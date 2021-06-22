فيروس كورونا: ظهور إصابات في إسرائيل بين من تلقوا اللقاح وخوف من تفشي موجة جديدة، و4 أكواب من القهوة تحميك من أمراض الكبد

فيروس كورونا: إسرائيل تواجه خطر موجة جديدة للوباء وتقرر تلقيح الأطفال
تواجه إسرائيل موجة تفش كبيرة للوباء بين صفوف المحصنين، وأبلغ المزيد من المدارس عن ظهور حالات إصابة جديدة لديها، كما رصدت مؤخرا 400 إصابة جديدة.
وأوصت وزارة الصحة بالبدء بتطعيم الأطفال لتأمين التحصين الجمعي، إذ تخشى الوزارة من فقدان السيطرة على تفشي الوباء. وحذرت من إمكانية اللجوء الى القيود الاحترازية إن تزايدت وتيرة الارتفاع. وتقرر إخضاع 83 تلميذا، من واحدة من مدارس هرتسليا، للحجر الصحي بعد اكتشاف إصابة في المدرسة.
وأوصت وزارة الصحة بتلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما
وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن 40 في المئة من الذين أصيبو في الأسبوعين الماضيين كانوا من المحصنين، وهذا يشكك في فعالية اللقاح ضد سلالة دلتا التي تفشت مؤخرا في إسرائيل.
ويستعد الجيش وقيادة الجبهة الداخلية ومؤسسة الدفاع لإعادة اختبارات السلامة، كما سيؤجل إغلاق دائرة تعقب المخالطين. وقال وزير الصحة إن السلطات ستفرض غرامات كبيرة على من يسافر إلى الدول المحظورة.
ReutersCopyright: Reuters
أربعة أكواب من القهوة يوميا تقلل الإصابة بأمراض الكبد المزمنة
شرب القهوة قد يكون مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكبد المزمنة، بحسب دراسة حديثة في بريطانيا واسكتلندا.
فقد حلل الباحثون بيانات ما يقرب من نصف مليون شخص في بريطانيا، وتبين أن شاربي القهوة قلت لديهم مخاطر الإصابة بأمراض الكبد المزمنة بنسبة 21 في المئة، كما انخفضت لديهم مخاطر الوفاة بسبب أمراض الكبد بنسبة 49 في المئة، مقارنة بالأشخاص الذين لايشربون القهوة.
وبلغت فوائد القهوة ذروتها عند تناول ثلاثة إلى أربعة فناجين يوميا، باستخدام القهوة المطحونة أو البن فهو أفضل من القهوة الخشنة المستخدمة في القهوة السريعة، كما ثبت أيضا من خلال تلك الدراسة أن هناك فوائد ملحوظة لشرب القهوة بدون مادة الكافئيين.
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فيروس كورونا: إسرائيل تواجه خطر موجة جديدة للوباء وتقرر تلقيح الأطفال
تواجه إسرائيل موجة تفش كبيرة للوباء بين صفوف المحصنين، وأبلغ المزيد من المدارس عن ظهور حالات إصابة جديدة لديها، كما رصدت مؤخرا 400 إصابة جديدة.
وأوصت وزارة الصحة بالبدء بتطعيم الأطفال لتأمين التحصين الجمعي، إذ تخشى الوزارة من فقدان السيطرة على تفشي الوباء. وحذرت من إمكانية اللجوء الى القيود الاحترازية إن تزايدت وتيرة الارتفاع. وتقرر إخضاع 83 تلميذا، من واحدة من مدارس هرتسليا، للحجر الصحي بعد اكتشاف إصابة في المدرسة.
وأوصت وزارة الصحة بتلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن 40 في المئة من الذين أصيبو في الأسبوعين الماضيين كانوا من المحصنين، وهذا يشكك في فعالية اللقاح ضد سلالة دلتا التي تفشت مؤخرا في إسرائيل.
ويستعد الجيش وقيادة الجبهة الداخلية ومؤسسة الدفاع لإعادة اختبارات السلامة، كما سيؤجل إغلاق دائرة تعقب المخالطين. وقال وزير الصحة إن السلطات ستفرض غرامات كبيرة على من يسافر إلى الدول المحظورة.
أربعة أكواب من القهوة يوميا تقلل الإصابة بأمراض الكبد المزمنة
شرب القهوة قد يكون مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكبد المزمنة، بحسب دراسة حديثة في بريطانيا واسكتلندا.
فقد حلل الباحثون بيانات ما يقرب من نصف مليون شخص في بريطانيا، وتبين أن شاربي القهوة قلت لديهم مخاطر الإصابة بأمراض الكبد المزمنة بنسبة 21 في المئة، كما انخفضت لديهم مخاطر الوفاة بسبب أمراض الكبد بنسبة 49 في المئة، مقارنة بالأشخاص الذين لايشربون القهوة.
وبلغت فوائد القهوة ذروتها عند تناول ثلاثة إلى أربعة فناجين يوميا، باستخدام القهوة المطحونة أو البن فهو أفضل من القهوة الخشنة المستخدمة في القهوة السريعة، كما ثبت أيضا من خلال تلك الدراسة أن هناك فوائد ملحوظة لشرب القهوة بدون مادة الكافئيين.