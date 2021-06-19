الولايات المتحدة: "سلوك إثيوبيا بشأن سد النهضة يقلقنا جدا"، واعتقالات في بريطانيا بعد مباراة اسكتلندا وانجلترا أمس

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، خلال لقاء مع قناة النيل الإخبارية المصرية إن سلوك إثيوبيا بشأن مشكلة سد النهضة يقلق الولايات المتحدة كثيرا، فواشنطن تدرك أهمية النيل المتميزة لمصر، كمورد مائي واقتصادي.

وأثنى ماكنزي على المساعي المصرية قائلا: أعتقد أن مصر تمارس قدرا هائلا من ضبط النفس وتسعى إلى إيجاد حل دبلوماسي وسياسي لقضية أساسية.

وسنعمل على دعم الجهود وسنستمر في محاولة إيجاد حل يكون مناسبا لكل أطراف النزاع.

ويزور الجنرال ماكينزي مصر للقاء وزير الدفاع، وسيبحث العلاقات الاستراتيجية وبرامج الشراكة بين البلدين. كما سيتناول دور مصر في مشكلة غزة مع إسرائيل