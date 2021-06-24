نزار بنات: وفاة الناشط الفلسطيني في الضفة الغربية بعد اعتقاله
أعلن محافظ الخليل جبرين البكري في بيان عن وفاة الناشط السياسي نزار بنات خلال اعتقاله، موضحا أن "قوة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت نزار خليل بنات وخلال ذلك تدهورت حالته الصحية مما استدعى نقله إلى مستشفى الخليل الحكومي وتبينت وفاته".
أما عائلة الناشط فقالت إن "نزار تعرض للضرب المبرح من قبل حوالي 20 عنصراً من الأجهزة الأمنية التي اقتحمت منزله عند فجر اليوم.
وصرح شاكر طميزي محامي الناشط نزار بنات، أن الجثمان سيحول للتشريح لمعرفة سبب الوفاة.
والناشط نزار بنات معارض للسلطة الفلسطينية ومعارض للتنسيق الأمني مع إسرائيل وناشط ضد الفساد واعتقل عدة مرات من قبل أجهزة أمن السلطة بسبب انتقاده لها.
الانتخابات التشريعية في الجزائر: فوز الحزب الحاكم رغم تراجع الأداء
أعلن رئيس المجلس الدستوري كمال فنّيش اليوم فوز الحزب الحاكم في البلاد، جبهة التحرير الوطني، بعد حصولها على 98 مقعدا من بين 407. كما حصل المرشحون المستقلون على 84 مقعداً.
وحلت في المرتبة الثالثة "حركة مجتمع السلم" الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد، التي حصدت 65 مقعداً. وجاء في المرتبة الرابعة حزب "التجمع الوطني الديموقراطي".
وعلى الرغم من فوز الجبهة، فقد أظهرت هذه النتائج تراجعا كبيرا في أدائها على صعيد عدد المقاعد النيابية إذ إنها خسرت أكثر من 50 مقعدا.
وكانت نسبة الإقبال ضئيلة جدا، فقد بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 5,6 ملايين من بين أكثر من 24 مليون ناخب، وهذه المشاركة هي الأدنى في تاريخ البلاد، ليس فقط على صعيد الانتخابات التشريعية بل على صعيد الانتخابات بأسرها.
وكان الحراك الاحتجاجي وقسم من المعارضة قد دعوا إلى مقاطعة الانتخابات. وجاءت نسبة الامتناع عن التصويت أكبر من تلك التي سجلت في الانتخابات الرئاسية في 2019 وفي الاستفتاء الدستوري في 2020.
وهذه أول انتخابات تشريعية تشهدها الجزائر منذ احتجاجات الحراك في 22 فبراير/شباط 2019.
ويقول المحللون إن الامتناع عن التصويت هو "أكبر حزب في الجزائر".
لكن الرئيس عبد المجيد تبون يقلل من أهمية نسبة الإقبال على التصويت. إذ قال بعد إدلائه بصوته يوم السبت: نسبة المشاركة لا تهم، ما يهمني أن من يصوت لهم الشعب لديهم الشرعية الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعية.
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نزار بنات: وفاة الناشط الفلسطيني في الضفة الغربية بعد اعتقاله
أعلن محافظ الخليل جبرين البكري في بيان عن وفاة الناشط السياسي نزار بنات خلال اعتقاله، موضحا أن "قوة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت نزار خليل بنات وخلال ذلك تدهورت حالته الصحية مما استدعى نقله إلى مستشفى الخليل الحكومي وتبينت وفاته".
أما عائلة الناشط فقالت إن "نزار تعرض للضرب المبرح من قبل حوالي 20 عنصراً من الأجهزة الأمنية التي اقتحمت منزله عند فجر اليوم.
وصرح شاكر طميزي محامي الناشط نزار بنات، أن الجثمان سيحول للتشريح لمعرفة سبب الوفاة.
والناشط نزار بنات معارض للسلطة الفلسطينية ومعارض للتنسيق الأمني مع إسرائيل وناشط ضد الفساد واعتقل عدة مرات من قبل أجهزة أمن السلطة بسبب انتقاده لها.
الانتخابات التشريعية في الجزائر: فوز الحزب الحاكم رغم تراجع الأداء
أعلن رئيس المجلس الدستوري كمال فنّيش اليوم فوز الحزب الحاكم في البلاد، جبهة التحرير الوطني، بعد حصولها على 98 مقعدا من بين 407. كما حصل المرشحون المستقلون على 84 مقعداً.
وحلت في المرتبة الثالثة "حركة مجتمع السلم" الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد، التي حصدت 65 مقعداً. وجاء في المرتبة الرابعة حزب "التجمع الوطني الديموقراطي".
وعلى الرغم من فوز الجبهة، فقد أظهرت هذه النتائج تراجعا كبيرا في أدائها على صعيد عدد المقاعد النيابية إذ إنها خسرت أكثر من 50 مقعدا.
وكانت نسبة الإقبال ضئيلة جدا، فقد بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 5,6 ملايين من بين أكثر من 24 مليون ناخب، وهذه المشاركة هي الأدنى في تاريخ البلاد، ليس فقط على صعيد الانتخابات التشريعية بل على صعيد الانتخابات بأسرها.
وكان الحراك الاحتجاجي وقسم من المعارضة قد دعوا إلى مقاطعة الانتخابات. وجاءت نسبة الامتناع عن التصويت أكبر من تلك التي سجلت في الانتخابات الرئاسية في 2019 وفي الاستفتاء الدستوري في 2020.
وهذه أول انتخابات تشريعية تشهدها الجزائر منذ احتجاجات الحراك في 22 فبراير/شباط 2019.
ويقول المحللون إن الامتناع عن التصويت هو "أكبر حزب في الجزائر". لكن الرئيس عبد المجيد تبون يقلل من أهمية نسبة الإقبال على التصويت. إذ قال بعد إدلائه بصوته يوم السبت: نسبة المشاركة لا تهم، ما يهمني أن من يصوت لهم الشعب لديهم الشرعية الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعية.