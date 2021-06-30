فيروس كورونا يكبد السياحة العالمية خسائر بالتريليونات، وحبس رجل أعمال مصري بارز بتهمة التنقيب عن الآثار

قررت النيابة العامة المصرية أمس الثلاثاء حبس رجل الأعمال المصري حسن راتب، أربعة أيام، احتياطيا، على ذمة التحقيقات، التي تجري معه بتهمة التنقيب عن الآثار.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على راتب يوم الأثنين الماضي، لاتهامه بتمويل أحد أعضاء البرلمان المصري السابقين وآخرين في التنقيب غير الشرعي عن الآثار وتهريبها للخارج .

وتشير التحقيقات الأولية أن حسن راتب دفع تمويلا إلى البرلماني السابق "علاءحسانين" لاستخدامه في التنقيب غير الشرعي عن الآثار بمبلغ يصل إلى نحو 50 مليون جنيه مصري، حيث تم ضبط 201 قطعة أثرية تعود لحقب تاريخية مختلفة.

يذكر أن حسن راتب هو أحد أبرز رجال الأعمال المقربين من نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك وكان عضوا في أمانة السياسات بالحزب الوطني المنحل عقب ثورة يناير 2011 ، ويمتلك راتب عددا من المشروعات العملاقة في مجالات السياحة وصناعة الأسمنت والتعليم الجامعي في شبه جزيرة سيناء، وكان يمتلك إحدى القنوات الفضائية قبل أن يبيع حصته فيها إلى مجموعة إعلامية مقربة من النظام المصري.