الهجمات على القوات الأمريكية في العراق: 3 ملايين دولار لمن يعطي معلومات عنها، وما العقوبة التي قررتها محكمة فرنسية على المتهم بصفع الرئيس ماكرون؟

عرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى ثلاثة ملايين دولار للحصول على معلومات تفيد في البحث عن المسؤولين عن الهجمات على القوات الأمريكية في العراق.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب غارة ليلية بطائرة مسيرة على مطار بغداد، حيث يتمركز أفراد أمريكيون.

ويقول محللون إن استخدام الطائرات المسيرة في الأشهر الأخيرة، بات يمثل تصعيدا من قبل "الجماعات الموالية لإيران" التي تستهدف المصالح الأمريكية في البلاد.

و كانت قاعدة جوية تضم متعاقدين أمريكيين قد تعرضت في وقت سابق من يوم الأربعاء لهجوم صاروخي .