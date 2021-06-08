الكنيست يحدد موعد التصويت على منح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة، وواشنطن تبحث احتمال مقاطعة الأولمبياد الشتوي في بكين

هجوم بشاحنة ضد عائلة مسلمة من 4 أفراد في كندا والشرطة تقبض على المهاجم
ReutersCopyright: Reuters
قُتل 4 أفراد من عائلة مسلمة في هجوم متعمد بشاحنة صغيرة يوم أمس الأحد، جنوبي مقاطعة أونتاريو الكندية حسبما أفادت به الشرطة هناك.
وروى شهود عيان أنهم شاهدوا شاحنة تعتلي الرصيف في الطريق المسمى "هايد بارك" في حوالي الساعة 20:40 بالتوقيت المحلي.
ويخضع الناجي الوحيد، طفلٌ يبلغ من العمر 9 سنوات، من هذا الهجوم الذي يعد الأسوأ الذي يستهدف كنديين مسلمين منذ مقتل 6 أشخاص في مسجد بمقاطعة كيبك في عام 2017، للعلاج في مستشفى جراء إصابات خطيرة لحقت به.
ووجهت السلطات المختصة 4 تهم بالقتل للمهاجم وهو شاب كندي يبلغ من العمر 20 عاما، بعد توقيفه وتهمة واحدة بمحاولة القتل ورجحت
أنه استهدف الضحايا لأنهم مسلمون.
وقد قال رئيس الوزراء
الكندي جاستن ترودو في تغريدة إنه يشعر بالفزع من هذا الهجوم، فيما قال "المجلس الوطني لمسلمي كندا" في بيان إن
المهاجم يجب أن يحاكم بتهمة الإرهاب، مطالباً بتشديد القوانين من أجل
"تجريم الإسلاموفوبيا .
ومعظم الدول الأخرى حول العالم مدرجة على القائمة البرتقالية،
التي تعني أن السفر إليها ممكن، ولكن لا ينصح به ما لم يكن ضروريا.
وسيضطر السائحون البريطانيون العائدون من البرتغال الآن إلى
الحجر الصحي المنزلي لمدة عشرة أيام، بعد إخراج هذه الوجهة السياحية من القائمة
الخضراء.
وتقول شركات الطيران وشركات العطلات إن سياسة السفر التي تعتمدها
الحكومة البريطانية أضرت بأعمالهما بشدة وبصناعة السفر بالكامل.
ReutersCopyright: Reuters
مسلمو الإيغور: واشنطن تبحث مع حلفائها احتمال مقاطعة الأولمبياد الشتوي في بكين
أعلن
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده تسعى للتوصل مع حلفائها إلى
"مقاربة مشتركة" بشأن احتمال مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية
لعام 2022 في بكين.
ومنذ
أشهر يطالب عدد متزايد من الساسة الجمهوريين البارزين إدارة الرئيس الديموقراطي جو
بايدن بمقاطعة أولمبياد بكين احتجاجاً على انتهاكات حقوق الإنسان المتّهمة
بارتكابها السلطات الصينية، ولا سيما بحقّ الإيغور في إقليم شينجيانغ.
ومؤخّراً
بدأت وجوه بارزة في المعسكر الديموقراطي بمطالبة إدارة بايدن بمقاطعة الأولمبياد.
وقدّم
نواب من الحزبين اقتراح قانون يهدف إلى معاقبة الشركات التي توافق على رعاية
أولمبياد بكين.
ReutersCopyright: Reuters
الكنيست يحدد موعد التصويت على منح الثقة لحكومة إسرائيلية لا تضم نتنياهو
تغطية مباشرة
time_stated_uk
هجوم بشاحنة ضد عائلة مسلمة من 4 أفراد في كندا والشرطة تقبض على المهاجم
قُتل 4 أفراد من عائلة مسلمة في هجوم متعمد بشاحنة صغيرة يوم أمس الأحد، جنوبي مقاطعة أونتاريو الكندية حسبما أفادت به الشرطة هناك.
وروى شهود عيان أنهم شاهدوا شاحنة تعتلي الرصيف في الطريق المسمى "هايد بارك" في حوالي الساعة 20:40 بالتوقيت المحلي.
ويخضع الناجي الوحيد، طفلٌ يبلغ من العمر 9 سنوات، من هذا الهجوم الذي يعد الأسوأ الذي يستهدف كنديين مسلمين منذ مقتل 6 أشخاص في مسجد بمقاطعة كيبك في عام 2017، للعلاج في مستشفى جراء إصابات خطيرة لحقت به.
ووجهت السلطات المختصة 4 تهم بالقتل للمهاجم وهو شاب كندي يبلغ من العمر 20 عاما، بعد توقيفه وتهمة واحدة بمحاولة القتل ورجحت أنه استهدف الضحايا لأنهم مسلمون.
وقد قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في تغريدة إنه يشعر بالفزع من هذا الهجوم، فيما قال "المجلس الوطني لمسلمي كندا" في بيان إن المهاجم يجب أن يحاكم بتهمة الإرهاب، مطالباً بتشديد القوانين من أجل "تجريم الإسلاموفوبيا .
ما هي التفاصيل؟ : مقتل عائلة كندية مسلمة في هجوم "متعمد" بشاحنة
فيروس كورونا: بدء العمل بقرار إدراج مصر والسودان والبحرين على قائمة السفر البريطانية الحمراء
دخلت قيود سفر جديد ة بسبب فيروس كورونا حيز التنفيذ في بريطانيا، مع إضافة سبع دول إلى القائمة الحمراء التي يُنصح بعدم السفر إليها إلا للضرورة القصوى بسبب تفشي وباء كورونا، ومن بينها ثلاث دول عربية.
والدول السبع هي: أفغانستان، والبحرين، وكوستاريكا، ومصر، وسريلانكا، والسودان، وترينيداد وتوباغو.
ومعظم الدول الأخرى حول العالم مدرجة على القائمة البرتقالية، التي تعني أن السفر إليها ممكن، ولكن لا ينصح به ما لم يكن ضروريا.
وسيضطر السائحون البريطانيون العائدون من البرتغال الآن إلى الحجر الصحي المنزلي لمدة عشرة أيام، بعد إخراج هذه الوجهة السياحية من القائمة الخضراء.
وتقول شركات الطيران وشركات العطلات إن سياسة السفر التي تعتمدها الحكومة البريطانية أضرت بأعمالهما بشدة وبصناعة السفر بالكامل.
مسلمو الإيغور: واشنطن تبحث مع حلفائها احتمال مقاطعة الأولمبياد الشتوي في بكين
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده تسعى للتوصل مع حلفائها إلى "مقاربة مشتركة" بشأن احتمال مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين.
ومنذ أشهر يطالب عدد متزايد من الساسة الجمهوريين البارزين إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن بمقاطعة أولمبياد بكين احتجاجاً على انتهاكات حقوق الإنسان المتّهمة بارتكابها السلطات الصينية، ولا سيما بحقّ الإيغور في إقليم شينجيانغ.
ومؤخّراً بدأت وجوه بارزة في المعسكر الديموقراطي بمطالبة إدارة بايدن بمقاطعة الأولمبياد.
وقدّم نواب من الحزبين اقتراح قانون يهدف إلى معاقبة الشركات التي توافق على رعاية أولمبياد بكين.
الكنيست يحدد موعد التصويت على منح الثقة لحكومة إسرائيلية لا تضم نتنياهو
تفيد التقارير الواردة من إسرائيل بأن الكنيست سيصوت يوم الأحد المقبل على منح الثقة لائتلاف حكومي لا يضم رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.
وجاء الإعلان عن موعد التصويت عبر إذاعة الجيش الإسرائيلي التي نقلته عن رئيس الكنيست ياريف ليفين.
وكانت عدة أحزاب معارضة قد توصلت إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي يتزعمه يائير لابيد زعيم حزب "هناك مستقبل" و رئيس حزب يمينا اليميني، نفتالي بينيت.