحد صعب أمام حزب معاد للهجرة
EPACopyright: EPA
يتوجه الناخبون في ولاية ساكسونيا-أنهالت
في شرق ألمانيا، للتصويت في الانتخابات المحلية
وينظر لهذه الانتخابات على انها بمثابة استطلاع
للرأي إذ يعول عليها بشكل عام في رصد وقياس المزاج العام للناخبين قبل الاختبار
القادم بعد أقل من 4 أشهر والمتمثل في إجراء انتخابات عامة مقررة في سبتمبر أيلول
2021.
وتشير التقارير الواردة إلى أن حزب المستشارة أنجيلا ميركل، الحزب المسيحي
الديمقراطي، يواجه تحديا قويا من الحزب اليمين الشعبوي (البديل من أجل ألمانيا )
المناهض للهجرة ، والذي أتخذ موقفا صارما بشأن القيود التي فرضتها الحكومة لمواجهة
جائحة فيروس كورونا في البلاد.
وبالرغم من أن ساكسونيا أنهالت هي واحدة من أصغر المقاطعات التي يضمها البلد الأوروبي إلا أن المراسلين يقولون إن من شأن تغلب اليمين الشعبوي بها أن يضعف بشكل خطير فرصَ زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي الجديد، الليبرالي المعتدل أرمين لاشيت، قبل نتخابات أيلول/ سبتمبر.
يذكر أن هذا الأخير انتخب في نيسان إبريل الماضي لقيادة الحزب خلفا لميركل التي أمضت 16 عاماً في المنصب قبل انسحابها. وكان لاشيت في خطاب الفوز، تعهد بعمل كل شيء حتى يؤدي الحزب بشكل جيد في الانتخابات الإقليمية القادمة، وللاحتفاظ بمنصب المستشار.
فيروس كورونا: رئيس الوزراء البريطاني سيحث قادة الدول السبع على تطعيم سكان جميع دول العالم مع نهاية العام المقبل
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه
سيحث قادة الدول الغنية على الالتزام بمبادرة عالمية ضد فيروس كورونا، وتطعيم كافة سكان العالم مع نهاية العام المقبل.
وسيطرح جونسون خططه لمكافحة الوباء خلال قمة
مجموعة الدول الصناعية السبع التي تستضيفها بريطانيا في الفترة من 11 إلى
13 الشهر الجاري.
وقال جونسون إنه سيطلب من نظرائه
"الارتقاء إلى مستوى التحدي الأكبر في حقبة ما بعد الحرب" من خلال
"تطعيم العالم قبل نهاية العام المقبل".
وأضاف جونسون أن هذا سيكون "أعظم إنجاز طبي
في التاريخ".
ويتوفر لدى الدول ذات الاقتصادات الأقوى في
العالم فائض هائل من اللقاحات، في حين أن العديد من الدول الفقيرة غير قادرة على تطعيم
سكانها لحمايتهم من الوباء.
ويقول برنامج اللقاح العالمي (كوفاكس) المعني
بالتوزيع العادل للقاحات، إنه إذا تعاون قادة العالم معا بالفعل، فإن توزيع ملياري
جرعة من اللقاحات على الدول المحتاجة هذا العام لا يزال ممكنا.
وأعلنت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا
وإيطاليا واليابان عن عدد الجرعات التي ستتبرع بها لبرنامج كوفاكس.
لكن المملكة المتحدة وكندا لم تقدما أرقاما
محددة لحجم مساهماتهما.
إصابة 4 جنود أردنيين في أعمال شغب مرتبطة بـ"تجميد عضوية نائب في البرلمان"
أعلنت
مديرية الأمن العام في الأردن إصابة 4 من عناصرها خلال تعاملها مع أعمال شغب في
لواء ناعور جنوب شرقي العاصمة عمّان.
وقال
الناطق باسم الجهاز الأمني في بيان، إن قوة أمنية تعاملت مساء يوم أمس السبت، مع
أعمال شغب وإحراق مركبات وإطلاق عيارات نارية في الهواء نفذها مجموعة أشخاص في
منطقة ناعور، وأفاد بأنه جاري علاج أفراد الأمن المصابين.
وحذر
عامر السرطاوي من أنه سيتم التعامل مع هكذا أفعال "بكل حزم وعلى عدم السماح
باختراق القانون وبأعمال التعدي وما من ِشأنه تعطيل سير الحياة العامة" على
حد ما أكده.
وحسب روايات شهود عيان فإن المجموعة
التي خرجت بأعمال الشغب هي لأنصار للنائب أسامة العجارمة الذي جُمدت عضويته في 27
أيار/مايو الماضي لمدة عام بعد اتهامه بالتطاول على هيبة وسمعة مجلس النواب.
الشرطة الإسرائيلية تعتقل الناشطة منى الكرد التي لعبت دورا بارزا في تغطية احتجاجات حي الشيخ جراح
اعتقلت
الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد ناشطة فلسطينية لعبت دورا بارزا في تغطية الاحتجاجات على إخلاء
عائلات فلسطينية من الشيخ جراح في القدس الشرقية.
وقال نبيل الكرد، والد الناشطة منى الكرد إن
الشرطة الإسرائيلية اعتقلت ابنته من منزلها في حي الشيخ جراح، وقامت
بتفتيش البيت بحثا عن شقيقها محمد، وأبلغتهم بأنه مطلوب للتحقيق.
وتداول
نشطاء مقاطع فيديو عبر الإنترنت تظهر لحظة اعتقال الشرطة الإسرائيلية لمنى.
وكانت
منى وشقيقها محمد استخدما وسائل التواصل الاجتماعي للفت انتباه العالم إلى تعرض عائلات
فلسطينية إلى خطر الإخلاء من حي الشيخ جراح.
وكانت الاحتجاجات
على أوامر بإخلاء منازل السكان الفلسطينيين لصالح جمعيات استيطانية إسرائيلية في الشيخ جراح السبب المباشر في التوترات التي أدت إلى اندلاع
مواجهات عنيفة بين إسرائيل والفصائل في غزة.
فيروس كورونا: إسرائيل تبدأ في تطعيم الأطفال بين 12 و15 عاماً
أطلقت إسرائيل حملة لتطعيم الصغار
بين 12 و 15 عاما ضد فيروس كورونا.
وقد بدأت في ذلك بمجرد صدور بيانات
السلامة المتعلقة بدراسة إمكانية إعطاء اللقاح للأطفال من الولايات المتحدة
والتي أعطت الضوء الاخضر لتلقيحهم.
وتشير التقارير الواردة إلى أن الآلاف من تلك الفئة العمرية
المستهدفة أقبلوا على التسجيل لتلقي اللقاح، على الرغم من أن غالبية التقييدات الخاصة
بالوباء رفعت تقريباً من حولهم، بعدما قطعت إسرائيل شوطا كبيرا في تطعيم البالغين
من سكانها.
ويعتقد أن أكثر من نصف السكان في إسرائيل حصلوا على اللقاح بجرعتيه الكاملتين الموصي بهما حتى الآن، فيما تعد واحدة من أسرع وأكفأ حملات التطعيم وتيرة.
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رياض سلامة: بعد سويسرا، فرنسا تحقق في مصدر ثروة محافظ مصرف لبنان
فتحت السلطات الرقابية المالية في فرنسا تحقيقا في مصادر الثروة الشخصية لمحافظ مصرف لبنان رياض سلامة الذي يشغل هذا المنصب منذ حوالي 30 سنة.
وتفيد الأنباء الواردة بأن التحقيق الأولي، قد بدأ بالفعل في فرنسا وأن الإجراء يعقب تحركا مماثلاً للسلطات في سويسرا بدأته قبل عدة أشهر على خلفية الاشتباه أيضا في تورط سلامة في عمليات غسل أموال على نطاق واسع وعمليات اختلاس من مصرف لبنان.
ويأتي ذلك في ظل انهيار اقتصادي كامل يواجه لبنان منذ 2019 مع انهيار القطاع المصرفي على نحو غير مسبوق.
وتضمنت الشكاوى الجنائية اتهامات لسلامة، وشقيقه رجا، وولد شقيقه ومساعده في البنك المركزي نادي بتكوين ثروة طائلة في أوروبا عن طريق الاحتيال.
وقيل إن من حرك الدعاوى بحقه المجموعاتُ المناهضة للجريمة المالية وللإبلاغ عن الفساد، ومن بينها مؤسسة أسسها عدد من أصحاب المدخرات في البنوك اللبنانية المتضررين من تبعات أزمة 2019.
وتقدر تلك المجموعات ثروة سلامة في جميع أنحاء العالم بحوالي 2 مليار دولار لكن يزعم المسؤول اللبناني أن أغلب هذه الثروة آل إليه عن طريق الميراث، ومستحقاته المالية طوال فترة عمله في القطاع المصرفي، وعائدات استثمارات شرعية تراكمت على مدار الفترة منذ 1993 وحتى الآن.
القصة كاملة متاحة عبر الرابط التالي: رياض سلامة: فرنسا تفتح تحقيقا في مصدر ثروة محافظ مصرف لبنان
عاجلالأمير هاري وزوجته ميغان يعلنان أنهما رزقا بطفلة
مظاهرة في بودابست احتجاجا على خطة لافتتاح جامعة صينية في العاصمة المجرية
خرج آلاف الأشخاص السبت في مظاهرة جابت أنحاء بودابست احتجاجا على خطط لافتتاح حرم جامعي صيني في العاصمة المجرية.
ويقول معارضو المشروع إنه سيقوض مستوى التعليم العالي في البلاد، ويزيد من نفوذ الحكومة الصينية الشيوعية.
وترتبط حكومة رئيس الوزراء المجري اليميني فيكتور أوربان بعلاقات وثيقة مع بكين.
وكانت المجر عرقلت في وقت سابق من هذا الشهر إصدار الاتحاد الأوروبي بيانا ينتقد التدخلات الصينية في هونغ كونغ.
وقالت الطالبة الجامعية سزونجا راديكس، التي شاركت في المظاهرة، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "أوربان، وحزب فيدس اليمني الذي يتزعمه، يقدمان نفسيهما كمعادين للشيوعية، لكن في الواقع يبدو أنهما أصدقاء الشيوعييين ".
بابا الفاتيكان يعبر عن ألمه حيال الإعلان عن اكتشاف مقبرة جماعية لتلاميذ في مدرسة كاثوليكية بكندا
قال البابا فرانسيس إنه شعر بالألم من الأنباء التي أفادت بالعثور في كندا على رفات أكثر من 200 طفل في مدرسة كاملوبس إنديان ريزيدنشي الداخلية، التي كان يدرس في الماضي بها السكان الأصليون وتدار من قبل الكنيسة الكاثوليكية.
كان رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم يتحدث في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان خلال عظة يوم الأحد الأسبوعية، حيث حث كل من السلطة السياسية والدينية في كندا على السعي للمصالحة المجتمعية وتضميد الجراح السابقة.
يذكر أن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو قد خاطب الكنيسة ودعاها للكشف عن السجلات الخاصة بتلك المدارس التي كانت تحت إدارتها، في ظل عملية جمع المعلومات الجارية للوقوف على حقيقية ما جرى داخل المدرسة والتعرف إلى رفات التلاميذ التي ماتزال مجهولة.
المكسيكي سيرجيو بيريز يفوز ببطولة سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1
فاز السائق المكسيكي، سيرجيو بيريز، بببطولة سباق جائزة أذربيجان الكبرى في الفورمولا 1 لموسم 2021.
وكان السباق توقف بعد تعرض السائق ماكس فرستابين، زميل بيريز في فريق ريد بول، لحادث في وقت كان يبدو فيه في طريقه إلى تحقيق الفوز.
ولم يصب السائق الهولندي في الحادث الذي يبدو أنه نجم عن مشكلة في إطارات سيارته.
كما فشل بطل العالم لويس هاميلتون من فريق مرسيدس في إنهاء السباق الذي أقيم في باكو.
أسامة العجارمة: البرلمان الأردني يصوت بفصل النائب المستقل بعد "تصريحات مسيئة صدرت منه بحق الملك"
صوّت مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، بالموافقة على فصل النائب أسامة العجارمة، المجمدة عضويته بعد "تصريحات مسيئة صدرت منه بحق الملك".
وأيد 109 من النواب، من أصل 119 حضروا الجلسة، المذكرة التي تطالب بفصل النائب المستقل الذي كان قد أثار الجدل في الشهر الماضي أثناء استجواب برلماني حول انقطاع التيار الكهربائي في البلاد، وهو ما ربط العجارمة بينه وبين "محاولات حكومية للحيلولة دون خروج تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين".
وكان الأمن الأردني قد أعلن إصابة 4 من أفراد القوة الأمنية التي تعاملت أمس مع أعمال شغب في لواء ناعور جنوب شرقي العاصمة عمّان، وسط تقارير تفيد بأن الأمر متعلق باحتجاجات لأنصار العجارمة.
أزمة سد النهضة: وزير الري المصري يقول إن بلاده من أكثر الدول معاناة من شح المياه
قال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، إن مصر من أكثر الدول معاناة لشح المياه، إذ تصل احتياجاتها إلى 114 مليار متر مكعب سنويا، بينما لا تغطي مواردها المائية سوى 60 مليار متر مكعب فقط، ومعظمها يأتي من مياه النيل.
وأضاف الوزير في كلمة خلال لقائه عددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب المصريين أمس أن مصر تعوض الفجوة المائية بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية، إلا أنها تواجه ضغطا كبيرا بسبب الزيادة السكانية التي يتوقع أن تصل إلى 75 مليون نسمة في عام 2050، علاوة على التغيرات المناخية غير المسبوقة التي تؤثر على وفرة المياه.
وأوضح عبد العاطي أن مصر لديها خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه مصري، وتتضمن ترشيد استخدام المياه وتوفير مصادر مائية بديلة.
وكانت العلاقات بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة توترت بسبب أزمة سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على فرع النيل الأزرق، وتقول مصر والسودان إنه سيؤثر على حصتيهما التاريخية من مياه النيل.
وعقدت المفاوضات الأخيرة بين الدول الثلاث في العاصمة الكونغولية كينشاسا في أبريل/نيسان الماضي وفشلت في التوصل لاتفاق مع إصرار إثيوبيا على مواصلتها ملء السد.
اليمين في أوروبا: حزب ميركل في تحد صعب أمام حزب معاد للهجرة
يتوجه الناخبون في ولاية ساكسونيا-أنهالت في شرق ألمانيا، للتصويت في الانتخابات المحلية
وينظر لهذه الانتخابات على انها بمثابة استطلاع للرأي إذ يعول عليها بشكل عام في رصد وقياس المزاج العام للناخبين قبل الاختبار القادم بعد أقل من 4 أشهر والمتمثل في إجراء انتخابات عامة مقررة في سبتمبر أيلول 2021.
وتشير التقارير الواردة إلى أن حزب المستشارة أنجيلا ميركل، الحزب المسيحي الديمقراطي، يواجه تحديا قويا من الحزب اليمين الشعبوي (البديل من أجل ألمانيا ) المناهض للهجرة ، والذي أتخذ موقفا صارما بشأن القيود التي فرضتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا في البلاد.
وبالرغم من أن ساكسونيا أنهالت هي واحدة من أصغر المقاطعات التي يضمها البلد الأوروبي إلا أن المراسلين يقولون إن من شأن تغلب اليمين الشعبوي بها أن يضعف بشكل خطير فرصَ زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي الجديد، الليبرالي المعتدل أرمين لاشيت، قبل نتخابات أيلول/ سبتمبر.
يذكر أن هذا الأخير انتخب في نيسان إبريل الماضي لقيادة الحزب خلفا لميركل التي أمضت 16 عاماً في المنصب قبل انسحابها. وكان لاشيت في خطاب الفوز، تعهد بعمل كل شيء حتى يؤدي الحزب بشكل جيد في الانتخابات الإقليمية القادمة، وللاحتفاظ بمنصب المستشار.
فيروس كورونا: رئيس الوزراء البريطاني سيحث قادة الدول السبع على تطعيم سكان جميع دول العالم مع نهاية العام المقبل
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه سيحث قادة الدول الغنية على الالتزام بمبادرة عالمية ضد فيروس كورونا، وتطعيم كافة سكان العالم مع نهاية العام المقبل.
وسيطرح جونسون خططه لمكافحة الوباء خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع التي تستضيفها بريطانيا في الفترة من 11 إلى 13 الشهر الجاري.
وقال جونسون إنه سيطلب من نظرائه "الارتقاء إلى مستوى التحدي الأكبر في حقبة ما بعد الحرب" من خلال "تطعيم العالم قبل نهاية العام المقبل".
وأضاف جونسون أن هذا سيكون "أعظم إنجاز طبي في التاريخ".
ويتوفر لدى الدول ذات الاقتصادات الأقوى في العالم فائض هائل من اللقاحات، في حين أن العديد من الدول الفقيرة غير قادرة على تطعيم سكانها لحمايتهم من الوباء.
ويقول برنامج اللقاح العالمي (كوفاكس) المعني بالتوزيع العادل للقاحات، إنه إذا تعاون قادة العالم معا بالفعل، فإن توزيع ملياري جرعة من اللقاحات على الدول المحتاجة هذا العام لا يزال ممكنا.
وأعلنت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان عن عدد الجرعات التي ستتبرع بها لبرنامج كوفاكس.
لكن المملكة المتحدة وكندا لم تقدما أرقاما محددة لحجم مساهماتهما.
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إصابة 4 جنود أردنيين في أعمال شغب مرتبطة بـ"تجميد عضوية نائب في البرلمان"
أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن إصابة 4 من عناصرها خلال تعاملها مع أعمال شغب في لواء ناعور جنوب شرقي العاصمة عمّان.
وقال الناطق باسم الجهاز الأمني في بيان، إن قوة أمنية تعاملت مساء يوم أمس السبت، مع أعمال شغب وإحراق مركبات وإطلاق عيارات نارية في الهواء نفذها مجموعة أشخاص في منطقة ناعور، وأفاد بأنه جاري علاج أفراد الأمن المصابين.
وحذر عامر السرطاوي من أنه سيتم التعامل مع هكذا أفعال "بكل حزم وعلى عدم السماح باختراق القانون وبأعمال التعدي وما من ِشأنه تعطيل سير الحياة العامة" على حد ما أكده.
وحسب روايات شهود عيان فإن المجموعة التي خرجت بأعمال الشغب هي لأنصار للنائب أسامة العجارمة الذي جُمدت عضويته في 27 أيار/مايو الماضي لمدة عام بعد اتهامه بالتطاول على هيبة وسمعة مجلس النواب.
الشرطة الإسرائيلية تعتقل الناشطة منى الكرد التي لعبت دورا بارزا في تغطية احتجاجات حي الشيخ جراح
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد ناشطة فلسطينية لعبت دورا بارزا في تغطية الاحتجاجات على إخلاء عائلات فلسطينية من الشيخ جراح في القدس الشرقية.
وقال نبيل الكرد، والد الناشطة منى الكرد إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت ابنته من منزلها في حي الشيخ جراح، وقامت بتفتيش البيت بحثا عن شقيقها محمد، وأبلغتهم بأنه مطلوب للتحقيق.
وتداول نشطاء مقاطع فيديو عبر الإنترنت تظهر لحظة اعتقال الشرطة الإسرائيلية لمنى.
وكانت منى وشقيقها محمد استخدما وسائل التواصل الاجتماعي للفت انتباه العالم إلى تعرض عائلات فلسطينية إلى خطر الإخلاء من حي الشيخ جراح.
وكانت الاحتجاجات على أوامر بإخلاء منازل السكان الفلسطينيين لصالح جمعيات استيطانية إسرائيلية في الشيخ جراح السبب المباشر في التوترات التي أدت إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين إسرائيل والفصائل في غزة.
فيروس كورونا: إسرائيل تبدأ في تطعيم الأطفال بين 12 و15 عاماً
أطلقت إسرائيل حملة لتطعيم الصغار بين 12 و 15 عاما ضد فيروس كورونا.
وقد بدأت في ذلك بمجرد صدور بيانات السلامة المتعلقة بدراسة إمكانية إعطاء اللقاح للأطفال من الولايات المتحدة والتي أعطت الضوء الاخضر لتلقيحهم.
وتشير التقارير الواردة إلى أن الآلاف من تلك الفئة العمرية المستهدفة أقبلوا على التسجيل لتلقي اللقاح، على الرغم من أن غالبية التقييدات الخاصة بالوباء رفعت تقريباً من حولهم، بعدما قطعت إسرائيل شوطا كبيرا في تطعيم البالغين من سكانها.
ويعتقد أن أكثر من نصف السكان في إسرائيل حصلوا على اللقاح بجرعتيه الكاملتين الموصي بهما حتى الآن، فيما تعد واحدة من أسرع وأكفأ حملات التطعيم وتيرة.
وبدأت إسرائيل عملية التطعيم في 19 ديسمبر/ كانون أول الماضي.
الحكومة النيجيرية ستقاضي من ينتهك الحظر المفروض على تويتر
قال متحدث باسم الحكومة النيجيرية لبي بي سي إن حكومة بلاده ستقاضي أي شخص يثبت أنه انتهك الحظر الذي فرضته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وكانت الحكومة النيجيرية أعلنت الجمعة تعليق الوصول إلى موقع تويتر في البلاد، لكن بعض المستخدمين تمكنوا من تفادي الحظر.
وتأتي هذه الخطوة بعد حذف تويتر تغريدة للرئيس محمد بخاري، اعتبر أنها تخرق قواعد الموقع.
وقالت الحكومة "كانت هناك سلسلة من المشاكل مع منصة التواصل الاجتماعي في نيجيريا، وانتشرت من خلالها معلومات مضللة وأخبار مزيفة لها عواقب عنيفة في العالم الحقيقي".
ورد موقع تويتر بإن إعلان وزير الإعلام لاي محمد عن الحظر "مقلق للغاية".
وأثارت الخطوة إدانة واسعة النطاق من جماعات حقوق الإنسان والقوى الدولية التي اعتبرت إنها تحد من حرية التعبير في نيجيريا.
الجيش العراقي يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين فوق قاعدة عين الأسد
قال الجيش العراقي إن الدفاعات الجوية في قاعدة عين الأسد التي توجد بها قوات أمريكية قد أسقطت طائرتين مسيرتين.
وقبل ساعات من ذلك، أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أن صاروخا آخر استهدف ليلاً مطار بغداد دون أن يسفر الهجوم عن ضحايا أو خسائر.
ولم يكشف عن الجهة التي نفذت الهجوم على قاعدة عين الأسد، لكن الولايات المتحدة تتهم الجماعات المسلحة العراقية الموالية لإيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف القواعد التي يوجد بها جنود أمريكيون.
وكانت طائرة مسيرة قد استهدفت قاعدة عين الأسد قبل نحو شهر دون أن يخلف الأمر أي خسائر.
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قاعدة عين الأسد العراقية: ماذا نعرف عنها؟
فيروس كورونا: ترامب يقول إن على الصين دفع 10 تريليونات دولار إلى دول العالم على سبيل "التعويضات"
طالب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الصين بدفع عشرة تريليونات دولار إلى بلاده وباقي دول العالم كـ"تعويض" عن الأثار التي خلفها تفشي فيروس كورونا.
ففي أول خطاب متلفز له بعد خروجه من البيت الأبيض، دعا ترامب دول العالم إلى إلغاء ديونها المستحقة لبكين كـ"دفعة أولى".
وكان الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، قد أعلن في الأسبوع الماضي إنه أمربمراجعة المعلومات الاستخبارية حول منشأ الفيروس وما إذا كان قد نشأ نتيجة لاتصال بين بشر وحيوان مصاب أم تسرب من معمل صيني.
وكان فيروس كورونا قد حصد أرواح 400 ألف أمريكي أثناء رئاسة ترامب.