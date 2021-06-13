يدلي الناخبون السويسريون بأصواتهم اليوم الأحد حول عدد من القضايا المثيرة للجدل مثل تعزيز مكافحة "الإرهاب" وحظر استخدام المبيدات الاصطناعية للآفات الزراعية في غضون عشر سنوات.

ويتوقع أن يحظى قانون يمنح الشرطة مزيدا من الصلاحيات في مكافحة الإرهاب بموافقة أغلبية واضحة من الناخبين رغم تحذيرات أطراف عديدة منها الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية.

ويرى معارضون يساريون أن القانون سيعرض تراث البلاد في حماية حقوق الانسان والحقوق الأساسية للخط

وفي حالة تمت الموافقة على اقتراح منع استخدام المبيدات الاصطناعية، فستصبح سويسرا ثاني دولة في العالم، بعد مملكة بوتان، تحظر استخدام المبيدات الاصطناعية في مكافحة الآفات الزراعية. كما سيتم التصويت على اقتراح بإيقاف دعم الدولة للمزارعين الذين يستخدمون هذه المواد الكيميائية.

كما تشمل حزمة القضايا المطروحة للتصويت في سويسرا فرض ضريبة جديدة على الوقود الأحفوري وتخصيص تمويل خاص للتعامل مع الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا.