انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن، ومصر تنتهي من إنتاج أول دفعة من لقاح سينوفاك الصيني المصنع محليًا

انتخب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة كل من الإمارات وألبانيا والبرازيل والغابون وغانا لعضوية غير دائمة لمجلس الأمن لعامي 2022 - 2023.

وشارك في التصويت 193 عضوا، وحصلت البرازيل على 181 صوتا، والإمارات على 179، وألبانيا على 175، والغابون على 183، وغانا على 185.

وكانت الإمارات قد حصلت على دعم جامعة الدول العربية ودعم مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، وبدأت الإمارات في عام 2020 حملتها بشكل رسمي.

وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إن دولة الامارات مستعدة دائماً للاضطلاع بنصيبها في مسؤولية مواجهة التحديات العالمية الملحة بالتعاون مع المجتمع الدولي، وهذا هو الدافع الأساسي لحملتنا لعضوية مجلس الأمن.

وانضمت دولة الإمارات للأمم المتحدة في عام 1971 بالتزامن مع تأسيس الدولة، وقد شغلت سابقا مقعدا في مجلس الأمن في 1986-1987.