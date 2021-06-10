الهجمات على القوات الأمريكية في العراق: 3 ملايين دولار لمن يعطي معلومات عنها، وما العقوبة التي قررتها محكمة فرنسية على المتهم بصفع الرئيس ماكرون؟

الهجمات على القوات الأمريكية في العراق: 3 ملايين دولار مكافأة أمريكية لمن يقدم معلومات عنها
عرضت الولايات
المتحدة مكافأة تصل إلى ثلاثة ملايين دولار للحصول على معلومات تفيد في
البحث عن المسؤولين عن الهجمات على القوات
الأمريكية في العراق.
يأتي هذا الإعلان
في أعقاب غارة ليلية بطائرة مسيرة على مطار بغداد، حيث يتمركز أفراد أمريكيون.
ويقول محللون إن
استخدام الطائرات المسيرة في الأشهر الأخيرة، بات يمثل تصعيدا من قبل "الجماعات الموالية لإيران" التي تستهدف المصالح الأمريكية
في البلاد.
و كانت قاعدة جوية تضم متعاقدين أمريكيين قد تعرضت في وقت
سابق من يوم الأربعاء لهجوم صاروخي .
Getty ImagesCopyright: Getty Images
إيمانويل ماكرون: الحكم بالسجن على الشاب الذي صفع الرئيس الفرنسي
حكم على الشاب الفرنسي البالغ من العمر 28 عاما الذي صفع
الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء بالسجن لمدة أربعة أشهر.
و أخبر القاضي في فالينس في جنوب شرق فرنسا المتهم داميان تاريل بعد إدانته: أنه سيقضي 14 شهرا أخرى إذا قام بتكرار فعلته.
واعترف تاريل بصفع الرئيس الذي وثقته عدسات
الكاميرات قائلا، إنه فوجئ بأن
السيد ماكرون يتقدم إليه لمصافحته فقام بدوره بإطلاق صرخة الحرب التي عرفت في العصور الوسطى وهو يصفع الرئيس الذي اعتبره رمزا لانهيار فرنسا.
أدان السياسيون من جميع الأطياف الحادث لكن
ماكرون قلل من شأنه، قائلا إنه لا يشير إلى تدهور المناخ السياسي.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
gettCopyright: gett
إضراب عام في اليونان احتجاجا على قانون ساعات العمل
تشهد اليونان إضرابا عاما مدته 24 ساعة في أنحاء البلاد، حيث توقفت على إثره حركة النقل والخدمات العامة وتوقفت الصحف عن الصدور.
فاليونان متوقفة تماما إذ علق العمل بمعظم وسائل النقل العامة البرية والجوية والبحرية، احتجاجا على تعديل جديد لقانون العمل من المقرر أن يعرض على البرلمان في الأسبوع المقبل.
وتقول النقابات العمالية التي ترفض التعديل: إن التعديل، يجعل العمل الإضافي غير المدفوع الأجر هو القاعدة ويشرع استغلال العمال، ويضفي عليه طابعا رسميا.
أما الحكومة فتقول إن الإجراءات ستمنح الموظفين فرصة أكبر للتفاوض على المرونة في ساعات العمل والعطلات. ومواجهة التحرش الجنسي في مكان العمل.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
جو بايدن يلتقي بوريس جونسون قبيل قمة السبع
بدأ رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الأميركي جو بايدن محادثاتهما في مقاطعة كورنوول عشية قمة السبع الكبرى، وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها المسؤولان وجها لوجه.
ويبحث الطرفان إجراءات السفر عبر المحيط الأطلسي و "ميثاق الأطلسي" الجديد الذي يهدف إلى إنعاش ما يسمى بـ "العلاقة الخاصة" بين البلدين.
ومن المتوقع أيضا أن يبحث بايدن و جونسون الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الخاص بالتجارة في إيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد والآلية التي تضمن ألا يؤثر على عملية السلام.
وستبدأ قمة زعماء مجموعة السبع يوم غد الجمعة في كورنوول بفتح قضيتي حملة التطعيم العالمية والتغير المناخي.
بريطانيا هي المحطة الأولى لبايدن في جولة أوروبية تستغرق ثمانية أيام، يلتقي بايدن خلالها الملكة في قلعة وندسور يوم الأحد قبل ان يزور بروكسيل لعقد قمة مع زعماء دول حلف شمالي الأطلسي ولقاء اخر مع زعماء دول الاتحاد الأوروبي. وسييختتم الرئيس الأمريكي جولته الأوروبية بلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف في 16 من الشهر الجاري.
نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2021: الاتحاد الأوروبي يطالب المنتخب الأوكراني بتعديل شعار قمصان المنتخب
طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "الويفا"، من المنتخب الاوكراني المشارك في نهائيات
كأس الامم الأوروبية إزالة شعار مثير
للجدل من فريقه، بعد شكوى تقدمت بها روسيا.
و اعتبر الاتحاد الروسي لكرة القدم أن عبارة "المجد للأبطال " المكتوبة
على قمصان المنتخب الأوكراني تربط روسيا بالنازية وتتضمن إيحاءات قومية ونازية ناهيك عن شعار مرسوم على
قمصان المنتخب يظهر خارطة لأوكرانيا تتضمن شبه جزيرة القرم التي
ضمتها روسيا في عام 2014.
وقال الاتحاد "اليويفا" : إن الجمع بين الشعارين "ينطوي بالتأكيد على
طبيعة سياسية نظرا للمغزى السياسي والعسكري لذلك" وتشارك كل من أوكرانيا وروسيا في البطولة التي تنطلق
يوم الجمعة .
Getty ImagesCopyright: Getty Images
إيمانويل ماكرون: محاكمة الرجل الذي صفعه تبدأ اليوم
يمثل اليوم أمام القضاء الفرنسي الرجل الذي صفع الرئيس إمانويل ماكرون خلال جولة داخل فرنسا يوم الثلاثاء الماضي، بحسب ما ذكرته مصادر الشرطة الفرنسية.
و داميان تاريل البالغ من العمر 28 عاما، أوقف بتهمة التعدي على موظف حكومي، قد تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات سجن بالإضافة إلى غرامة 45 ألف يورو.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن تاريل يدير ناديا للمبارزة بالسيف، وكان يرتدي قميصا كاكي اللون عندما وجه الصفعة قائلا "تسقط ماكرونيا" ثم أطلق صيحة الحرب للجيش الفرنسي في عهد الملكية.
ولاتزال الحادثة تثير جدلا بين الحكومة التي ترى أنه "تصرف معزول" وبعض المحللين الذين يتساءلون عن مدى شعبية الرئيس قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية.
ودانت كل الطبقة السياسية الصفعة واعتبرتها بادرة خطيرة تمس بالديموقراطية بينما قللت السلطات من خطورتها. ويعيد هذا الحادث الرئيس الفرنسي إلى الأجواء المتوترة التي كانت محيطة به قبل انتشار وباء كورونا.
ولعل أزمة "السترات الصفراء" التي دفعت ملايين الفرنسيين إلى الشوارع لعدد من عطلات نهاية الأسبوع في نهاية 2018 للتنديد بسياسة الحكومة خير مثال على ذلك، إذ أحرقت حينها صور ماكرون وتراجعت شعبيته إلى أدنى مستوى، لكن شعبيته ارتفعت في الأشهر الأخيرة بشكل كبير في استطلاعات الرأي وتجاوزت نسبة الأربعين في المئة.
حرب اليمن: التحالف السعودي يعلن وقف قصف المدن تمهيدا لتسوية سلمية
قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، إنه توقف عن قصف المدن هناك، ولن تنفذ قواته عمليات في محيط صنعاء أو أي مدينة يمنية أخرى، من أجل تمهيد الطريق لتسوية سلمية. وجاء بيان المتحدث باسم التحالف في أعقاب تقارير عن سلسلة انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.
ونفى المتحدث مسؤولية التحالف. وقال في بيان له بحسب وسائل إعلام سعودية، إن الأنباء الواردة عن استهداف التحالف لواحدة من الفرق في صنعاء غير صحيحة، وإن عدم تنفيذ أي استهداف يهدف إلى تهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي.
وتناقلت الأنباء حدوث سلسلة انفجارات اليوم الخميس، قرب مقر معسكر الفرقة الأولى مدرع في العاصمة اليمنية صنعاء، وشوهد تصاعد كثيف للدخان. ولم تعرف أسباب تلك الانفجارات التي وقعت وفق شهود عيان على فترات متقطعة، عند ساعات الصباح الأولى.
أزمة تيغراي: رئيس المجلس الأوروبي يدعو إريتريا إلى سحب قواتها
دعا رئيس المجلس
الأوروبي، تشارلز ميشيل، القوات الإريترية إلى مغادرة منطقة تيغراي المجاورة في
إثيوبيا.
وكانت أرتيريا قد أكدت في الشهر الماضي للمرة الأولى بمشاركة قواتها في الحرب الدائرة في الإقليم في شمال البلاد. وأقرت إثيوبيا بالدعم الأرتيري لها.
وقال ميشيل، في حديث له في بروكسل، إن الوضع في تيغراي خطير للغاية، داعيا السلطات إلى السماح لمنظمات
الإغاثة بالوصول إلى المنطقة، مؤكدا أن المنطقة تشهد "كارثة إنسانية".
وأضاف ميشيل أن ثمة حاجة لإجراء تحقيق دولي للتأكد من أن الضالعين في ارتكاب جرائم في تيغراي لن يتمكنوا من الإفلات من
العقاب.
العقوبات على الصين: البرلمان الصيني يقر قانونا للرد عليها
أقر البرلمان الصيني قانونًا سيسمح للبلاد بالرد على العقوبات الأجنبية
المفروضة على بكين وسيسمح القانون الجديد للشركات الصينية بالمطالبة بتعويضات عن
العقوبات الأجنبية رغم عدم وضوح الآليات التي ستتيح ذلك.
وتواجه الصين عقوبات دولية متزايدة خاصة من الولايات المتحدة بسبب قضايا اقتصادية وحقوقية على وجه الخصوص وسعىت
عدة دول إلى معاقبة الصين بسبب معاملتها لأقلية الأويغور في شينغيانغ وتشديد السيطرة السياسية في هونغ كونغ.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
البيتكوين: السلفادور أول دولة في العالم تعتبرها عملة قانونية
ينتظر أن يجري صندوق النقد الدولي محادثات مع زعيم
السلفادور، نجيب بوكيلي، بعد أن أصبحت بلاده أول دولة في العالم تعتمد البيتكوين عملة
قانونية.
ويصر الرئيس بوكيلي على أن مصادقة البرلمان على
اعتماد البيتكوين عملة قانونية، الثلاثاء، لا يغير الأساسيات الاقتصادية في
البلاد.
ويعتقد بوكيلي أن التغيير سيسمح للذين يعيشون في الخارج من السلفادوريين، بإرسال الأموال بسهولة أكبر، غير أن بعض
المحللين يرون أن تقنين العملات الرقمية قد يهدد برنامج صندوق النقد الدولي المخطط
له منذ فترة طويلة.
جو بايدن يبحث قبيل قمة مجموعة السبع مع بريطانيا "الميثاق الأطلسي"
في أولى رحلاته الخارجية
منذ توليه منصبه، يجري الرئيس الأمريكي، جو بايدن، محادثات مع رئيس
الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قبل اجتماعهما المزمع في مدينة كورنوال.
وقبيل اجتماع قادة مجموعة السبع الصناعية الكبرى، أكد بايدن عزمه تعزيز علاقات بلاده مع حلفائها، بعد توتر شابها إبان إدارة سلفه دونالد ترامب.
وفي إشارة واضحة إلى روسيا والصين، تحدث بايدن عن الصراع بين الحلفاء
الديمقراطيين والأنظمة الاستبدادية الناشئة.
ويلتقي بايدن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون،
للتوافق على "ميثاق أطلسي" جديد.
وسيكون هذا الميثاق نسخة محدثة
للميثاق الذي توافق عليه، من قبل، كل من رئيس الوزراء البريطاني السابق، ونستون
تشرشل، والرئيس الأمريكي السابق، فرانكلين روزفلت، عام 1941، غير أن الميثاق
الجديد سيركز على تحديات، من بينها تغير المناخ والأمن والتعافي من تفشي وباء كورونا.
مقتل 19 شخصا خلال اشتباكات في الكونغو الديمقراطية
لقي 19 شخصا على الأقل مصرعهم في سلسلة اشتباكات في جمهورية الكونغو
الديمقراطية، وقالت منظمة أطباء بلا حدود، إن 10 مدنيين قتلوا إثر استهداف مستشفى في قرية بوغا الشرقية يوم الاثنين كما تم العثور
على جثث أخرى بعد استهداف مزارعين بالقرب من الحدود بين مقاطعتي كيفو الشمالية
وإيتوري.
ودعا ماتياس جيلمان ، المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام - أو
مونوسكو - إلى مزيد من المساعدة لحراسة المنطقة و قال "هذه المنطقة معرضة
للخطر لفترة طويلة لأنها بعيدة جدا ، ومن الصعب جدا الوصول إليها ، وهي ضخمة ،
وتفتقر إلى وجود سلطة الدولة الضرورية .
و تتعرض هذه المنطقة لغارات متكررة من قبل القوات الديمقراطية المتحالفة و هي واحدة
من عشرات الجماعات المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
كسوف الشمس: نصف الكرة الشمالي يشهد اليوم أول كسوف جزئي خلال 2021
من المنتظر أن يتداخل القمر مع الشمس ليحجب جزءا منها، في
أول كسوف جزئي، خلال العام الجاري.
وتعرف هذه الظاهرة باسم الكسوف الحلقي؛ إذ يمر القمر أمام
الشمس ليحجب جزءا منها، وينتج عنه حلقة من الضوء اللامع حول القمر.
وستشهد الظاهرة
الأجزاء الشمالية من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، ولكن الكسوف الحلقي سيبدو أوضح
للعيان في دول القطب الشمالي.
استهدف مطار بغداد الدولي بثلاث طائرات مسيرة تم اسقاط واحدة منها، بحسب الأجهزة الأمنية.
وجاء في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية، اليوم الخميس، أن " جماعة خارجة عن القانون استهدفت مساء الأربعاء قاعدة بلد الجوية بثلاثة صواريخ دون حدوث خسائر بشرية أو مادية، وعاودت مرة أخرى في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء واستهدفت مطار بغداد الدولي بـ 3 طائرات مسيرة، تم اسقاط طائرة منها ".
واضاف، أن "القوات الأمنية عازمة على ملاحقة كل من يعبث بأمن واستقرار المجتمع العراقي، وتقديمهم للعدالة".
وفي وقت سابق، تم الإعلان عن سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة بلد الجوية. دون وقوع خسائر بشرية أو مادية".
أزمة الوقود في لبنان: المحطات تحدد 10 ليترات لكل سيارة
أدى تقنين الوقود في لبنان إلى ازدحام شديد وطوابير طويلة من السيارات في مختلف المناطق.
وكانت محطات الوقود قد حددت عشرة ليترات فقط لكل سيارة، ويقول أصحاب المحطات أن شح مادة البنزين سببه تأخر مصرف لبنان عن فتح اعتمادات بالدولار لاستيراد الوقود بالكميات المطلوبة، كما يعتقد أن تهريب نسبة من الوقود إلى سوريا ساهم في شح المحروقات.
ولا يزال سعر المحروقات مدعوما من قبل مصرف لبنان بنسبة 85 في المائة - إلا أن المصرف حذر من عدم القدرة على الاستمرار طويلا في الدعم الذي يموله المودعون وأصحاب الحسابات المصرفية الموجودة لدى البنك المركزي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها البلاد تهافتا على محطات الوقود، إذ بات هذا شبه يومي، غير أنه تفاقم بسبب التخوف من انقطاع وقود السيارات كليا، بحسب ما صرح به ممثل موزعي المحروقات.
مقتل عشرة أشخاص إثر انهيار مبنى في مومباي في الهند
قال مسؤولون في مدينة مومباي الهندية، إن 11 شخصا على الأقل معظمهم من
الأطفال لقوا مصرعهم كما أصيب عدد آخر إثر انهار مبنى بسبب هطول أمطار غزيرة.
و تستمتر جهود الانقاذ في ظل مخاوف من احتمال وجود المزيد من الضحايا تحت الأنقاض.
وتعتبر الانهيارات أمر شائع في الهند خاصة خلال فصل الرياح الموسمية.
ReutersCopyright: Reuters
اشتباك جنين يؤدي إلى مقتل ضابطين من السلطة الفلسطينية في اشتباك مع الجيش الإسرائيلي
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر الخميس عن مقتل 3 فلسطينيين بينهم أسير محرر، وإصابة آخر بجروح خطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين.
اثنان من القتلى ضابطان في جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية، وقد قتلا أثناء أداء عملهما في الحراسة الليلية. والثالث الأسير المحرر جميل محمود العموري من مخيم جنين، أما المصاب فهو من جهاز الاستخبارات الفلسطيني، ونقل إلى مستشفى جنين الحكومي بعد إصابته بجراح خطيرة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" استولت قوات الجيش الإسرائيلي على سيارة أحد القتلى واحتجزت جثمانه واعتقلت شابا آخر كان برفقته.
وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، وجابت مسيرة غاضبة شوارع المدينة
كما أعلن عن إضراب شامل في مدينة جنين اليوم.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن شهود عيان قالوا لمراسل صحيفة "القدس" المقدسية "إن الاشتباك بدأ بإطلاق نار من قِبل القوة الإسرائيلية على سيارة مرت أمام المقر وبالتالي قيام رجال أمن فلسطينيين بإطلاق النار باتجاه القوة. كما أفيد أن الحادث وقع بعد قيام القوة باعتقال مطلوبيْن في مخيم جنين.
وأشارت إلى ان هذه الحادثة تعد استثنائية إذ إن قوات الأمن من كلا الجانبين تتفادى الاحتكاك عادة خلال "نشاطات أمنية يقوم بها جيش الدفاع" والعلاقات بين الجيش والاستخبارات الفلسطينية تستند إلى تفاهمات في إطار التنسيق الامني الجاري بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
مصر ترجئ الحوار الوطني الفلسطيني لأجل غير مسمى
أبلغت مصر أمس، بحسب وسائل إعلام فلسطينية، الفصائل الفلسطينية تأجيل موعد الحوارات المقررة في القاهرة بسبب انشغالات لديها، ولم تحدد موعدا بديلا.
وقال مصدر مطلع إن تأجيل حوار القاهرة يأتي بسبب تباين المواقف الخاصة في ملف إصلاح النظام السياسي الفلسطيني، وترتيب الأولويات.
وكانت مصر قد وجهت دعوات للفصائل للمشاركة في الحوار الذي كان مقررا أن يعقد يومي السبت والأحد، وكان من المفترض أن يبحث ملفات تتعلق بالمصالحة والانتخابات وإعادة ترتيب منظمة التحرير وتشكيل حكومة وحدة وطنية، إلى جانب تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة تعمير قطاع غزة.
ووصل وفد قيادي من حماس وآخر من فتح خلال اليومين الماضيين إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات منفصلة مع المسؤولين المصريين، وكذلك للمشاركة في تلك الحوارات.
وأكد أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، بحسب وسائل الإعلام المحلية، تأجيل لقاءات الفصائل الفلسطينية في القاهرة.
وأوضح البرغوثي، بحسب المصدر، أن "الجانب المصري أبلغهم بتأجيل موعد لقاءات القاهرة، دون تحديد موعد جديد لها".
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الهجمات على القوات الأمريكية في العراق: 3 ملايين دولار مكافأة أمريكية لمن يقدم معلومات عنها
عرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى ثلاثة ملايين دولار للحصول على معلومات تفيد في البحث عن المسؤولين عن الهجمات على القوات الأمريكية في العراق.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب غارة ليلية بطائرة مسيرة على مطار بغداد، حيث يتمركز أفراد أمريكيون.
ويقول محللون إن استخدام الطائرات المسيرة في الأشهر الأخيرة، بات يمثل تصعيدا من قبل "الجماعات الموالية لإيران" التي تستهدف المصالح الأمريكية في البلاد.
و كانت قاعدة جوية تضم متعاقدين أمريكيين قد تعرضت في وقت سابق من يوم الأربعاء لهجوم صاروخي .
إيمانويل ماكرون: الحكم بالسجن على الشاب الذي صفع الرئيس الفرنسي
حكم على الشاب الفرنسي البالغ من العمر 28 عاما الذي صفع الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء بالسجن لمدة أربعة أشهر.
و أخبر القاضي في فالينس في جنوب شرق فرنسا المتهم داميان تاريل بعد إدانته: أنه سيقضي 14 شهرا أخرى إذا قام بتكرار فعلته.
واعترف تاريل بصفع الرئيس الذي وثقته عدسات الكاميرات قائلا، إنه فوجئ بأن السيد ماكرون يتقدم إليه لمصافحته فقام بدوره بإطلاق صرخة الحرب التي عرفت في العصور الوسطى وهو يصفع الرئيس الذي اعتبره رمزا لانهيار فرنسا.
أدان السياسيون من جميع الأطياف الحادث لكن ماكرون قلل من شأنه، قائلا إنه لا يشير إلى تدهور المناخ السياسي.
إضراب عام في اليونان احتجاجا على قانون ساعات العمل
تشهد اليونان إضرابا عاما مدته 24 ساعة في أنحاء البلاد، حيث توقفت على إثره حركة النقل والخدمات العامة وتوقفت الصحف عن الصدور.
فاليونان متوقفة تماما إذ علق العمل بمعظم وسائل النقل العامة البرية والجوية والبحرية، احتجاجا على تعديل جديد لقانون العمل من المقرر أن يعرض على البرلمان في الأسبوع المقبل.
وتقول النقابات العمالية التي ترفض التعديل: إن التعديل، يجعل العمل الإضافي غير المدفوع الأجر هو القاعدة ويشرع استغلال العمال، ويضفي عليه طابعا رسميا.
أما الحكومة فتقول إن الإجراءات ستمنح الموظفين فرصة أكبر للتفاوض على المرونة في ساعات العمل والعطلات. ومواجهة التحرش الجنسي في مكان العمل.
جو بايدن يلتقي بوريس جونسون قبيل قمة السبع
بدأ رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الأميركي جو بايدن محادثاتهما في مقاطعة كورنوول عشية قمة السبع الكبرى، وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها المسؤولان وجها لوجه.
ويبحث الطرفان إجراءات السفر عبر المحيط الأطلسي و "ميثاق الأطلسي" الجديد الذي يهدف إلى إنعاش ما يسمى بـ "العلاقة الخاصة" بين البلدين.
ومن المتوقع أيضا أن يبحث بايدن و جونسون الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الخاص بالتجارة في إيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد والآلية التي تضمن ألا يؤثر على عملية السلام.
وستبدأ قمة زعماء مجموعة السبع يوم غد الجمعة في كورنوول بفتح قضيتي حملة التطعيم العالمية والتغير المناخي.
بريطانيا هي المحطة الأولى لبايدن في جولة أوروبية تستغرق ثمانية أيام، يلتقي بايدن خلالها الملكة في قلعة وندسور يوم الأحد قبل ان يزور بروكسيل لعقد قمة مع زعماء دول حلف شمالي الأطلسي ولقاء اخر مع زعماء دول الاتحاد الأوروبي. وسييختتم الرئيس الأمريكي جولته الأوروبية بلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف في 16 من الشهر الجاري.
نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2021: الاتحاد الأوروبي يطالب المنتخب الأوكراني بتعديل شعار قمصان المنتخب
طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "الويفا"، من المنتخب الاوكراني المشارك في نهائيات كأس الامم الأوروبية إزالة شعار مثير للجدل من فريقه، بعد شكوى تقدمت بها روسيا.
و اعتبر الاتحاد الروسي لكرة القدم أن عبارة "المجد للأبطال " المكتوبة على قمصان المنتخب الأوكراني تربط روسيا بالنازية وتتضمن إيحاءات قومية ونازية ناهيك عن شعار مرسوم على قمصان المنتخب يظهر خارطة لأوكرانيا تتضمن شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014.
وقال الاتحاد "اليويفا" : إن الجمع بين الشعارين "ينطوي بالتأكيد على طبيعة سياسية نظرا للمغزى السياسي والعسكري لذلك" وتشارك كل من أوكرانيا وروسيا في البطولة التي تنطلق يوم الجمعة .
إيمانويل ماكرون: محاكمة الرجل الذي صفعه تبدأ اليوم
يمثل اليوم أمام القضاء الفرنسي الرجل الذي صفع الرئيس إمانويل ماكرون خلال جولة داخل فرنسا يوم الثلاثاء الماضي، بحسب ما ذكرته مصادر الشرطة الفرنسية.
و داميان تاريل البالغ من العمر 28 عاما، أوقف بتهمة التعدي على موظف حكومي، قد تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات سجن بالإضافة إلى غرامة 45 ألف يورو.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن تاريل يدير ناديا للمبارزة بالسيف، وكان يرتدي قميصا كاكي اللون عندما وجه الصفعة قائلا "تسقط ماكرونيا" ثم أطلق صيحة الحرب للجيش الفرنسي في عهد الملكية.
ولاتزال الحادثة تثير جدلا بين الحكومة التي ترى أنه "تصرف معزول" وبعض المحللين الذين يتساءلون عن مدى شعبية الرئيس قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية.
ودانت كل الطبقة السياسية الصفعة واعتبرتها بادرة خطيرة تمس بالديموقراطية بينما قللت السلطات من خطورتها. ويعيد هذا الحادث الرئيس الفرنسي إلى الأجواء المتوترة التي كانت محيطة به قبل انتشار وباء كورونا.
ولعل أزمة "السترات الصفراء" التي دفعت ملايين الفرنسيين إلى الشوارع لعدد من عطلات نهاية الأسبوع في نهاية 2018 للتنديد بسياسة الحكومة خير مثال على ذلك، إذ أحرقت حينها صور ماكرون وتراجعت شعبيته إلى أدنى مستوى، لكن شعبيته ارتفعت في الأشهر الأخيرة بشكل كبير في استطلاعات الرأي وتجاوزت نسبة الأربعين في المئة.
حرب اليمن: التحالف السعودي يعلن وقف قصف المدن تمهيدا لتسوية سلمية
قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، إنه توقف عن قصف المدن هناك، ولن تنفذ قواته عمليات في محيط صنعاء أو أي مدينة يمنية أخرى، من أجل تمهيد الطريق لتسوية سلمية. وجاء بيان المتحدث باسم التحالف في أعقاب تقارير عن سلسلة انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.
ونفى المتحدث مسؤولية التحالف. وقال في بيان له بحسب وسائل إعلام سعودية، إن الأنباء الواردة عن استهداف التحالف لواحدة من الفرق في صنعاء غير صحيحة، وإن عدم تنفيذ أي استهداف يهدف إلى تهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي.
وتناقلت الأنباء حدوث سلسلة انفجارات اليوم الخميس، قرب مقر معسكر الفرقة الأولى مدرع في العاصمة اليمنية صنعاء، وشوهد تصاعد كثيف للدخان. ولم تعرف أسباب تلك الانفجارات التي وقعت وفق شهود عيان على فترات متقطعة، عند ساعات الصباح الأولى.
أزمة تيغراي: رئيس المجلس الأوروبي يدعو إريتريا إلى سحب قواتها
دعا رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، القوات الإريترية إلى مغادرة منطقة تيغراي المجاورة في إثيوبيا.
وكانت أرتيريا قد أكدت في الشهر الماضي للمرة الأولى بمشاركة قواتها في الحرب الدائرة في الإقليم في شمال البلاد. وأقرت إثيوبيا بالدعم الأرتيري لها.
وقال ميشيل، في حديث له في بروكسل، إن الوضع في تيغراي خطير للغاية، داعيا السلطات إلى السماح لمنظمات الإغاثة بالوصول إلى المنطقة، مؤكدا أن المنطقة تشهد "كارثة إنسانية".
وأضاف ميشيل أن ثمة حاجة لإجراء تحقيق دولي للتأكد من أن الضالعين في ارتكاب جرائم في تيغراي لن يتمكنوا من الإفلات من العقاب.
العقوبات على الصين: البرلمان الصيني يقر قانونا للرد عليها
أقر البرلمان الصيني قانونًا سيسمح للبلاد بالرد على العقوبات الأجنبية المفروضة على بكين وسيسمح القانون الجديد للشركات الصينية بالمطالبة بتعويضات عن العقوبات الأجنبية رغم عدم وضوح الآليات التي ستتيح ذلك.
وتواجه الصين عقوبات دولية متزايدة خاصة من الولايات المتحدة بسبب قضايا اقتصادية وحقوقية على وجه الخصوص وسعىت عدة دول إلى معاقبة الصين بسبب معاملتها لأقلية الأويغور في شينغيانغ وتشديد السيطرة السياسية في هونغ كونغ.
البيتكوين: السلفادور أول دولة في العالم تعتبرها عملة قانونية
ينتظر أن يجري صندوق النقد الدولي محادثات مع زعيم السلفادور، نجيب بوكيلي، بعد أن أصبحت بلاده أول دولة في العالم تعتمد البيتكوين عملة قانونية.
ويصر الرئيس بوكيلي على أن مصادقة البرلمان على اعتماد البيتكوين عملة قانونية، الثلاثاء، لا يغير الأساسيات الاقتصادية في البلاد.
ويعتقد بوكيلي أن التغيير سيسمح للذين يعيشون في الخارج من السلفادوريين، بإرسال الأموال بسهولة أكبر، غير أن بعض المحللين يرون أن تقنين العملات الرقمية قد يهدد برنامج صندوق النقد الدولي المخطط له منذ فترة طويلة.
جو بايدن يبحث قبيل قمة مجموعة السبع مع بريطانيا "الميثاق الأطلسي"
في أولى رحلاته الخارجية منذ توليه منصبه، يجري الرئيس الأمريكي، جو بايدن، محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قبل اجتماعهما المزمع في مدينة كورنوال.
وقبيل اجتماع قادة مجموعة السبع الصناعية الكبرى، أكد بايدن عزمه تعزيز علاقات بلاده مع حلفائها، بعد توتر شابها إبان إدارة سلفه دونالد ترامب.
وفي إشارة واضحة إلى روسيا والصين، تحدث بايدن عن الصراع بين الحلفاء الديمقراطيين والأنظمة الاستبدادية الناشئة.
ويلتقي بايدن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، للتوافق على "ميثاق أطلسي" جديد.
وسيكون هذا الميثاق نسخة محدثة للميثاق الذي توافق عليه، من قبل، كل من رئيس الوزراء البريطاني السابق، ونستون تشرشل، والرئيس الأمريكي السابق، فرانكلين روزفلت، عام 1941، غير أن الميثاق الجديد سيركز على تحديات، من بينها تغير المناخ والأمن والتعافي من تفشي وباء كورونا.
مقتل 19 شخصا خلال اشتباكات في الكونغو الديمقراطية
لقي 19 شخصا على الأقل مصرعهم في سلسلة اشتباكات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقالت منظمة أطباء بلا حدود، إن 10 مدنيين قتلوا إثر استهداف مستشفى في قرية بوغا الشرقية يوم الاثنين كما تم العثور على جثث أخرى بعد استهداف مزارعين بالقرب من الحدود بين مقاطعتي كيفو الشمالية وإيتوري.
ودعا ماتياس جيلمان ، المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام - أو مونوسكو - إلى مزيد من المساعدة لحراسة المنطقة و قال "هذه المنطقة معرضة للخطر لفترة طويلة لأنها بعيدة جدا ، ومن الصعب جدا الوصول إليها ، وهي ضخمة ، وتفتقر إلى وجود سلطة الدولة الضرورية .
و تتعرض هذه المنطقة لغارات متكررة من قبل القوات الديمقراطية المتحالفة و هي واحدة من عشرات الجماعات المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
كسوف الشمس: نصف الكرة الشمالي يشهد اليوم أول كسوف جزئي خلال 2021
من المنتظر أن يتداخل القمر مع الشمس ليحجب جزءا منها، في أول كسوف جزئي، خلال العام الجاري.
وتعرف هذه الظاهرة باسم الكسوف الحلقي؛ إذ يمر القمر أمام الشمس ليحجب جزءا منها، وينتج عنه حلقة من الضوء اللامع حول القمر.
وستشهد الظاهرة الأجزاء الشمالية من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، ولكن الكسوف الحلقي سيبدو أوضح للعيان في دول القطب الشمالي.
مطار بغداد الدولي يستهدف اليوم بثلاث طائرات مسيرة
استهدف مطار بغداد الدولي بثلاث طائرات مسيرة تم اسقاط واحدة منها، بحسب الأجهزة الأمنية.
وجاء في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية، اليوم الخميس، أن " جماعة خارجة عن القانون استهدفت مساء الأربعاء قاعدة بلد الجوية بثلاثة صواريخ دون حدوث خسائر بشرية أو مادية، وعاودت مرة أخرى في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء واستهدفت مطار بغداد الدولي بـ 3 طائرات مسيرة، تم اسقاط طائرة منها ".
واضاف، أن "القوات الأمنية عازمة على ملاحقة كل من يعبث بأمن واستقرار المجتمع العراقي، وتقديمهم للعدالة".
وفي وقت سابق، تم الإعلان عن سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة بلد الجوية. دون وقوع خسائر بشرية أو مادية".
أزمة الوقود في لبنان: المحطات تحدد 10 ليترات لكل سيارة
أدى تقنين الوقود في لبنان إلى ازدحام شديد وطوابير طويلة من السيارات في مختلف المناطق.
وكانت محطات الوقود قد حددت عشرة ليترات فقط لكل سيارة، ويقول أصحاب المحطات أن شح مادة البنزين سببه تأخر مصرف لبنان عن فتح اعتمادات بالدولار لاستيراد الوقود بالكميات المطلوبة، كما يعتقد أن تهريب نسبة من الوقود إلى سوريا ساهم في شح المحروقات.
ولا يزال سعر المحروقات مدعوما من قبل مصرف لبنان بنسبة 85 في المائة - إلا أن المصرف حذر من عدم القدرة على الاستمرار طويلا في الدعم الذي يموله المودعون وأصحاب الحسابات المصرفية الموجودة لدى البنك المركزي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها البلاد تهافتا على محطات الوقود، إذ بات هذا شبه يومي، غير أنه تفاقم بسبب التخوف من انقطاع وقود السيارات كليا، بحسب ما صرح به ممثل موزعي المحروقات.
مقتل عشرة أشخاص إثر انهيار مبنى في مومباي في الهند
قال مسؤولون في مدينة مومباي الهندية، إن 11 شخصا على الأقل معظمهم من الأطفال لقوا مصرعهم كما أصيب عدد آخر إثر انهار مبنى بسبب هطول أمطار غزيرة.
و تستمتر جهود الانقاذ في ظل مخاوف من احتمال وجود المزيد من الضحايا تحت الأنقاض.
وتعتبر الانهيارات أمر شائع في الهند خاصة خلال فصل الرياح الموسمية.
اشتباك جنين يؤدي إلى مقتل ضابطين من السلطة الفلسطينية في اشتباك مع الجيش الإسرائيلي
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر الخميس عن مقتل 3 فلسطينيين بينهم أسير محرر، وإصابة آخر بجروح خطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين.
اثنان من القتلى ضابطان في جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية، وقد قتلا أثناء أداء عملهما في الحراسة الليلية. والثالث الأسير المحرر جميل محمود العموري من مخيم جنين، أما المصاب فهو من جهاز الاستخبارات الفلسطيني، ونقل إلى مستشفى جنين الحكومي بعد إصابته بجراح خطيرة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" استولت قوات الجيش الإسرائيلي على سيارة أحد القتلى واحتجزت جثمانه واعتقلت شابا آخر كان برفقته.
وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، وجابت مسيرة غاضبة شوارع المدينة كما أعلن عن إضراب شامل في مدينة جنين اليوم.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن شهود عيان قالوا لمراسل صحيفة "القدس" المقدسية "إن الاشتباك بدأ بإطلاق نار من قِبل القوة الإسرائيلية على سيارة مرت أمام المقر وبالتالي قيام رجال أمن فلسطينيين بإطلاق النار باتجاه القوة. كما أفيد أن الحادث وقع بعد قيام القوة باعتقال مطلوبيْن في مخيم جنين.
وأشارت إلى ان هذه الحادثة تعد استثنائية إذ إن قوات الأمن من كلا الجانبين تتفادى الاحتكاك عادة خلال "نشاطات أمنية يقوم بها جيش الدفاع" والعلاقات بين الجيش والاستخبارات الفلسطينية تستند إلى تفاهمات في إطار التنسيق الامني الجاري بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
مصر ترجئ الحوار الوطني الفلسطيني لأجل غير مسمى
أبلغت مصر أمس، بحسب وسائل إعلام فلسطينية، الفصائل الفلسطينية تأجيل موعد الحوارات المقررة في القاهرة بسبب انشغالات لديها، ولم تحدد موعدا بديلا.
وقال مصدر مطلع إن تأجيل حوار القاهرة يأتي بسبب تباين المواقف الخاصة في ملف إصلاح النظام السياسي الفلسطيني، وترتيب الأولويات.
وكانت مصر قد وجهت دعوات للفصائل للمشاركة في الحوار الذي كان مقررا أن يعقد يومي السبت والأحد، وكان من المفترض أن يبحث ملفات تتعلق بالمصالحة والانتخابات وإعادة ترتيب منظمة التحرير وتشكيل حكومة وحدة وطنية، إلى جانب تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة تعمير قطاع غزة.
ووصل وفد قيادي من حماس وآخر من فتح خلال اليومين الماضيين إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات منفصلة مع المسؤولين المصريين، وكذلك للمشاركة في تلك الحوارات.
وأكد أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، بحسب وسائل الإعلام المحلية، تأجيل لقاءات الفصائل الفلسطينية في القاهرة. وأوضح البرغوثي، بحسب المصدر، أن "الجانب المصري أبلغهم بتأجيل موعد لقاءات القاهرة، دون تحديد موعد جديد لها".