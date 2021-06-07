عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات قبلية بدارفور، وإلغاء مسيرة لجماعات يمينية إسرائيلية في القدس

أعلنت شركة الطاقة السعودية العملاقة أرامكو إنها بدأت في طرح صكوك بالدولار الأمريكي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، في محاولة من جانب الشركة جمع السيولة اللازمة لتمويل عمليات توزيع الأرباح على مالكي أسهمها.

وقالت الشركة إن عملية طرح الصكوك الإسلامية ستتواصل حتى 17 يونيو/ حزيران الجاري، من دون أن تحدّد قيمة الطرح التي قالت إنّها ستكون "بحسب ظروف السوق".

وتعمل الشركة على جمع السيولة النقدية لتوزيع أرباح سنوية قدرها 75 مليار دولار، وهي مصدر إيرادات رئيسي للحكومة السعودية، أكبر مالكي أسهم أرامكو.

وتعهدت أرامكو بدفع توزيعات الأرباح قبيل طرحها العام الأولي في البورصة السعودية في ديسمبر/كانون الأول 2019. لكن الميزانية العامة للشركة تعرضت لضغوط العام الماضي عندما تراجعت أسعار النفط الخام مع تراجع الطلب العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا.