قيادي في حماس يقول لن ننتظر طويلا لإعادة فتح المعابر وبدء التعمير، وقمة السبع تعتزم التبرع بمليار جرعة للدول الفقيرة لمواجهة كورونا

لم تظهر بريطانيا والاتحاد الأوروبي أي علامة على انتهاء خلافهما بشأن أزمة التجارة مع أيرلندا الشمالية، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي مستهل قمة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، في كورنوال، جنوب غرب إنجلترا، قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إنه "من غير الممكن أن تكون ثمة مساومة على سلامة ووحدة بريطانيا ".

وقالت بريطانيا إنها قد تؤجل إجراء عمليات المراقبة المتفق عليها، بشكل متبادل، بشأن صادرات اللحوم المصنعة إلى أيرلندا الشمالية، الشهر المقبل.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه لن يكون هناك إعادة تفاوض بشأن ما تم الاتفاق عليه في ديسمبر.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين يوم أمس الخميس إن ما اتفق عليه بخصوص إيرلندا هو "الحل الوحيد" ويجب تنفيذه بالكامل.

وقد حذر الرئيس الأمريكي بايدن في وقت سابق من تعرض اتفاقية الجمعة العظيمة للخطر، وهي اتفاقية سلام تم توقيعها في عام 1998 ساعدت في إنهاء عقود من العنف في أيرلندا الشمالية. ولدى سؤال جونسون إن كان بايدن قد أعرب عن مخاوفه ، قال جونسون: "لا ، الرئيس لم يقل أي شيء من هذا القبيل".

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