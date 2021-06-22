فيروس كورونا: ظهور إصابات في إسرائيل بين من تلقوا اللقاح وخوف من تفشي موجة جديدة، و4 أكواب من القهوة تحميك من أمراض الكبد

تواجه إسرائيل موجة تفش كبيرة للوباء بين صفوف المحصنين، وأبلغ المزيد من المدارس عن ظهور حالات إصابة جديدة لديها، كما رصدت مؤخرا 400 إصابة جديدة.

وأوصت وزارة الصحة بالبدء بتطعيم الأطفال لتأمين التحصين الجمعي، إذ تخشى الوزارة من فقدان السيطرة على تفشي الوباء. وحذرت من إمكانية اللجوء الى القيود الاحترازية إن تزايدت وتيرة الارتفاع. وتقرر إخضاع 83 تلميذا، من واحدة من مدارس هرتسليا، للحجر الصحي بعد اكتشاف إصابة في المدرسة.

وأوصت وزارة الصحة بتلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن 40 في المئة من الذين أصيبو في الأسبوعين الماضيين كانوا من المحصنين، وهذا يشكك في فعالية اللقاح ضد سلالة دلتا التي تفشت مؤخرا في إسرائيل.

ويستعد الجيش وقيادة الجبهة الداخلية ومؤسسة الدفاع لإعادة اختبارات السلامة، كما سيؤجل إغلاق دائرة تعقب المخالطين. وقال وزير الصحة إن السلطات ستفرض غرامات كبيرة على من يسافر إلى الدول المحظورة.