قيادي في حماس يقول لن ننتظر طويلا لإعادة فتح المعابر وبدء التعمير، وقمة السبع تعتزم التبرع بمليار جرعة للدول الفقيرة لمواجهة كورونا

مستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط في ظل التصعيد الجاري بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين في قطاع غزة والقدس يحظى باهتمام صحف عربية، ويرى البعض أن الحل يكمن في "سلام عادل يؤمَّن للجميع"، وآخرون يرون الحل في تعزيز الفلسطينيين "مطالبهم المشروعة وإقامة الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس".
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سليمان الريسوني: تأجيل جلسة محاكمة الصحفي المغربي
أجلت محاكمة الصحفي المغربي سليمان الريسوني التي كانت مقررة اليوم، وكان سليمان قد أضرب عن الطعام لمدة 64 يوما إضرابا، مما أدى إلى تدهور شديد في حالته الصحية.
وطالب محامو الريسوني المعتقل منذ أكثر من عام في قضيّة “اعتداء جنسي”، أعضاء الدفاع بإرجاء الجلسة، قائلين “لا يمكننا الترافع بينما الرجل يموت أمام أعيننا ".
وانهار أفراد عائلتة عند مثوله أمام هيئة المحكمة حيث بدا هزيلا و مريضا، وينفي الريسوني الذي يعمل محررا في صحيفة مستقلة التهم الموجهة إليه وسط دعوات واسعة للإفراج عنه.
بريكست: الخلاف بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول التجارة مع أيرلندا الشمالية يلقي بظلاله على جدول قمة السبع
لم تظهر بريطانيا والاتحاد الأوروبي أي علامة على انتهاء خلافهما بشأن أزمة التجارة مع أيرلندا الشمالية، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي مستهل قمة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، في كورنوال، جنوب غرب إنجلترا، قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إنه "من غير الممكن أن تكون ثمة مساومة على سلامة ووحدة بريطانيا ".
وقالت بريطانيا إنها قد تؤجل إجراء عمليات المراقبة المتفق عليها، بشكل متبادل، بشأن صادرات اللحوم المصنعة إلى أيرلندا الشمالية، الشهر المقبل.
وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه لن يكون هناك إعادة تفاوض بشأن ما تم الاتفاق عليه في ديسمبر.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين يوم أمس الخميس إن ما اتفق عليه بخصوص إيرلندا هو "الحل الوحيد" ويجب تنفيذه بالكامل.
وقد حذر الرئيس الأمريكي بايدن في وقت سابق من تعرض اتفاقية الجمعة العظيمة للخطر، وهي اتفاقية سلام تم توقيعها في عام 1998 ساعدت في إنهاء عقود من العنف في أيرلندا الشمالية. ولدى سؤال جونسون إن كان بايدن قد أعرب عن مخاوفه ، قال جونسون: "لا ، الرئيس لم يقل أي شيء من هذا القبيل".
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قمة السبع تبدأ أعمالها اليوم في بريطانيا
قمة السبع في يومها الأول في مقاطعة كورنوال في بريطانيا تنظر في اليوم الأول في بروتوكول أيرلندا الشمالية بعد رسالة التحدي التي وجهها ماكرون يوم أمس بشأن احتمال مراجعة اتفاقية الانسحاب.
وستنظر القمة أيضا في صادرات لقاح كورونا وبراءات الاختراع لتمكين الدول النامية من الإنتاج المحلي. لكن أوروبا منقسمة حول هذا الموضوع ، ففرنسا قريبة من المقترح الأمريكي، بينما ألمانيا تعارض ذلك.
وستحتل القضايا البيئية مكانا خاصا في محادثات قادة الدول السبع، وسيعقد ولي العهد الأمير تشارلز عددا من اللقاءات لمناقشة كيف يمكن لقطاع الأعمال المساعدة في مواجهة التغير المناخي.
لقاح فيروس كورونا: قمة السبع تعتزم تأمين مليار جرعة للدول الأكثر فقرا
من المتوقع أن يعد قادة مجموعة السبع اليوم بإعطاء مليار لقاح ضد فيروس كورونا لأفقر دول العالم كجزء من حملة عالمية للقضاء على الوباء.
ففي قمة السبع الكبار في مقاطعة كورنوال الإنجليزية، التي تستمر حتى يوم الأحد، قال الرئيس بايدن إن الولايات المتحدة ستساهم بنصف مليار جرعة من شركة فايزر. كما تعهد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا بمائة مليون جرعة خلال العام المقبل. ورحب المراقبون بالوعود لكنهم قالوا "إن هذا ليس كافيا لمواجهة الوباء".
الحرب في اليمن: مقتل ثمانية وإصابة 27 يمنيا في قصف على مأرب
قتل ثمانية مدنيين وأصيب 27 آخرون بجروح في قصف استهدف مدينة مأرب اليمنيّة. في تقديرات أولية للهجوم. واتهم الحوثيون بشنه، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء اليمنيّة "سبأ".
وحصل الهجوم بعيد إعلان التحالف العسكري بقيادة السعودية تعليق عملياته في اليمن. وسمع دوي انفجارات في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، وتصاعدت أعمدة الدخان من مواقع عدة، ونفى التحالف مسؤوليته عن الحادث وأكد أنه لم ينفذ أي عمليات عسكرية في محيط صنعاء وأي مدينة يمنية أخرى بهدف تهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي.
ووصل وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى الرياض أمس الأربعاء لبحث المسألة اليمنية. وبدأت تظهر مؤشرات على إحراز تقدّم في جهود السلام، إذ بدأ الحوثيون إصلاح بعض الطرق بالقرب من مطار صنعاء المغلق منذ 2016، بحسب ما أفاد شهود عيان في إشارة إلى احتمال إعادة فتحه قريبا.
ويشهد النزاع في اليمن الذي اندلع عام 2014، مواجهات دامية بين الحوثيين وقوات الحكومة المعترف بها دولياً والمدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية. وأدى إلى مقتل الآلاف ودفع نحو 80 في المئة من السكان إلى الاعتماد على الإغاثة وسبب أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة. وتسبب في نزوح ملايين الأشخاص.
وتعمل الأمم المتحدة وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على إنهاء الحرب والعودة إلى التفاوض.
أزمة لبنان المالية تتفاقم مع إضراب الصيادلة
بدأت اليوم الصيدليات في جميع أنحاء لبنان إضرابا عاما احتجاجًا على النقص الهائل في الأدوية.
ويعاني النظام الصحي من الاضطرابات الاقتصادية الشديدة التي تجتاح البلاد منذ 29 عاما. ويستورد لبنان أكثر من 80 في المائة من أدويته بالدولار الأمريكي، وسعر الأدوية في كثير من الأحيان مدعوم.
لكن أرصدة البنك المركزي من العملات الأجنبية قد نفدت. ويقول المستوردون إنهم يكافحون من أجل الحصول على الائتمان لجلب الأدوية.
وتفيد تقارير بأن البعض يخزنون الأدوية حتى يتمكنوا من بيعها بسعر أعلى إذا تم رفع الدعم. والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة هم الأكثر تضررا من الأزمة.
حماس: "الوضع هش والحركة لن تنتظر طويلا"
هدد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة بأن حركته لن تنتظر طويلا لكي يتم فتح المعابر والبدء في تعمير القطاع.
وقال خليل الحية إذا استمر تهديد المستوطنين اليهود باقتحام الاقصى فان اتفاق وقف النار سيظل هشا. وأضاف في مقابلة مع قناة الأقصى "إذا ظل ملف مسيرة الأعلام على الطاولة، فسيظل وقف إطلاق النار هشاً، ويجب على الاحتلال وقف تهجير أهالي ضواحي القدس".
ودعا السلطة الفلسطينية إلى إعادة تعمير غزة. وأعلن رفض الحركة لاتباع الإجرات التي عمل فيها بعد حرب 2014، مؤكدا أن استمرار وقف إطلاق النار، يتطلب العودة إلى كل التزامات تفاهمات كسر الحصار.
وقال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام في تغريدة له "كتائب القسام وقيادة المقاومة تتابع عن كثب ما يجري في القدس والمسجد الأقصى من محاولات استفزازية وتحذر من مغبة المساس بالأقصى".