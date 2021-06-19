الولايات المتحدة: "سلوك إثيوبيا بشأن سد النهضة يقلقنا جدا"، واعتقالات في بريطانيا بعد مباراة اسكتلندا وانجلترا أمس

سد النهضة: قائد القيادة المركزية الأمريكية يعبر عن قلق بلاده الشديد من الأزمة
قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، خلال لقاء مع قناة النيل الإخبارية المصرية إن سلوك إثيوبيا بشأن مشكلة سد النهضة يقلق الولايات المتحدة كثيرا، فواشنطن تدرك أهمية النيل المتميزة لمصر، كمورد مائي واقتصادي.
وأثنى ماكنزي على المساعي المصرية قائلا: أعتقد أن مصر تمارس قدرا هائلا من ضبط النفس وتسعى إلى إيجاد حل دبلوماسي وسياسي لقضية أساسية.
وسنعمل على دعم الجهود وسنستمر في محاولة إيجاد حل يكون مناسبا لكل أطراف النزاع.
ويزور الجنرال ماكينزي مصر للقاء وزير الدفاع، وسيبحث العلاقات الاستراتيجية وبرامج الشراكة بين البلدين.
كما سيتناول دور مصر في مشكلة غزة مع إسرائيل
يورو 2020: أحداث شغب واعتقالات بعد تعادل انجلترا مع اسكتلندا
تجمعت جماهير الكرة في وسط لندن وغلاسغو أمس بعد تعادل اسكتلندا 0-0 مع إنجلترا. في مباريات كأس أمم أوروبا.
واحتفل مشجعو اسكتلندا بالنتيجة، إذ تبقيهم على أمل التأهل للدور المقبل في بطولة أوروبا 2020.
وشهدت المدينتان حضورا مكثفا للشرطة، وفي لندن ألقي القبض على 26 مشجعا. ومعظم الاعتقالات كانت في وسط لندن وبالقرب من ملعب ويمبلي.
وشملت المخالفات القانونية بحسب مصادر الشرطة العنف والشغب وحيازة مخدرات وأسلحة هجومية، والسلوك غير المنضبط وتصرفات عنصرية.
كما اعتدى البعض على أفراد الشرطة، وأصيب أحدهم بجروح طفيفة.
وطالبت الشرطة الناس بفض التجمعات، وتمكنت مع ساعات الفجر الأولى من صباح السبت من إخلاء المنطقة.
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سد النهضة: قائد القيادة المركزية الأمريكية يعبر عن قلق بلاده الشديد من الأزمة
قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، خلال لقاء مع قناة النيل الإخبارية المصرية إن سلوك إثيوبيا بشأن مشكلة سد النهضة يقلق الولايات المتحدة كثيرا، فواشنطن تدرك أهمية النيل المتميزة لمصر، كمورد مائي واقتصادي.
وأثنى ماكنزي على المساعي المصرية قائلا: أعتقد أن مصر تمارس قدرا هائلا من ضبط النفس وتسعى إلى إيجاد حل دبلوماسي وسياسي لقضية أساسية.
وسنعمل على دعم الجهود وسنستمر في محاولة إيجاد حل يكون مناسبا لكل أطراف النزاع.
ويزور الجنرال ماكينزي مصر للقاء وزير الدفاع، وسيبحث العلاقات الاستراتيجية وبرامج الشراكة بين البلدين. كما سيتناول دور مصر في مشكلة غزة مع إسرائيل
يورو 2020: أحداث شغب واعتقالات بعد تعادل انجلترا مع اسكتلندا
تجمعت جماهير الكرة في وسط لندن وغلاسغو أمس بعد تعادل اسكتلندا 0-0 مع إنجلترا. في مباريات كأس أمم أوروبا.
واحتفل مشجعو اسكتلندا بالنتيجة، إذ تبقيهم على أمل التأهل للدور المقبل في بطولة أوروبا 2020.
وشهدت المدينتان حضورا مكثفا للشرطة، وفي لندن ألقي القبض على 26 مشجعا. ومعظم الاعتقالات كانت في وسط لندن وبالقرب من ملعب ويمبلي.
وشملت المخالفات القانونية بحسب مصادر الشرطة العنف والشغب وحيازة مخدرات وأسلحة هجومية، والسلوك غير المنضبط وتصرفات عنصرية.
كما اعتدى البعض على أفراد الشرطة، وأصيب أحدهم بجروح طفيفة.
وطالبت الشرطة الناس بفض التجمعات، وتمكنت مع ساعات الفجر الأولى من صباح السبت من إخلاء المنطقة.