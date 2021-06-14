انتقدت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، خططا لإنتاج فيلم أمريكي يتناول استجابتها للهجوم الذي شنه مسلح يميني متطرف على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش عام 2019.

وقالت أرديرن إن الهجوم "لم يزل حيا في أذهان العديد من النيوزيلنديين، وإنه لأمر قاس جدا أن نعيد التذكير بمقتل 51 شخصا على يد متطرف يميني"، وأضافت أرديرن أن التركيز يجب أن يكون على قصص عائلات الضحايا وليس على دورها في التعامل مع الأزمة.

ونالت رئيسة وزراء نيوزيلندا استحسانا وإشادة، على نطاق واسع، للتعاطف الذي أبدته مع الناجين وعائلات ضحايا المجزرة، ولمسارعتها باتخاذ قرار بتعزيز عملية ضبط الأسلحة في نيوزيلندا.

ويواجه مشروع الفيلم، المعنون "They are us"، انتقادات واسعة داخل المجتمع النيوزيلندي، ويُتهم "بتهميش الضحايا والناجين والتركيز على رد فعل امرأة بيضاء".

وأعلنت فيليبا كامبل، إحدى منتجي الفيلم، استقالتها من العمل فيه، معللة قرارها بالقول إنها "تتفق مع رئيسة الوزراء وتعتقد أن هذا الفيلم سيسبب الكثير من الاضطراب والانزعاج في المجتمع النيوزيلندي".