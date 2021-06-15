إسرائيل تعزز الإجراءات الأمنية في القدس قبل "مسيرة الأعلام"، وكورونا يكبد طيران الإمارات خسائر بالمليارات

طالبت بكين دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالتوقف عن "التهويل" و"المبالغة" بنظرية التهديد الصيني.

جاء ذلك تعليقا على قمة الحلف الأخيرة التي أدرجت الصين على جدول أعماله،ا وشارك بها لأول مرة جو بايدن كرئيس الولايات المتحدة.

وفي ختام قمة من يوم واحد في بروكسل، حذر قادة التحالف، الذي يضم 30 دولة أوروبية وأمريكية شمالية تجمعهم روابط سياسية وعسكرية، من "التحديات الممنهجة" التي تشكلها الدولة الأسيوية بحسب رؤيتهم وأيضا ومن توسيع ترسانتها النووية.

وردت الصين اليوم الثلاثاء على البيان الختامي للقمة غداة صدوره، وقالت إن سياستها العسكرية "ذات طابع دفاعي" وحثت قادة الأطلسي على "تكريس المزيد من طاقته لتعزيز الحوار" والنظر بـ"طريقة عقلانية" لطموحاتها والتوقف عن خلق المواجهة وإذكاء المنافسة الجيوسياسية.

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