انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن، ومصر تنتهي من إنتاج أول دفعة من لقاح سينوفاك الصيني المصنع محليًا

الانتخابات التشريعية في الجزائر: 24 مليون ناخب لاختيار ممثليهم
بدأت اليوم السبت، مراكز الإقتراع في استقبال أكثر من 24 مليون ناخب، لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني لفترة تاسعة، وتجري تحت شعار “فجر التغيير”.
وخصص 13 ألف مركز اقتراع و61.543 مكتب اقتراع داخل الجزائر، إلى جانب 357 مكتب اقتراع خارج البلاد، بالإضافة إلى 139 مكتبا متنقلا، ويعمل في تلك المراكز والمكاتب 589 ألف عامل بحسب السلطة الوطنية
المستقلة للانتخابات.
انتخاب الإمارات لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن
انتخب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة كل من الإمارات وألبانيا والبرازيل والغابون وغانا لعضوية غير دائمة لمجلس الأمن لعامي 2022 - 2023.
وشارك في التصويت 193 عضوا، وحصلت البرازيل على 181 صوتا، والإمارات على 179، وألبانيا على 175، والغابون على 183، وغانا على 185.
وكانت الإمارات قد حصلت على دعم جامعة الدول العربية ودعم مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، وبدأت الإمارات في عام 2020 حملتها بشكل رسمي.
وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إن دولة الامارات مستعدة دائماً للاضطلاع بنصيبها في مسؤولية مواجهة التحديات العالمية الملحة بالتعاون مع المجتمع الدولي، وهذا هو الدافع الأساسي لحملتنا لعضوية مجلس الأمن.
وانضمت دولة الإمارات للأمم المتحدة في عام 1971 بالتزامن مع تأسيس الدولة، وقد شغلت سابقا مقعدا في مجلس الأمن في 1986-1987.
ReutersCopyright: Reuters
لقاح فيروس كورونا: مصر تبدأ الأسبوع المقبل إنتاج أول دفعة من "سينوفاك" محليا
من المتوقع أن تنتهي مصر من إنتاج أول دفعة لقاح "سينوفاك" الصيني المصنع محليًا يوم 15 يونيو/حزيران، وسيكون اللقاح متوفرا في مراكز التطعيم في شهر أغسطس/آب، وفقا لتصريحات المسؤولين في وزارة الصحة.
وكانت مصر قد سجلت هذا الأسبوع أقل عدد في معدل الإصابات اليومية الرسمية منذ أوائل شهر إبريل/نيسان.
وشهدت ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال شهر رمضان، وبلغت الموجة الأخيرة ذروتها في منتصف شهر مايو/ أيار إذ سجلت وزارة الصحة رسميًا 1203 حالة.
وبدأت مصر حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في يناير/كانون الثاني، مستهدفة أولا الأطقم الطبية، ثم توسعت الحملة منذ شهر مارس/آذار لتشمل باقي المواطنين، وتأمل مصر أن تلقح 40 في المائة من السكان الذين يزيد عددهم على 100 مليون نسمة بنهاية العام الجاري.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
الانتخابات التشريعية في الجزائر: 24 مليون ناخب لاختيار ممثليهم
بدأت اليوم السبت، مراكز الإقتراع في استقبال أكثر من 24 مليون ناخب، لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني لفترة تاسعة، وتجري تحت شعار “فجر التغيير”.
وخصص 13 ألف مركز اقتراع و61.543 مكتب اقتراع داخل الجزائر، إلى جانب 357 مكتب اقتراع خارج البلاد، بالإضافة إلى 139 مكتبا متنقلا، ويعمل في تلك المراكز والمكاتب 589 ألف عامل بحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
انتخاب الإمارات لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن
انتخب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة كل من الإمارات وألبانيا والبرازيل والغابون وغانا لعضوية غير دائمة لمجلس الأمن لعامي 2022 - 2023.
وشارك في التصويت 193 عضوا، وحصلت البرازيل على 181 صوتا، والإمارات على 179، وألبانيا على 175، والغابون على 183، وغانا على 185.
وكانت الإمارات قد حصلت على دعم جامعة الدول العربية ودعم مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، وبدأت الإمارات في عام 2020 حملتها بشكل رسمي.
وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إن دولة الامارات مستعدة دائماً للاضطلاع بنصيبها في مسؤولية مواجهة التحديات العالمية الملحة بالتعاون مع المجتمع الدولي، وهذا هو الدافع الأساسي لحملتنا لعضوية مجلس الأمن.
وانضمت دولة الإمارات للأمم المتحدة في عام 1971 بالتزامن مع تأسيس الدولة، وقد شغلت سابقا مقعدا في مجلس الأمن في 1986-1987.
لقاح فيروس كورونا: مصر تبدأ الأسبوع المقبل إنتاج أول دفعة من "سينوفاك" محليا
من المتوقع أن تنتهي مصر من إنتاج أول دفعة لقاح "سينوفاك" الصيني المصنع محليًا يوم 15 يونيو/حزيران، وسيكون اللقاح متوفرا في مراكز التطعيم في شهر أغسطس/آب، وفقا لتصريحات المسؤولين في وزارة الصحة.
وكانت مصر قد سجلت هذا الأسبوع أقل عدد في معدل الإصابات اليومية الرسمية منذ أوائل شهر إبريل/نيسان.
وشهدت ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال شهر رمضان، وبلغت الموجة الأخيرة ذروتها في منتصف شهر مايو/ أيار إذ سجلت وزارة الصحة رسميًا 1203 حالة.
وبدأت مصر حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في يناير/كانون الثاني، مستهدفة أولا الأطقم الطبية، ثم توسعت الحملة منذ شهر مارس/آذار لتشمل باقي المواطنين، وتأمل مصر أن تلقح 40 في المائة من السكان الذين يزيد عددهم على 100 مليون نسمة بنهاية العام الجاري.