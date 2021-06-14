الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا: جاسيندا أرديرن تنتقد خططا لإنتاج فيلم عن تعاملها مع الحادثة
انتقدت
رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، خططا لإنتاج فيلم أمريكي يتناول استجابتها
للهجوم الذي شنه مسلح يميني متطرف على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش عام 2019.
وقالت
أرديرن إن الهجوم "لم يزل حيا في أذهان العديد من النيوزيلنديين، وإنه لأمر
قاس جدا أن نعيد التذكير بمقتل 51 شخصا على يد متطرف يميني"، وأضافت أرديرن
أن التركيز يجب أن يكون على قصص عائلات الضحايا وليس على دورها في التعامل مع
الأزمة.
ونالت
رئيسة وزراء نيوزيلندا استحسانا وإشادة، على نطاق واسع، للتعاطف الذي أبدته مع
الناجين وعائلات ضحايا المجزرة، ولمسارعتها باتخاذ قرار بتعزيز عملية ضبط الأسلحة
في نيوزيلندا.
ويواجه
مشروع الفيلم، المعنون "They are us"،
انتقادات واسعة داخل المجتمع النيوزيلندي، ويُتهم "بتهميش الضحايا والناجين
والتركيز على رد فعل امرأة بيضاء".
وأعلنت فيليبا كامبل، إحدى منتجي
الفيلم، استقالتها من العمل فيه، معللة قرارها بالقول إنها "تتفق مع رئيسة
الوزراء وتعتقد أن هذا الفيلم سيسبب الكثير من الاضطراب والانزعاج في المجتمع
النيوزيلندي".
Getty ImagesCopyright: Getty Images
فيروس كورونا: إنجلترا بصدد تأجيل موعد رفع القيود
قالت
مصادر حكومية بريطانية لبي بي سي إن الرفع النهائي لقيود إغلاق فيروس كورونا في
إنجلترا سيتم تأجيله إلى ما بعد 21 يونيو/حزيران.
ومن
المتوقع أن يؤكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الإثنين أن معظم
القواعد الحالية ستبقى سارية لمدة أربعة أسابيع أخرى، مع استمرار إغلاق النوادي
الليلية وتشجيع الناس على العمل من المنزل في حال أمكن ذلك.
وكان
عدد من العلماء دعوا إلى تأجيل تخفيف القيود لإتاحة الفرصة لمزيد من الأشخاص
للتطعيم وتلقي الجرعة الثانية، على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المتحورة
الجديدة من فيروس كورونا والأشد ضراوة.
وسيتم
طرح البت في أمر تمديد القيود أمام البرلمان للتصويت، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى
تمرد كبير بين نواب حزب المحافظين الذي يقود الحكومة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
شركة فرنسية تقول إنها تعمل على حل "مشكلة أداء" في منشأة نووية صينية بعد تقارير إعلامية عن تسرب نووي
قالت
شركة نووية فرنسية اليوم الإثنين إنها تعمل على حل "مشكلة الأداء" في منشأة
نووية في مقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين بعد تقرير إعلامي أمريكي عن احتمال حدوث
تسرب هناك.
وكانت
شبكة "سي إن إن" ذكرت في وقت سابق أن الحكومة الأمريكية تجري تقييما
لتقرير عن تسرب في محطة تايشان الصينية للطاقة النووية بعد أن حذرت شركة فراماتوم
الفرنسية من "تهديد إشعاعي وشيك" في المنشأة التي تمك جزءا من أسهمها.
وقالت
فراماتوم في تصريح لوكالة فرانس برس "وفقا للبيانات المتاحة، فإن المصنع يعمل
ضمن معايير السلامة"، وإن فريقها يعمل مع الخبراء المعنيين "على تقييم
الوضع واقتراح الحلول لمعالجة أي مشكلة محتملة".
وذكرت
"سي إن إن" أن خطابا من الشركة الفرنسية إلى وزارة الطاقة الأمريكية
تضمن تحذيرات من أن هيئة السلامة الصينية رفعت الحدود المقبولة للكشف عن الإشعاع
خارج محطة تايشان للطاقة النووية لتجنب الاضطرار إلى إغلاقها.
من
جهتها، أكدت مجموعة الطاقة النووية العامة الصينية المملوكة للدولة، وهي الشركة
المشغلة لمحطة الطاقة، في بيان مساء الأحد أن "المؤشرات البيئية لمحطة تايشان
للطاقة النووية ومحيطها طبيعية".
.
أول قمة للناتو بمشاركة بايدن تبحث العلاقات مع روسيا والصين
يجتمع
زعماء حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل في قمة وصفها أمينه العام يانس
ستولتنبرغ بأنها "محورية" وأنها "ستفتح صفحة جديدة" للحلف على
حد وصفه .
وأكد
ستولتنبرغ أن إحدى القضايا الرئيسية التي تبحثها القمة ستكون العلاقات مع روسيا،
التي قال إنها في أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة بسبب مواقف موسكو
"العدائية " المستمرة على حد تعبيره.
كما
أشار الأمين العام للحلف الى إن الصين يمكن أن يتم إدراجها أيضا على جدول الأعمال
بسبب التحديات التي تفرضها سياساتها المستندة الى القوة، مضيفا ان قادة الناتو
يتطلعون الى العمل مع الرئيس الاميركي الجديد جو بايدن .
وتعد هذه هي أول قمة للناتو تعقد منذ
انتهاء ولاية دونالد ترامب التي شهدت اضطرابا في علاقته مع الحلف، الذي تأسس عام
1949 بقيادة الولايات المتحدة .
ReutersCopyright: Reuters
أول زيارة لوزير خارجية مصري إلى قطر منذ 8 سنوات
وصل
وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى العاصمة القطرية الدوحة، حاملاً رسالة من الرئيس المصري عبد
الفتاح السيسي إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر
من 8 سنوات.
ومن
المخطط أن يشارك شكري في اجتماع وزاري عربي تستضيفه الدوحة لبحث تطورات قضية سد
النهضة.
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الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا: جاسيندا أرديرن تنتقد خططا لإنتاج فيلم عن تعاملها مع الحادثة
انتقدت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، خططا لإنتاج فيلم أمريكي يتناول استجابتها للهجوم الذي شنه مسلح يميني متطرف على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش عام 2019.
وقالت أرديرن إن الهجوم "لم يزل حيا في أذهان العديد من النيوزيلنديين، وإنه لأمر قاس جدا أن نعيد التذكير بمقتل 51 شخصا على يد متطرف يميني"، وأضافت أرديرن أن التركيز يجب أن يكون على قصص عائلات الضحايا وليس على دورها في التعامل مع الأزمة.
ونالت رئيسة وزراء نيوزيلندا استحسانا وإشادة، على نطاق واسع، للتعاطف الذي أبدته مع الناجين وعائلات ضحايا المجزرة، ولمسارعتها باتخاذ قرار بتعزيز عملية ضبط الأسلحة في نيوزيلندا.
ويواجه مشروع الفيلم، المعنون "They are us"، انتقادات واسعة داخل المجتمع النيوزيلندي، ويُتهم "بتهميش الضحايا والناجين والتركيز على رد فعل امرأة بيضاء".
وأعلنت فيليبا كامبل، إحدى منتجي الفيلم، استقالتها من العمل فيه، معللة قرارها بالقول إنها "تتفق مع رئيسة الوزراء وتعتقد أن هذا الفيلم سيسبب الكثير من الاضطراب والانزعاج في المجتمع النيوزيلندي".
فيروس كورونا: إنجلترا بصدد تأجيل موعد رفع القيود
قالت مصادر حكومية بريطانية لبي بي سي إن الرفع النهائي لقيود إغلاق فيروس كورونا في إنجلترا سيتم تأجيله إلى ما بعد 21 يونيو/حزيران.
ومن المتوقع أن يؤكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الإثنين أن معظم القواعد الحالية ستبقى سارية لمدة أربعة أسابيع أخرى، مع استمرار إغلاق النوادي الليلية وتشجيع الناس على العمل من المنزل في حال أمكن ذلك.
وكان عدد من العلماء دعوا إلى تأجيل تخفيف القيود لإتاحة الفرصة لمزيد من الأشخاص للتطعيم وتلقي الجرعة الثانية، على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المتحورة الجديدة من فيروس كورونا والأشد ضراوة.
وسيتم طرح البت في أمر تمديد القيود أمام البرلمان للتصويت، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تمرد كبير بين نواب حزب المحافظين الذي يقود الحكومة.
شركة فرنسية تقول إنها تعمل على حل "مشكلة أداء" في منشأة نووية صينية بعد تقارير إعلامية عن تسرب نووي
قالت شركة نووية فرنسية اليوم الإثنين إنها تعمل على حل "مشكلة الأداء" في منشأة نووية في مقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين بعد تقرير إعلامي أمريكي عن احتمال حدوث تسرب هناك.
وكانت شبكة "سي إن إن" ذكرت في وقت سابق أن الحكومة الأمريكية تجري تقييما لتقرير عن تسرب في محطة تايشان الصينية للطاقة النووية بعد أن حذرت شركة فراماتوم الفرنسية من "تهديد إشعاعي وشيك" في المنشأة التي تمك جزءا من أسهمها.
وقالت فراماتوم في تصريح لوكالة فرانس برس "وفقا للبيانات المتاحة، فإن المصنع يعمل ضمن معايير السلامة"، وإن فريقها يعمل مع الخبراء المعنيين "على تقييم الوضع واقتراح الحلول لمعالجة أي مشكلة محتملة".
وذكرت "سي إن إن" أن خطابا من الشركة الفرنسية إلى وزارة الطاقة الأمريكية تضمن تحذيرات من أن هيئة السلامة الصينية رفعت الحدود المقبولة للكشف عن الإشعاع خارج محطة تايشان للطاقة النووية لتجنب الاضطرار إلى إغلاقها.
من جهتها، أكدت مجموعة الطاقة النووية العامة الصينية المملوكة للدولة، وهي الشركة المشغلة لمحطة الطاقة، في بيان مساء الأحد أن "المؤشرات البيئية لمحطة تايشان للطاقة النووية ومحيطها طبيعية".
.
أول قمة للناتو بمشاركة بايدن تبحث العلاقات مع روسيا والصين
يجتمع زعماء حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل في قمة وصفها أمينه العام يانس ستولتنبرغ بأنها "محورية" وأنها "ستفتح صفحة جديدة" للحلف على حد وصفه .
وأكد ستولتنبرغ أن إحدى القضايا الرئيسية التي تبحثها القمة ستكون العلاقات مع روسيا، التي قال إنها في أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة بسبب مواقف موسكو "العدائية " المستمرة على حد تعبيره.
كما أشار الأمين العام للحلف الى إن الصين يمكن أن يتم إدراجها أيضا على جدول الأعمال بسبب التحديات التي تفرضها سياساتها المستندة الى القوة، مضيفا ان قادة الناتو يتطلعون الى العمل مع الرئيس الاميركي الجديد جو بايدن .
وتعد هذه هي أول قمة للناتو تعقد منذ انتهاء ولاية دونالد ترامب التي شهدت اضطرابا في علاقته مع الحلف، الذي تأسس عام 1949 بقيادة الولايات المتحدة .
أول زيارة لوزير خارجية مصري إلى قطر منذ 8 سنوات
وصل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى العاصمة القطرية الدوحة، حاملاً رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 8 سنوات.
ومن المخطط أن يشارك شكري في اجتماع وزاري عربي تستضيفه الدوحة لبحث تطورات قضية سد النهضة.
وكانت حكومات مصر والسعودية والبحرين والإمارات قد أعلنت في عام 2017 قطع العلاقات مع قطر قبل أن تعقد قمة للمصالحة في مدينة العلا السعودية في شهر يناير /كانون ثاني الماضي.
الحرب في اليمن: مسؤولون سعوديون يقولون إن طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون سقطت فوق مدرسة في عسير
نقلت وسائل إعلام سعودية عن مسؤولين حكوميين القول بإن طائرة مسيرة أطلقها مسلحو حركة أنصار الله الحوثية في اليمن سقطت فوق مدرسة بمنطقة عسير بجنوب المملكة.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية صورا لسقف متضرر إضافة الى ما يبدو انها قطع متناثرة للطائرة المحطمة على الأرض.
ولم تعلق الحركة الحوثية في اليمن بعد على تلك التقارير.
ودأب الحوثيون على استهداف مواقع في جنوب المملكة في إطار المواجهات بين الطرفين، إذ تقود الرياض تحالفا لدعم قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي ضد الحركة الحوثية التي تسيطر على العاصمة صنعاء.