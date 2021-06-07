عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات قبلية بدارفور، وإلغاء مسيرة لجماعات يمينية إسرائيلية في القدس

أرامكو: الشركة السعودية تبدأ في طرح "صكوك إسلامية" بالدولار
أعلنت
شركة الطاقة السعودية العملاقة أرامكو إنها بدأت في طرح صكوك بالدولار الأمريكي تتفق مع أحكام الشريعة
الإسلامية ، في محاولة من جانب الشركة جمع السيولة اللازمة لتمويل عمليات
توزيع الأرباح على مالكي أسهمها.
وقالت الشركة إن عملية طرح الصكوك
الإسلامية ستتواصل حتى 17 يونيو/ حزيران الجاري، من دون أن تحدّد قيمة الطرح التي
قالت إنّها ستكون "بحسب ظروف السوق".
وتعمل الشركة على جمع السيولة
النقدية لتوزيع أرباح سنوية قدرها 75 مليار دولار، وهي مصدر إيرادات رئيسي للحكومة
السعودية، أكبر مالكي أسهم أرامكو.
أبو بكر الشكوي: تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مقتل زعيم جماعة بوكو حرام في نيجيريا
أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا" مقتل زعيم جماعة "بوكو حرام" المسلّحة أبو بكر الشكوي. وقال التنظيم المنافس لـ"بوكو حرام"، في تسجيل صوتي حصلت عليه وكالات أنباء، إن الشكوي فجّر نفسه خلال اشتباكات بين التنظيمين. وليست المرة الأولى التي يُعلن فيها عن مقتل الشكوي فقد أفادت تقارير سابقة بمقتله، ورد بعضها الشهر الماضي، لكنه عاد للظهور في كل مرة بعدها.
ولم تؤكد جماعة "بوكو حرام" أو الحكومة النيجيرية مقتل الشكوي. وحين وردت تقارير في الشهر الماضي عن مقتل الشكوي، قال المتحدث باسم الجيش في نيجيريا، الجنرال محمد يريما لبي بي سي، إنّ الجيش يدقّق في ما حدث، لكنه لن يصدر بياناً قبل الوصول إلى دليل قاطع".
ويرى قسم من المحللين أن الإعلان عن موت الشكوي لا يعني بالضرورة نهاية جماعة "بوكو حرام" وأن مقاتلي الشكوي سيبقون مخلصين لأفكاره، فيما يتوقع قسمٌ آخر أن يحاول تنظيم "الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا" استيعاب مقاتلي "بوكو حرام"ما يضع حدا للمنافسة العنيفة بين كل من الجماعتين، على فرض نفسها كحركة التمرد المهيمنة في المنطقة.
وكانت موظفة في الاتحاد اتهمت كابكلو (48 عاما) بالتحرش بها جنسيا
ولفظيا عدة مرات خلال الأشهر الأخيرة، وتم إبلاغ لجنة الأخلاقيات يوم الجمعة وفقا
لصحيفة "غلوبو إسبورتي"، ونفى كابوكلو تلك الاتهامات.
وأثار الإعلان المفاجئ الأسبوع الماضي عن استضافة البرازيل للبطولة
بدلاً من الأرجنتين وكولومبيا موجة من الانتقادات في الدولة التي تعتبر من الأكثر
تضرراً في العالم من جائحة كورونا.
غرامة بأكثر من ربع مليار دولار على "غوغل " في فرنسا لـ"احتكاره سوق الإعلانات الرقمي"
ReutersCopyright: Reuters
قرر جهاز حماية المنافسة في فرنسا
تغريم شركة غوغل الأمريكية مبلغ 267 مليون دولار نظير استغلال محرك البحث العملاق
نفوذه الإلكتروني في احتكار سوق الإعلانات الرقمية لحسابه على حد ما أعلن.
وتتهم جهات مختصة بالمتابعة والرقابة
محرك البحث الأشهر في العالم بأنه دأب على تزويد شركات الدعاية ومنظمي المزادات
الإلكترونية الخاضعين لها حصريا بالمحتوى الخاص الذي يمكنهم من قرصنة الصفقات
والأعمال بهذا السوق.
وتكشفت خيوط القضية بعد شكوى ثلاث
مجموعات إعلامية كبرى ( روبرت مردوخ نيوز كورب ، لو فيجارو الفرنسية ، روسيل لا
فويكس البلجيكي -) من غوغل بسبب "هيمنتها على منصة الإنترنت وحجبها فرص عادلة
ومتساوية في التدفق الحر للمعلومات على حساب المنافسين الآخرين".
يذكر أن كل من شركتي آبل وفيسبوك
الإلكترونيتين الأمريكيتين واقعتان في نفس الأزمة أمام الجهات المنظمة للسوق
المحلية الفرنسية المعنية بمكافحة الاحتكار.
حي الشيخ جراح: إلغاء مسيرة لجماعات يمينية إسرائيلية في القدس
أكد منظمو مسيرة لجماعات يمينية
إسرائيلية كانت مقررة يوم الخميس المقبل أن
المسيرة ألغيت بعد خلاف مع الشرطة الإسرائيلية حول مسارها.
وقال متحدث باسم حركة "ام
ترتسو" وهي إحدى الجهات المنظمة للمسيرة لوكالة فرانس برس إن مسيرة الأعلام
التي كان يفترض أن تصل إلى الأحياء العربية في المدينة القديمة ألغيت.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت
أنها رفضت طلبا من جماعات قومية يهودية لتنظيم مسيرة الأعلام، لإحياء ذكرى احتلال
إسرائيل للقدس الشرقية بعد حرب عام 1967.
وقالت الشرطة لإسرائيلية إن
المسيرة لن تتم الموافقة عليها في المسار المطلوب الذي يشمل بوابة دمشق ومناطق
أخرى في القدس الشرقية ذات أغلبية فلسطينية.
فلاديمر بوتين يوقع وثيقة انسحاب روسيا من اتفاقية "الأجواء المفتوحة"
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين وثيقة انسحاب روسيا رسميا من اتفاقية "الأجواء المفتوحة" بعد
انسحاب واشنطن العام الماضي من الاتفاقية الدفاعية التي أقرت عام 1992.
وكانت موسكو أعلنت في منتصف يناير/ كانون
الثاني أنها ستنسحب من المعاهدة التي تسمح للبلدان الموقعة بالقيام برحلات
استطلاعية غير مسلحة فوق أراضي الأطراف الأخرى، وذلك بعد إعلان إدارة الرئيس
الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحابها من الاتفاقية من جانب واحد.
ونُشرت الوثيقة الرسمية لانسحاب روسيا على موقع
حكومي على الإنترنت اليوم.
وتأني مصادقة الرئيس الروسي على قرار الانسحاب قبل لقائه المرتقب مع
الرئيس الأمريكي جو بايدن في جنيف الأسبوع المقبل.
وكان بايدن أشار في البداية إلى أن إدارته قد
تتراجع عن قرار سلفه بالانسحاب من الاتفاقية، لكنه أكد أواخر الشهر الماضي أن
واشنطن لن تعيد النظر فيه.
عاجلوسائل إعلام إسرائيلية: إلغاء "مسيرة الأعلام" التي كان يفترض أن تشارك فيها جماعات يمينية في القدس يوم الخميس المقبل
تمديد الحبس الاحتياطي مرة أخرى لكل من الباحث الحقوقي باتريك زكي والمدوّن شادي سرور الموقوفين منذ أكثر من عام في مصر
يذكر أن الاثنين موجودان رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من عام على ذمة
قضيتين مختلفتين يجري التحقيق معهما بشأنها لكنهما يواجهان نفس التهم المتمثلة
بـ"إشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والعمل على زعزعة
الثقة في الدولة مؤسساتها".
وألقي القبض على سرور في نوفمبر/تشرين
الثاني 2019، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية الصفافير"،
التي دعت فيها مجموعات معارضة وقنوات فضائية تبث من تركيا للتظاهر ضد الرئيس
المصري عبد الفتاح السيسي وتقول النيابة العامة إنه "يشارك جماعة إرهابية
أهدافها" .
وفي فبراير شباط الماضي تم توقيف زكي عند
عودته من إيطاليا، وتقول السلطات القضائية المصرية إنه قام بالتحريض على التظاهر
دون تصريح واستخدم حساب على شبكة المعلومات الدولية لأغراض من شأنها تعريض سلامة
المجتمع وأمنه للخطر.
. ومع مرور عام على قرار حبسه ورفض
الاستئناف الذي قدمه للنظر في هذا الشأن، صوت مجلس الشيوخ الإيطالي، في
إبريل/نيسان الماضي، بالموافقة على مقترح لمنح الجنسية الإيطالية استثنائياً لزكي.
فيروس كورونا: تلقي اللقاح سيصبح ضمن المعلومات الشخصية على تطبيقات المواعدة في بريطانيا
ستشجع تطبيقات المواعدة في بريطانيا المستخدمين على ذكر ما إذا
كانوا قد تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ضمن المعلومات الواردة في ملفاتهم
الشخصية كجزء من حملة مشتركة مع الحكومة لزيادة الإقبال على التطعيم، خصوصا في
أوساط الشباب.
وستقدم تطبيقات المواعدة عبر الإنترنت مثل "تيندر"،
و"بامبل" و"هينج" شارات خاصة ومكافآت للمستخدمين في حالة
اتفقوا على مواعدات محتملة بعد وضع الشارات التي تؤكد أنهم محصنون باللقاح.
وتأتي هذه المبادرة مع توسيع نطاق حملة التلقيح لتشمل الأشخاص
الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاما، وهم الفئة التي يخشى المسؤولون من أنها الأقل
إقبالا على تلقي اللقاح.
وكانت الولايات
المتحدة أطلقت مبادرة مماثلة في وقت سابق من العام.
TINDERCopyright: TINDER
BUMBLECopyright: BUMBLE
الانقلاب في مالي: القائد العسكري عاصمي غويتا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد
يؤدي العقيد عاصمي غويتا اليوم الإثنين اليمين الدستورية كرئيس مؤقت لمالي
بعد أسبوعين من انقلابه الثاني خلال تسعة أشهر وإطاحته بالرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء، بالرغم من الإدانة الدولية.
وانضم الأسبوع الماضي قادة كتلة غرب أريقيا (الإيكواس)
إلى الاتحاد الأفريقي في تعليق عضوية مالي، ودعوا الحكومة العسكرية إلى الالتزام
بمرحلة انتقالية مدتها ثمانية عشر شهرا وإجراء انتخابات رئاسية في فبراير/شباط.
وتريد فرنسا وقوى غربية أخرى العودة إلى الحكم المدني في
مالي التي تعتبر مفتاح الاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي، التي تتعرض باستمرار لهجمات المتشددين الإسلاميين مستغلين حالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة.
الاشتباكات القبلية في السودان: عشرات القتلى والجرحى في أعمال عنف بولاية جنوب دارفور
تفيد التقارير الواردة من
السودان بمقتل وإصابة العشرات في اشتباكات بولاية جنوب دارفور جنوب غربي البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء
الرسمية فإن أعمال العنف التي وقعت بين أفراد من قبيلتي الفلاتة والتعايشة في
منطقة أم دافوق أودت بحياة 36 شخصا وإصابة 32 آخرين.
وقال والي الولاية إن
القوات العسكرية التي دفع بها الولاية إلى مناطق الصراع تمكنت من أن تفصل بين
القبائل المتحاربة.
وتدهور الوضع الأمني في دارفور خلال الأشهر
الماضية على الرغم من توقيع اتفاق سلام بين السلطات الانتقالية السودانية وبعض
الجماعات المتمردة أواخر العام الماضي
فيروس كورونا: المغرب يعلن موعد إعادة الفتح التدريجي للحدود الجوية
أعلنت السلطات المغربية
إعادة الفتح التدريجي للحدود الجوية بدءا من يوم 15 من الشهر الجاري بعد أشهر من
الإغلاق بسبب فيروس كورونا.
وقالت السلطات المغربية إنها ستسمح باستئناف حركة
السفر مع بعض الدول بسبب المؤشرات الإيجابية الخاصة بمكافحة كورونا، شريطة أن يحمل
المسافرون القادمون من تلك الدول شهادات التطعيم أو نتائج اختبارات سلبية لكورونا.
وسجلت البلاد رسميا نحو نصف مليون حالة إصابة مؤكدة بكورونا بينما
اقترب عدد الوفيات من 10 آلاف.
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أرامكو: الشركة السعودية تبدأ في طرح "صكوك إسلامية" بالدولار
أعلنت شركة الطاقة السعودية العملاقة أرامكو إنها بدأت في طرح صكوك بالدولار الأمريكي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، في محاولة من جانب الشركة جمع السيولة اللازمة لتمويل عمليات توزيع الأرباح على مالكي أسهمها.
وقالت الشركة إن عملية طرح الصكوك الإسلامية ستتواصل حتى 17 يونيو/ حزيران الجاري، من دون أن تحدّد قيمة الطرح التي قالت إنّها ستكون "بحسب ظروف السوق".
وتعمل الشركة على جمع السيولة النقدية لتوزيع أرباح سنوية قدرها 75 مليار دولار، وهي مصدر إيرادات رئيسي للحكومة السعودية، أكبر مالكي أسهم أرامكو.
وتعهدت أرامكو بدفع توزيعات الأرباح قبيل طرحها العام الأولي في البورصة السعودية في ديسمبر/كانون الأول 2019. لكن الميزانية العامة للشركة تعرضت لضغوط العام الماضي عندما تراجعت أسعار النفط الخام مع تراجع الطلب العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا.
أبو بكر الشكوي: تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مقتل زعيم جماعة بوكو حرام في نيجيريا
أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا" مقتل زعيم جماعة "بوكو حرام" المسلّحة أبو بكر الشكوي. وقال التنظيم المنافس لـ"بوكو حرام"، في تسجيل صوتي حصلت عليه وكالات أنباء، إن الشكوي فجّر نفسه خلال اشتباكات بين التنظيمين. وليست المرة الأولى التي يُعلن فيها عن مقتل الشكوي فقد أفادت تقارير سابقة بمقتله، ورد بعضها الشهر الماضي، لكنه عاد للظهور في كل مرة بعدها.
ولم تؤكد جماعة "بوكو حرام" أو الحكومة النيجيرية مقتل الشكوي. وحين وردت تقارير في الشهر الماضي عن مقتل الشكوي، قال المتحدث باسم الجيش في نيجيريا، الجنرال محمد يريما لبي بي سي، إنّ الجيش يدقّق في ما حدث، لكنه لن يصدر بياناً قبل الوصول إلى دليل قاطع".
ويرى قسم من المحللين أن الإعلان عن موت الشكوي لا يعني بالضرورة نهاية جماعة "بوكو حرام" وأن مقاتلي الشكوي سيبقون مخلصين لأفكاره، فيما يتوقع قسمٌ آخر أن يحاول تنظيم "الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا" استيعاب مقاتلي "بوكو حرام"ما يضع حدا للمنافسة العنيفة بين كل من الجماعتين، على فرض نفسها كحركة التمرد المهيمنة في المنطقة.
القصة الكاملة عبر الرابط: أبو بكر الشكوي: مقتل زعيم جماعة بوكو حرام في نيجيريا "في معارك مع تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا"
كوبا أمريكا: إيقاف رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن العمل مؤقتا بعد اتهامه بالتحرش الجنسي
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيقاف رئيسه، روجيريو كابوكلو، عن العمل لمدة ثلاثين يوماً على خلفية اتهامه بالتحرش الجنسي من قبل إحدى الموظفات، وذلك قبل أسبوع من انطلاق بطولة كوبا أمريكا التي انتقلت استضافتها إلى البرازيل بشكل مفاجئجراء جائحة كورونا.
وكانت موظفة في الاتحاد اتهمت كابكلو (48 عاما) بالتحرش بها جنسيا ولفظيا عدة مرات خلال الأشهر الأخيرة، وتم إبلاغ لجنة الأخلاقيات يوم الجمعة وفقا لصحيفة "غلوبو إسبورتي"، ونفى كابوكلو تلك الاتهامات.
وأثار الإعلان المفاجئ الأسبوع الماضي عن استضافة البرازيل للبطولة بدلاً من الأرجنتين وكولومبيا موجة من الانتقادات في الدولة التي تعتبر من الأكثر تضرراً في العالم من جائحة كورونا.
غرامة بأكثر من ربع مليار دولار على "غوغل " في فرنسا لـ"احتكاره سوق الإعلانات الرقمي"
قرر جهاز حماية المنافسة في فرنسا تغريم شركة غوغل الأمريكية مبلغ 267 مليون دولار نظير استغلال محرك البحث العملاق نفوذه الإلكتروني في احتكار سوق الإعلانات الرقمية لحسابه على حد ما أعلن.
وتتهم جهات مختصة بالمتابعة والرقابة محرك البحث الأشهر في العالم بأنه دأب على تزويد شركات الدعاية ومنظمي المزادات الإلكترونية الخاضعين لها حصريا بالمحتوى الخاص الذي يمكنهم من قرصنة الصفقات والأعمال بهذا السوق.
وتكشفت خيوط القضية بعد شكوى ثلاث مجموعات إعلامية كبرى ( روبرت مردوخ نيوز كورب ، لو فيجارو الفرنسية ، روسيل لا فويكس البلجيكي -) من غوغل بسبب "هيمنتها على منصة الإنترنت وحجبها فرص عادلة ومتساوية في التدفق الحر للمعلومات على حساب المنافسين الآخرين".
يذكر أن كل من شركتي آبل وفيسبوك الإلكترونيتين الأمريكيتين واقعتان في نفس الأزمة أمام الجهات المنظمة للسوق المحلية الفرنسية المعنية بمكافحة الاحتكار.
حي الشيخ جراح: إلغاء مسيرة لجماعات يمينية إسرائيلية في القدس
أكد منظمو مسيرة لجماعات يمينية إسرائيلية كانت مقررة يوم الخميس المقبل أن المسيرة ألغيت بعد خلاف مع الشرطة الإسرائيلية حول مسارها.
وقال متحدث باسم حركة "ام ترتسو" وهي إحدى الجهات المنظمة للمسيرة لوكالة فرانس برس إن مسيرة الأعلام التي كان يفترض أن تصل إلى الأحياء العربية في المدينة القديمة ألغيت.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت أنها رفضت طلبا من جماعات قومية يهودية لتنظيم مسيرة الأعلام، لإحياء ذكرى احتلال إسرائيل للقدس الشرقية بعد حرب عام 1967.
وقالت الشرطة لإسرائيلية إن المسيرة لن تتم الموافقة عليها في المسار المطلوب الذي يشمل بوابة دمشق ومناطق أخرى في القدس الشرقية ذات أغلبية فلسطينية.
وكانت المسيرة قد ألغيت في الشهرالماضي في ظل الاشتباكات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في حي الشيخ جراح.
فلاديمر بوتين يوقع وثيقة انسحاب روسيا من اتفاقية "الأجواء المفتوحة"
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين وثيقة انسحاب روسيا رسميا من اتفاقية "الأجواء المفتوحة" بعد انسحاب واشنطن العام الماضي من الاتفاقية الدفاعية التي أقرت عام 1992.
وكانت موسكو أعلنت في منتصف يناير/ كانون الثاني أنها ستنسحب من المعاهدة التي تسمح للبلدان الموقعة بالقيام برحلات استطلاعية غير مسلحة فوق أراضي الأطراف الأخرى، وذلك بعد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحابها من الاتفاقية من جانب واحد.
ونُشرت الوثيقة الرسمية لانسحاب روسيا على موقع حكومي على الإنترنت اليوم.
وتأني مصادقة الرئيس الروسي على قرار الانسحاب قبل لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في جنيف الأسبوع المقبل.
وكان بايدن أشار في البداية إلى أن إدارته قد تتراجع عن قرار سلفه بالانسحاب من الاتفاقية، لكنه أكد أواخر الشهر الماضي أن واشنطن لن تعيد النظر فيه.
عاجلوسائل إعلام إسرائيلية: إلغاء "مسيرة الأعلام" التي كان يفترض أن تشارك فيها جماعات يمينية في القدس يوم الخميس المقبل
تمديد الحبس الاحتياطي مرة أخرى لكل من الباحث الحقوقي باتريك زكي والمدوّن شادي سرور الموقوفين منذ أكثر من عام في مصر
صدر اليوم حكمين في مصر بتجديد مدة الحبس الاحتياطي لكل من المدّون شادي سرور وكذلك باتريك جورج زكي، الباحث المصري بجامعة بولونيا الإيطالية وبـ"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، لـ45 يوما أخرى.
يذكر أن الاثنين موجودان رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من عام على ذمة قضيتين مختلفتين يجري التحقيق معهما بشأنها لكنهما يواجهان نفس التهم المتمثلة بـ"إشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والعمل على زعزعة الثقة في الدولة مؤسساتها".
وألقي القبض على سرور في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية الصفافير"، التي دعت فيها مجموعات معارضة وقنوات فضائية تبث من تركيا للتظاهر ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتقول النيابة العامة إنه "يشارك جماعة إرهابية أهدافها" .
وفي فبراير شباط الماضي تم توقيف زكي عند عودته من إيطاليا، وتقول السلطات القضائية المصرية إنه قام بالتحريض على التظاهر دون تصريح واستخدم حساب على شبكة المعلومات الدولية لأغراض من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
. ومع مرور عام على قرار حبسه ورفض الاستئناف الذي قدمه للنظر في هذا الشأن، صوت مجلس الشيوخ الإيطالي، في إبريل/نيسان الماضي، بالموافقة على مقترح لمنح الجنسية الإيطالية استثنائياً لزكي.
فيروس كورونا: تلقي اللقاح سيصبح ضمن المعلومات الشخصية على تطبيقات المواعدة في بريطانيا
ستشجع تطبيقات المواعدة في بريطانيا المستخدمين على ذكر ما إذا كانوا قد تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ضمن المعلومات الواردة في ملفاتهم الشخصية كجزء من حملة مشتركة مع الحكومة لزيادة الإقبال على التطعيم، خصوصا في أوساط الشباب.
وستقدم تطبيقات المواعدة عبر الإنترنت مثل "تيندر"، و"بامبل" و"هينج" شارات خاصة ومكافآت للمستخدمين في حالة اتفقوا على مواعدات محتملة بعد وضع الشارات التي تؤكد أنهم محصنون باللقاح.
وتأتي هذه المبادرة مع توسيع نطاق حملة التلقيح لتشمل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاما، وهم الفئة التي يخشى المسؤولون من أنها الأقل إقبالا على تلقي اللقاح.
وكانت الولايات المتحدة أطلقت مبادرة مماثلة في وقت سابق من العام.
الانقلاب في مالي: القائد العسكري عاصمي غويتا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد
يؤدي العقيد عاصمي غويتا اليوم الإثنين اليمين الدستورية كرئيس مؤقت لمالي بعد أسبوعين من انقلابه الثاني خلال تسعة أشهر وإطاحته بالرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء، بالرغم من الإدانة الدولية.
وانضم الأسبوع الماضي قادة كتلة غرب أريقيا (الإيكواس) إلى الاتحاد الأفريقي في تعليق عضوية مالي، ودعوا الحكومة العسكرية إلى الالتزام بمرحلة انتقالية مدتها ثمانية عشر شهرا وإجراء انتخابات رئاسية في فبراير/شباط.
وتريد فرنسا وقوى غربية أخرى العودة إلى الحكم المدني في مالي التي تعتبر مفتاح الاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي، التي تتعرض باستمرار لهجمات المتشددين الإسلاميين مستغلين حالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة.
الاشتباكات القبلية في السودان: عشرات القتلى والجرحى في أعمال عنف بولاية جنوب دارفور
تفيد التقارير الواردة من السودان بمقتل وإصابة العشرات في اشتباكات بولاية جنوب دارفور جنوب غربي البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية فإن أعمال العنف التي وقعت بين أفراد من قبيلتي الفلاتة والتعايشة في منطقة أم دافوق أودت بحياة 36 شخصا وإصابة 32 آخرين.
وقال والي الولاية إن القوات العسكرية التي دفع بها الولاية إلى مناطق الصراع تمكنت من أن تفصل بين القبائل المتحاربة.
وتدهور الوضع الأمني في دارفور خلال الأشهر الماضية على الرغم من توقيع اتفاق سلام بين السلطات الانتقالية السودانية وبعض الجماعات المتمردة أواخر العام الماضي
فيروس كورونا: المغرب يعلن موعد إعادة الفتح التدريجي للحدود الجوية
أعلنت السلطات المغربية إعادة الفتح التدريجي للحدود الجوية بدءا من يوم 15 من الشهر الجاري بعد أشهر من الإغلاق بسبب فيروس كورونا.
وقالت السلطات المغربية إنها ستسمح باستئناف حركة السفر مع بعض الدول بسبب المؤشرات الإيجابية الخاصة بمكافحة كورونا، شريطة أن يحمل المسافرون القادمون من تلك الدول شهادات التطعيم أو نتائج اختبارات سلبية لكورونا.
وسجلت البلاد رسميا نحو نصف مليون حالة إصابة مؤكدة بكورونا بينما اقترب عدد الوفيات من 10 آلاف.