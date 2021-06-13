السويسريون يصوتون حول تعزيز مكافحة "الإرهاب" وحظر المبيدات الزراعية الاصطناعية
يدلي
الناخبون السويسريون بأصواتهم اليوم الأحد حول عدد من القضايا المثيرة للجدل مثل تعزيز مكافحة "الإرهاب" وحظر استخدام
المبيدات الاصطناعية للآفات الزراعية في غضون عشر سنوات.
ويتوقع
أن يحظى قانون يمنح الشرطة مزيدا من الصلاحيات في مكافحة الإرهاب بموافقة أغلبية
واضحة من الناخبين رغم تحذيرات أطراف عديدة منها الأمم المتحدة ومنظمة العفو
الدولية.
ويرى معارضون يساريون أن القانون سيعرض
تراث البلاد في حماية حقوق الانسان والحقوق الأساسية للخط
وفي
حالة تمت الموافقة على اقتراح منع استخدام المبيدات الاصطناعية، فستصبح سويسرا
ثاني دولة في العالم، بعد مملكة بوتان، تحظر استخدام المبيدات الاصطناعية في
مكافحة الآفات الزراعية. كما سيتم التصويت على اقتراح بإيقاف دعم الدولة للمزارعين
الذين يستخدمون هذه المواد الكيميائية.
كما تشمل حزمة القضايا المطروحة
للتصويت في سويسرا فرض ضريبة جديدة على الوقود الأحفوري وتخصيص تمويل خاص للتعامل
مع الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا.
السلطات السودانية تبدأ في إزالة "متاريس المحتجين" في الخرطوم
بدأت
السلطات السودانية في إزالة كتل خرسانية وحجارة ثقيلة من طرق رئيسية ومداخل
جسور في الخرطوم، وضعها محتجون على قرار حكومي يقضي بزيادة أسعار المحروقات.
كما
انتشرت قوات من الشرطة في عدة مناطق في الخرطوم بعد شكاوى من مواطنين بحدوث عمليات
اعتداء وسلب ونهب من قبل من وصفوهم بالمتفلتين عند الحواجز التي وضعها المحتجون
والتي تعرف محليا بالمتاريس.
ورفضت
أحزاب سياسية وتجمع المهنيين السودانيين خطوة السلطات بإزالة المتاريس عن الطرقات.
واعتبرت الخطوة "بالردة" عن التزام الحكومة بحماية حرية التعبير ودعت
المواطنين الي الاستمرار في الاحتجاج على قرار زيادة الوقود.
ورفعت
الحكومة السودانية الدعم عن أسعار المشتقات النفطية المستوردة ما ساهم في زيادة
أسعارها بنسبة قاربت المائة في المائة مؤخرا، وبررت الخطوة بانها في إطار إصلاحات
اقتصادية ضرورية.
EPACopyright: EPA
عشرات القتلى والجرحى في انفجار أنبوب للغاز في الصين
قُتل 12 شخصاً على الأقل الأحد
وأُصيب عشرات آخرون بجروح بالغة في
انفجار أنبوب للغاز في مجمّع سكني في مقاطعة هوباي وسط الصين، وفق ما أفاد مسؤولون
محليون.
وجاء في بيان صادر عن حكومة مدينة شيان أن
عمليات الإغاثة لا تزال جارية مضيفاً أنه تمّ إنقاذ 144 شخصاً من بين أنقاض سوق
تضرر بشدة.
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السويسريون يصوتون حول تعزيز مكافحة "الإرهاب" وحظر المبيدات الزراعية الاصطناعية
يدلي الناخبون السويسريون بأصواتهم اليوم الأحد حول عدد من القضايا المثيرة للجدل مثل تعزيز مكافحة "الإرهاب" وحظر استخدام المبيدات الاصطناعية للآفات الزراعية في غضون عشر سنوات.
ويتوقع أن يحظى قانون يمنح الشرطة مزيدا من الصلاحيات في مكافحة الإرهاب بموافقة أغلبية واضحة من الناخبين رغم تحذيرات أطراف عديدة منها الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
ويرى معارضون يساريون أن القانون سيعرض تراث البلاد في حماية حقوق الانسان والحقوق الأساسية للخط
وفي حالة تمت الموافقة على اقتراح منع استخدام المبيدات الاصطناعية، فستصبح سويسرا ثاني دولة في العالم، بعد مملكة بوتان، تحظر استخدام المبيدات الاصطناعية في مكافحة الآفات الزراعية. كما سيتم التصويت على اقتراح بإيقاف دعم الدولة للمزارعين الذين يستخدمون هذه المواد الكيميائية.
كما تشمل حزمة القضايا المطروحة للتصويت في سويسرا فرض ضريبة جديدة على الوقود الأحفوري وتخصيص تمويل خاص للتعامل مع الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا.
السلطات السودانية تبدأ في إزالة "متاريس المحتجين" في الخرطوم
بدأت السلطات السودانية في إزالة كتل خرسانية وحجارة ثقيلة من طرق رئيسية ومداخل جسور في الخرطوم، وضعها محتجون على قرار حكومي يقضي بزيادة أسعار المحروقات.
كما انتشرت قوات من الشرطة في عدة مناطق في الخرطوم بعد شكاوى من مواطنين بحدوث عمليات اعتداء وسلب ونهب من قبل من وصفوهم بالمتفلتين عند الحواجز التي وضعها المحتجون والتي تعرف محليا بالمتاريس.
ورفضت أحزاب سياسية وتجمع المهنيين السودانيين خطوة السلطات بإزالة المتاريس عن الطرقات. واعتبرت الخطوة "بالردة" عن التزام الحكومة بحماية حرية التعبير ودعت المواطنين الي الاستمرار في الاحتجاج على قرار زيادة الوقود.
ورفعت الحكومة السودانية الدعم عن أسعار المشتقات النفطية المستوردة ما ساهم في زيادة أسعارها بنسبة قاربت المائة في المائة مؤخرا، وبررت الخطوة بانها في إطار إصلاحات اقتصادية ضرورية.
عشرات القتلى والجرحى في انفجار أنبوب للغاز في الصين
قُتل 12 شخصاً على الأقل الأحد وأُصيب عشرات آخرون بجروح بالغة في انفجار أنبوب للغاز في مجمّع سكني في مقاطعة هوباي وسط الصين، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.
وجاء في بيان صادر عن حكومة مدينة شيان أن عمليات الإغاثة لا تزال جارية مضيفاً أنه تمّ إنقاذ 144 شخصاً من بين أنقاض سوق تضرر بشدة.