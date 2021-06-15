إسرائيل تعزز الإجراءات الأمنية في القدس قبل "مسيرة الأعلام"، وكورونا يكبد طيران الإمارات خسائر بالمليارات

طالبت
بكين دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالتوقف عن "التهويل"
و"المبالغة" بنظرية التهديد الصيني.
جاء
ذلك تعليقا على قمة الحلف الأخيرة التي أدرجت الصين على جدول أعماله،ا وشارك بها
لأول مرة جو بايدن كرئيس الولايات المتحدة.
وفي
ختام قمة من يوم واحد في بروكسل، حذر قادة التحالف، الذي يضم 30 دولة أوروبية
وأمريكية شمالية تجمعهم روابط سياسية وعسكرية، من "التحديات الممنهجة"
التي تشكلها الدولة الأسيوية بحسب رؤيتهم وأيضا ومن توسيع ترسانتها النووية.
وردت
الصين اليوم الثلاثاء على البيان الختامي للقمة غداة صدوره، وقالت إن سياستها
العسكرية "ذات طابع دفاعي" وحثت قادة الأطلسي على "تكريس المزيد من
طاقته لتعزيز الحوار" والنظر بـ"طريقة عقلانية" لطموحاتها والتوقف
عن خلق المواجهة وإذكاء المنافسة الجيوسياسية.
فيروس كورونا: مصر تستعد لبدء تصنيع لقاح سينوفاك محليا
من المقرر أن تبدأ مصر اليوم تصنيع
لقاح سينوفاك الصيني المضاد لفيروس كورونا محليا، على أن يُطرح في الأسواق خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وتسلمت مصر في الشهر الماضي شحنتين من
المواد الخام اللازمة لتصنيع اللقاح.
وأعلنت الحكومة المصرية في شهر إبريل/نيسان
الماضي توقيع اتفاقيتين لتصنيع لقاحي "سينوفاك"و"سبوتنيك"
الروسي محليا.
وكانت هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية أعلنت
الأسبوع الماضي أن نحو 3.3 ملايين شخص تلقوا لقاح فيروس كورونا من بين 6 ملايين سجلوا على الموقع الإلكتروني، بمعدل تطعيم يقارب 120 ألف شخص يوميا.
وأعلنت الحكومة المصرية نيتها تطعيم 40
في المائة من مواطنيها بحلول نهاية العام الجاري، وخففت، مطلع هذا الشهر، بعض القيود التي
كانت قد فرضتها مؤخرا على الأنشطة الاقتصادية والمحال التجارية في البلاد.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
فيروس كورونا: الكويت تعلن رصد إصابات بسلالة "دلتا"
أعلنت
الكويت رصد إصابات بسلالة متحورة من فيروس كورونا، ظهرت لأول مرة في الهند، قبل
أشهر.
وأوضح
الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية ، عبداالله السند، أن الوزارة تجري
الفحوصات الجينية لفيروس كورونا بصورة دورية؛ لمعرفة نوعية أنماط التحورات
المنتشرة في دولة الكويت.
ولفت
السند إلى أن المتحور دلتا تم رصده في أكثر من 62 دولة في العالم، حتى الآن،
مناشدا المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة للتعامل مع مختلف
الأنماط الناتجة عن تحورات الفيروس، وتكثيف المداومة عليها في المرحلة الراهنة، والحرص
على تلقي اللقاح.
وكانت
سلطنة عمان أعلنت، قبل يومين، رصد إصابات بمتحور دلتا على أراضيها.
وصنفت
منظمة الصحة العالمية متحور دلتا، الذي ظهر في الهند، "مصدر قلق عالمي".
وقالت
المنظمة إن الدراسات الأولية كشفت أن سلالة بي.1. 617، الناتجة عن تحور الفيروس، تنتقل
بسهولة أكثر من غيرها وتتطلب المزيد من البحث.
هجوم جديد على العاملين في مجال التطعيم ضد شلل الأطفال بأفغانستان
أفاد
مسؤولون في شرق أفغانستان بمصرع ما لا يقل عن 4 من العاملين الصحيين في مجال
التطعيم ضد شلل الأطفال، وإصابة 4 أخرين، في هجومين منفصلين شنهما مسلحون مجهولون في
إقليم ننجرهار.
ولم
تعلن أي جهة، حتى اللحظة، مسؤوليتها عن الهجومين الدمويين اللذين تسببا في تعليق
أعمال حملة التطعيم على مستوى المنطقة.
يذكر
أن المرض مازال يستوطن كلا من أفغانستان وجارتها باكستان، وحدهما، دون جميع أنحاء
العالم؛ بسبب معارضة المجموعات الإسلامية المتشددة هناك لجهود التطعيم، بدعوى أنها "مؤامرة من الغرب تستهدف إصابة أبناء المسلمين بالعقم".
وغالبا ما يستهدف المسلحون حملات التطعيم.
وفي سلسلة سابقة من الهجمات في كلا البلدين، قتل العشرات من العاملين الصحيين ضمن برامج التطعيم ضد شلل الأطفال وعناصر الأمن.
ناغورنو كاراباخ: الرئيس التركي طيب رجب أردوغان يزور أذربيجان
يقوم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان حاليا بزيارة إلى أذربيجان، ستشمل منطقة ناغورنو كراباخ التي استعاد الأذريون أجزاء منها من أرمينيا العام الماضي، بدعم تركي.
ومن المتوقع أن يوقع إردوغان ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف اتفاقية لتعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين في مدينة شوشا ذات الأهمية الرمزية.
ومنحت أذربيجان العديد من العقود الضخمة لشركات مقاولات تركية في الأراضي المستعادة في إطار التعبير عن شكرها لتركيا على دعمها في الصراع مع أرمينيا.
وسيحضر أردوغان غدا الأربعاء مباراة منتخب تركيا أمام منتخب ويلز التي تقام في باكو في إطار بطولة أوروبا لكرة القدم.
AFPCopyright: AFP
سد النهضة: وزراء الخارجية العرب يجتمعون في الدوحة لبحث الأزمة
تستضيف العاصمة القطرية، الدوحة،
اليوم، اجتماعا تشاوريا لوزراء الخارجية العرب، يعقبه دورة غير عادية لمجلس
الجامعة على المستوى الوزاري؛ لبحث تطورات قضية سد النهضة، ستعقد بناء على طلب من
مصر والسودان، واجتماع ثالث لبحث آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام
زكي، في وقت سابق، إن الجامعة تعلم جيدا التطورات والملابسات المتعلقة بسد
النهضة الآخذة في التصاعد، مضيفا أن "كلاً من مصر والسودان بحاجة إلى دعم
سياسي من الجامعة العربية".
وفي بيان مشترك، الأربعاء الماضي، دعت مصر والسودان
إلى "تدخل نشط من قبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا
في انتهاج سياستها القائمة على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب"، في
إشارة إلى إعلان السلطات الأثيوبية عزمها ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل.
وترأس قطر الدورة الحالية لمجلس الجامعة، عقب تسلمها
رئاسة الدورة الـ155 لمجلس الجامعة العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، من مصر
في مارس/آذار الماضي.
ReutersCopyright: Reuters
مجتمع الميم: البرلمان المجري بصدد التصديق على قانون يمنع الترويج للمثلية الجنسية بين الأطفال
من
المتوقع أن يقر البرلمان المجري اليوم قانونا يحظر المحتوى والأنشطة التي يعتبر أنها تروج للمثلية
الجنسية والعبور الجنسي بين الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما.
وتقول
الحكومة اليمينية في المجر إن هذا القانون، وهو على غرار القانون المعمول به في
روسيا، يهدف إلى حماية الأطفال من الدعاية المثلية، لكن جماعات حقوقية حذرت من أنه
سيصعب تدريس الثقافة الجنسية في المدارس، كما قد يؤدي إلى حظر العديد من الأفلام.
ويقول
مراسل بي بي سي في بودابست إن القانون وُصف أيضا بأنه وسيلة لكسب أصوات المحافظين
قبل انتخابات العام المقبل.
وتشير
استطلاعات الرأي إلى أن شعبية الحزب اليميني متراجعة مقابل المعارضة الموحدة.
تفجير انتحاري يودي بحياة ما لا يقل عن 10 جنود في العاصمة الصومالية
قتل 10
جنود علي الأقل من عناصر الجيش الصومالي وأصيب أخرون عندما فجر انتحاري نفسه
في قاعدة عسكرية في العاصمة مقديشو.
وتفيد
التقارير الأولية الواردة من موقع الهجوم بأن المهاجم ، الذي انتحل صفة متدرب
عسكري ، دخل إلى معسكر للجيش في منطقة واداجير بالعاصمة الصومالية وفجر عبوات
ناسفة مربوطة على خصره، خلال التدريب الصباحي للجنود.
وأسفر
الانفجار عن إصابة ما لا يقل عن عشرة أشخاص آخرين ويتردد أن حصيلة القتلى مرشحة
للارتفاع.
reutersCopyright: reuters
فيروس كورونا: طيران الإمارات تسجل خسائر سنوية تزيد عن 5 مليارات دولار
سجّلت
شركة طيران الإمارات، أكبر ناقل جوي في الشرق الأوسط، خسارة سنوية بـ5,5
مليارات دولار للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، وذلك على خلفية الإغلاقات
المرتبطة بفيروس كورونا التي ضربت قطاع الطيران بشدة.
وآخر مرة أبلغت فيها الشركة عن خسارة كانت في
السنة المالية 1987-1988 مع بداية انطلاق
عملياتها.
واضطرت الشركة العملاقة منذ بدء تفشي الوباء،
إلى تقليص شبكة وجهاتها الواسعة وأوقفت رحلاتها لأسابيع العام الماضي، قبل أن تعود
الى زيادة عملياتها مع فتح دبي أبوابها للسياح في منتصف 2021.
ReutersCopyright: Reuters
مسيرة الأعلام: وجود أمني مكثف في القدس قبل مسيرة لجماعات يمينية إسرائيلية
ReutersCopyright: Reuters
نشرت
السلطات الإسرائيلية ما يزيد عن ألفي شرطي في القدس الشرقية تحسبا لمسيرة لجماعات
يمينية يهودية يفترض أن تنطلق اليوم رغم المعارضة الفلسطينية.
وكانت
الحكومة الإسرائيلية الجديدة قد وافقت على المسار المعدل لمسيرة الأعلام عوضا عن
المسار المقترح سابقا والذي كان يضم مناطق عدة يسكنها الفلسطينيون.
وقال
وزير الأمن الإسرائيلي العام، عومير بارليف، إن التظاهر هو حق ديمقراطي، إلا أن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، قال إن المسيرة
سيكون لها " عواقب وخيمة".
وكانت
فصائل وجماعات فلسطينية، من بينها حماس، قد دعت إلى اعتبار اليوم الثلاثاء "يوما
للغضب".
تغطية مباشرة
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الناتو: بكين تطالب الحلف بالتعامل معها بعقلانية
طالبت بكين دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالتوقف عن "التهويل" و"المبالغة" بنظرية التهديد الصيني.
جاء ذلك تعليقا على قمة الحلف الأخيرة التي أدرجت الصين على جدول أعماله،ا وشارك بها لأول مرة جو بايدن كرئيس الولايات المتحدة.
وفي ختام قمة من يوم واحد في بروكسل، حذر قادة التحالف، الذي يضم 30 دولة أوروبية وأمريكية شمالية تجمعهم روابط سياسية وعسكرية، من "التحديات الممنهجة" التي تشكلها الدولة الأسيوية بحسب رؤيتهم وأيضا ومن توسيع ترسانتها النووية.
وردت الصين اليوم الثلاثاء على البيان الختامي للقمة غداة صدوره، وقالت إن سياستها العسكرية "ذات طابع دفاعي" وحثت قادة الأطلسي على "تكريس المزيد من طاقته لتعزيز الحوار" والنظر بـ"طريقة عقلانية" لطموحاتها والتوقف عن خلق المواجهة وإذكاء المنافسة الجيوسياسية.
اقرأ المزيد لمعرفة.. لماذا يركز الناتو على الصين؟
فيروس كورونا: مصر تستعد لبدء تصنيع لقاح سينوفاك محليا
من المقرر أن تبدأ مصر اليوم تصنيع لقاح سينوفاك الصيني المضاد لفيروس كورونا محليا، على أن يُطرح في الأسواق خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وتسلمت مصر في الشهر الماضي شحنتين من المواد الخام اللازمة لتصنيع اللقاح.
وأعلنت الحكومة المصرية في شهر إبريل/نيسان الماضي توقيع اتفاقيتين لتصنيع لقاحي "سينوفاك"و"سبوتنيك" الروسي محليا.
وكانت هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية أعلنت الأسبوع الماضي أن نحو 3.3 ملايين شخص تلقوا لقاح فيروس كورونا من بين 6 ملايين سجلوا على الموقع الإلكتروني، بمعدل تطعيم يقارب 120 ألف شخص يوميا.
وأعلنت الحكومة المصرية نيتها تطعيم 40 في المائة من مواطنيها بحلول نهاية العام الجاري، وخففت، مطلع هذا الشهر، بعض القيود التي كانت قد فرضتها مؤخرا على الأنشطة الاقتصادية والمحال التجارية في البلاد.
فيروس كورونا: الكويت تعلن رصد إصابات بسلالة "دلتا"
أعلنت الكويت رصد إصابات بسلالة متحورة من فيروس كورونا، ظهرت لأول مرة في الهند، قبل أشهر.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية ، عبداالله السند، أن الوزارة تجري الفحوصات الجينية لفيروس كورونا بصورة دورية؛ لمعرفة نوعية أنماط التحورات المنتشرة في دولة الكويت.
ولفت السند إلى أن المتحور دلتا تم رصده في أكثر من 62 دولة في العالم، حتى الآن، مناشدا المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة للتعامل مع مختلف الأنماط الناتجة عن تحورات الفيروس، وتكثيف المداومة عليها في المرحلة الراهنة، والحرص على تلقي اللقاح.
وكانت سلطنة عمان أعلنت، قبل يومين، رصد إصابات بمتحور دلتا على أراضيها.
وصنفت منظمة الصحة العالمية متحور دلتا، الذي ظهر في الهند، "مصدر قلق عالمي".
وقالت المنظمة إن الدراسات الأولية كشفت أن سلالة بي.1. 617، الناتجة عن تحور الفيروس، تنتقل بسهولة أكثر من غيرها وتتطلب المزيد من البحث.
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فيروس كورونا: الصداع وسيلان الأنف من أعراض سلالة "دلتا" الجديدة المتحورة
هجوم جديد على العاملين في مجال التطعيم ضد شلل الأطفال بأفغانستان
أفاد مسؤولون في شرق أفغانستان بمصرع ما لا يقل عن 4 من العاملين الصحيين في مجال التطعيم ضد شلل الأطفال، وإصابة 4 أخرين، في هجومين منفصلين شنهما مسلحون مجهولون في إقليم ننجرهار.
ولم تعلن أي جهة، حتى اللحظة، مسؤوليتها عن الهجومين الدمويين اللذين تسببا في تعليق أعمال حملة التطعيم على مستوى المنطقة.
يذكر أن المرض مازال يستوطن كلا من أفغانستان وجارتها باكستان، وحدهما، دون جميع أنحاء العالم؛ بسبب معارضة المجموعات الإسلامية المتشددة هناك لجهود التطعيم، بدعوى أنها "مؤامرة من الغرب تستهدف إصابة أبناء المسلمين بالعقم".
وغالبا ما يستهدف المسلحون حملات التطعيم.
وفي سلسلة سابقة من الهجمات في كلا البلدين، قتل العشرات من العاملين الصحيين ضمن برامج التطعيم ضد شلل الأطفال وعناصر الأمن.
ناغورنو كاراباخ: الرئيس التركي طيب رجب أردوغان يزور أذربيجان
يقوم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان حاليا بزيارة إلى أذربيجان، ستشمل منطقة ناغورنو كراباخ التي استعاد الأذريون أجزاء منها من أرمينيا العام الماضي، بدعم تركي.
ومن المتوقع أن يوقع إردوغان ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف اتفاقية لتعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين في مدينة شوشا ذات الأهمية الرمزية.
وكانت باكو استعادت السيطرة على هذه المدينة خلال النزاع الأخير على إقليم ناغورنو كراباخ والمواجهات بين قواتها والقوات الأرمنية الخريف الماضي.
ومنحت أذربيجان العديد من العقود الضخمة لشركات مقاولات تركية في الأراضي المستعادة في إطار التعبير عن شكرها لتركيا على دعمها في الصراع مع أرمينيا.
وسيحضر أردوغان غدا الأربعاء مباراة منتخب تركيا أمام منتخب ويلز التي تقام في باكو في إطار بطولة أوروبا لكرة القدم.
سد النهضة: وزراء الخارجية العرب يجتمعون في الدوحة لبحث الأزمة
تستضيف العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم، اجتماعا تشاوريا لوزراء الخارجية العرب، يعقبه دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري؛ لبحث تطورات قضية سد النهضة، ستعقد بناء على طلب من مصر والسودان، واجتماع ثالث لبحث آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، في وقت سابق، إن الجامعة تعلم جيدا التطورات والملابسات المتعلقة بسد النهضة الآخذة في التصاعد، مضيفا أن "كلاً من مصر والسودان بحاجة إلى دعم سياسي من الجامعة العربية".
وفي بيان مشترك، الأربعاء الماضي، دعت مصر والسودان إلى "تدخل نشط من قبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب"، في إشارة إلى إعلان السلطات الأثيوبية عزمها ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل.
وترأس قطر الدورة الحالية لمجلس الجامعة، عقب تسلمها رئاسة الدورة الـ155 لمجلس الجامعة العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، من مصر في مارس/آذار الماضي.
مجتمع الميم: البرلمان المجري بصدد التصديق على قانون يمنع الترويج للمثلية الجنسية بين الأطفال
من المتوقع أن يقر البرلمان المجري اليوم قانونا يحظر المحتوى والأنشطة التي يعتبر أنها تروج للمثلية الجنسية والعبور الجنسي بين الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما.
وتقول الحكومة اليمينية في المجر إن هذا القانون، وهو على غرار القانون المعمول به في روسيا، يهدف إلى حماية الأطفال من الدعاية المثلية، لكن جماعات حقوقية حذرت من أنه سيصعب تدريس الثقافة الجنسية في المدارس، كما قد يؤدي إلى حظر العديد من الأفلام.
ويقول مراسل بي بي سي في بودابست إن القانون وُصف أيضا بأنه وسيلة لكسب أصوات المحافظين قبل انتخابات العام المقبل.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن شعبية الحزب اليميني متراجعة مقابل المعارضة الموحدة.
المزيد:
مجتمع الميم: حكومة المجر تقترح قانونا يحظر "الترويج للمثلية" بين الأطفال
تفجير انتحاري يودي بحياة ما لا يقل عن 10 جنود في العاصمة الصومالية
قتل 10 جنود علي الأقل من عناصر الجيش الصومالي وأصيب أخرون عندما فجر انتحاري نفسه في قاعدة عسكرية في العاصمة مقديشو.
وتفيد التقارير الأولية الواردة من موقع الهجوم بأن المهاجم ، الذي انتحل صفة متدرب عسكري ، دخل إلى معسكر للجيش في منطقة واداجير بالعاصمة الصومالية وفجر عبوات ناسفة مربوطة على خصره، خلال التدريب الصباحي للجنود.
وأسفر الانفجار عن إصابة ما لا يقل عن عشرة أشخاص آخرين ويتردد أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.
فيروس كورونا: طيران الإمارات تسجل خسائر سنوية تزيد عن 5 مليارات دولار
سجّلت شركة طيران الإمارات، أكبر ناقل جوي في الشرق الأوسط، خسارة سنوية بـ5,5 مليارات دولار للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، وذلك على خلفية الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا التي ضربت قطاع الطيران بشدة.
وآخر مرة أبلغت فيها الشركة عن خسارة كانت في السنة المالية 1987-1988 مع بداية انطلاق عملياتها.
واضطرت الشركة العملاقة منذ بدء تفشي الوباء، إلى تقليص شبكة وجهاتها الواسعة وأوقفت رحلاتها لأسابيع العام الماضي، قبل أن تعود الى زيادة عملياتها مع فتح دبي أبوابها للسياح في منتصف 2021.
مسيرة الأعلام: وجود أمني مكثف في القدس قبل مسيرة لجماعات يمينية إسرائيلية
نشرت السلطات الإسرائيلية ما يزيد عن ألفي شرطي في القدس الشرقية تحسبا لمسيرة لجماعات يمينية يهودية يفترض أن تنطلق اليوم رغم المعارضة الفلسطينية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية الجديدة قد وافقت على المسار المعدل لمسيرة الأعلام عوضا عن المسار المقترح سابقا والذي كان يضم مناطق عدة يسكنها الفلسطينيون.
وقال وزير الأمن الإسرائيلي العام، عومير بارليف، إن التظاهر هو حق ديمقراطي، إلا أن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، قال إن المسيرة سيكون لها " عواقب وخيمة".
وكانت فصائل وجماعات فلسطينية، من بينها حماس، قد دعت إلى اعتبار اليوم الثلاثاء "يوما للغضب".
وجرى تحويل مسار المسيرة الأصلية، التي تحيي ذكرى احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عقب حرب 1967، في مايو/ أيار الماضي على خلفية الاشتباكات التي جرت بين الفلسطينيين والإسرائيليين في القدس، وهي الاشتباكات التي أعقبها تبادل للهجمات بين إسرائيل وفصائل غزة.