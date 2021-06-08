الكنيست يحدد موعد التصويت على منح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة، وواشنطن تبحث احتمال مقاطعة الأولمبياد الشتوي في بكين

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قُتل 4 أفراد من عائلة مسلمة في هجوم متعمد بشاحنة صغيرة يوم أمس الأحد، جنوبي مقاطعة أونتاريو الكندية حسبما أفادت به الشرطة هناك.

وروى شهود عيان أنهم شاهدوا شاحنة تعتلي الرصيف في الطريق المسمى "هايد بارك" في حوالي الساعة 20:40 بالتوقيت المحلي.

ويخضع الناجي الوحيد، طفلٌ يبلغ من العمر 9 سنوات، من هذا الهجوم الذي يعد الأسوأ الذي يستهدف كنديين مسلمين منذ مقتل 6 أشخاص في مسجد بمقاطعة كيبك في عام 2017، للعلاج في مستشفى جراء إصابات خطيرة لحقت به.

ووجهت السلطات المختصة 4 تهم بالقتل للمهاجم وهو شاب كندي يبلغ من العمر 20 عاما، بعد توقيفه وتهمة واحدة بمحاولة القتل ورجحت أنه استهدف الضحايا لأنهم مسلمون.

وقد قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في تغريدة إنه يشعر بالفزع من هذا الهجوم، فيما قال "المجلس الوطني لمسلمي كندا" في بيان إن المهاجم يجب أن يحاكم بتهمة الإرهاب، مطالباً بتشديد القوانين من أجل "تجريم الإسلاموفوبيا .

ما هي التفاصيل؟ : مقتل عائلة كندية مسلمة في هجوم "متعمد" بشاحنة