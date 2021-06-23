الشيخة لطيفة: ما فحوى الرسالة المنسوبة إليها والموجهة إلى الإعلام، ومؤتمر برلين يسعى لحل أصعب العقبات التي تواجه محادثات السلام الليبية

بدعوة من ألمانيا، يبدأ اليوم في برلين برعاية الأمم المتحدة، مؤتمر برلين الثاني.

يناقش المؤتمر في جولته الثانية محادثات السلام الليبية. ويشا رك في المؤتمرقادة من الحكومة الانتقالية الجديدة في ليبيا للمرة الأولى منذ إطلاق عملية السلام في يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

ومن بين البنود المدرجة على جدول الأعمال بحث سبل دعم الاستقرار في ليبيا ومناقشة التحضير للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، والمرتزقة الأجانب.

وتقدر الأمم المتحدة أن 20 ألف مقاتل ومرتزقة أجنبي لا يزالون على الأراضي الليبية، وينظر إلى وجودهم على أنه تهديد لعملية الانتقال السلمية التي تدعمها الأمم المتحدة، ومن المفترض أن تؤدي إلى الانتخابات.

ويحضر المحادثات ممثلو روسيا وتركيا - اللتين تدعمان طرفي النزاع الليبي - ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الخارجية الألماني الذي بادر إلى الدعوة لعقد المؤتمر، ووزير الخارجية الفرنسي.

وقالت الخارجية المصرية إن الوزير سامح شكري سيشارك في المؤتمر، وأكدت على موقف مصر في دعم العملية السياسية الشاملة بقيادة الليبيين لإنهاء الصراع وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة ونزع سلاح الجماعات المسلحة.