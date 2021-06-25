جو بايدن يعلن حالة الطوارئ في فلوريدا بعد انهيار مبنى في ميامي، وترخيص علاج جديد لوباء كورونا

نزار بنات: تشيع الجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة وسط مخاوف من مواجهات عنيفة في الضفة
تشيع اليوم، عقب صلاة الجمعة، جنازة نزار بنات الناشط الفلسطيني الذي توفي فجر يوم الخميس خلال اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية.
وقال الطبيب الذي أشرف على تشريح جثة نزار بنات إنه مات بسبب الضرب المبرح الذي شمل جميع أنحاء جسده. وأصدرت عائلته بيانا أمس، اتهمت فيه السلطة الفلسطينية باغتياله قائلة: "كان على قيد الحياة عندما اعتقله 20 رجلا مدججين بالسلاح وكان يصرخ عليهم.
ويتهم الناشط الفلسطيني عددا من المسؤولين في مجلس رئاسة السلطة بالفساد، وعارض بشدة تأجيل الانتخابات العامة التي طال انتظارها، وكان هو من المرشحين.
وتعهد رئيس الوزراء الفلسطيني بالتحقيق الشفاف والعادل في الحادث.
واتهمت جماعات حقوق الإنسان في السابق قوات الأمن الفلسطينية - التي تتلقى تمويلا دوليا - بقمع المعارضة واعتقال وتعذيب المنتقدين والمعارضين السلميين.
ومن المتوقع أن تشهد الضفة اليوم توترا كبيرا بين المشاركين في الجنازة وأمن السلطة الفلسطينية.
وكانت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية قد فرقت بالقوة أمس الاحتجاجات التي انطلقت في رام الله عقب إعلان الوفاة.
علاج فيروس كورونا: ترخيص دواء جديد في أمريكا لعلاج الوباء
رخصت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية دواء جديدا لعلاج مرضى كوفيد 19 في المستشفيات.
وقالت الهيئة إنها أجازت الاستخدام الطارئ لدواء أكتيمرا للبالغين والأطفال في المراكز الطبية.
وأضافت أن العقار يمكن استخدامه لعلاج المرضى الذين يتلقون أدوية ستيرويد ويحتاجون إلى الأكسجين أو أجهزة التنفس الاصطناعي.
كما أكدت أن التجارب السريرية أظهرت فعالية العقار في تقليل مخاطر الوفاة وتقليص الوقت الذي يستغرقه المرضى في المستشفيات.
وقالت الشركة المنتجة للعقار إن ترخيص الاستخدام الطارئ جاء بعد سلسلة من الأبحاث والدراسات العشوائية التي خضعت لمراقبة دقيقة لتقييم فعالية الدواء وشملت 5500 مريض في عدد من المستشفيات.
وأكد بيان الترخيص أن دواء كوفيد 19 غير مصرح باستخدامه خارج المستشفيات.
وكانت الهيئة في العام الماضي قد رخصت استخدام عقار ريمديسفير المضاد للفيروسات لعلاج المرضى المصابين بـكوفيد19
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جو بايدن يعلن حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا
أعلن الرئيس جو بايدن في وقت مبكر من يوم الجمعة حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا وأمر بمساعدة فيدرالية لتعزيز جهود الإنقاذ الحكومية والمحلية.
وقال البيت الأبيض إن هذه الخطوة تسمح لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ المعروفة بـ"فيما" بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث.
وقالت دانييلا ليفين كافا، رئيسة بلدية ميامي ديد، إن مهمة البحث والإنقاذ لا يمكن تصور ضخامتها، لكننا نفعل مابوسعنا لتحديد أماكن المحاصرين تحت الأنقاض وإنقاذهم.
وتشارك أكثر من 80 فرقة في عمليات الإنقاذ والبحث، وتمكنت الطواقم حتى الآن من انتشال صبي على قيد الحياة، وإنقاذ 35 شخصا، ونقل 10 آخرون إلى المستشفى، ولايزال هناك العشرات تحت أنقاض المبنى المتهاوي.
وقال مدير قسم إدارة الطوارئ في المنطقة، إن عاملي الإنقاذ يعتقدون أنهم أنقذوا جميع الناجين الذين يمكن الوصول إليهم.
ولا تزال عملية الإنقاذ مستمرة على نطاق واسع في موقع انهيار المجمع السكني في ميامي، الذي زاره مفتشوا البناء قبل يوم واحد من انهياره للتأكد من سير بعض الإصلاحات على سطح المبنى، لكن من السابق لأوانه تحديد أسباب انهياره بدقة، قبل انتهاء عمليات الإنقاذ ومن ثم التحقيق.
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نزار بنات: تشيع الجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة وسط مخاوف من مواجهات عنيفة في الضفة
تشيع اليوم، عقب صلاة الجمعة، جنازة نزار بنات الناشط الفلسطيني الذي توفي فجر يوم الخميس خلال اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية.
وقال الطبيب الذي أشرف على تشريح جثة نزار بنات إنه مات بسبب الضرب المبرح الذي شمل جميع أنحاء جسده. وأصدرت عائلته بيانا أمس، اتهمت فيه السلطة الفلسطينية باغتياله قائلة: "كان على قيد الحياة عندما اعتقله 20 رجلا مدججين بالسلاح وكان يصرخ عليهم.
ويتهم الناشط الفلسطيني عددا من المسؤولين في مجلس رئاسة السلطة بالفساد، وعارض بشدة تأجيل الانتخابات العامة التي طال انتظارها، وكان هو من المرشحين.
وتعهد رئيس الوزراء الفلسطيني بالتحقيق الشفاف والعادل في الحادث.
واتهمت جماعات حقوق الإنسان في السابق قوات الأمن الفلسطينية - التي تتلقى تمويلا دوليا - بقمع المعارضة واعتقال وتعذيب المنتقدين والمعارضين السلميين.
ومن المتوقع أن تشهد الضفة اليوم توترا كبيرا بين المشاركين في الجنازة وأمن السلطة الفلسطينية.
وكانت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية قد فرقت بالقوة أمس الاحتجاجات التي انطلقت في رام الله عقب إعلان الوفاة.
علاج فيروس كورونا: ترخيص دواء جديد في أمريكا لعلاج الوباء
رخصت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية دواء جديدا لعلاج مرضى كوفيد 19 في المستشفيات.
وقالت الهيئة إنها أجازت الاستخدام الطارئ لدواء أكتيمرا للبالغين والأطفال في المراكز الطبية. وأضافت أن العقار يمكن استخدامه لعلاج المرضى الذين يتلقون أدوية ستيرويد ويحتاجون إلى الأكسجين أو أجهزة التنفس الاصطناعي.
كما أكدت أن التجارب السريرية أظهرت فعالية العقار في تقليل مخاطر الوفاة وتقليص الوقت الذي يستغرقه المرضى في المستشفيات. وقالت الشركة المنتجة للعقار إن ترخيص الاستخدام الطارئ جاء بعد سلسلة من الأبحاث والدراسات العشوائية التي خضعت لمراقبة دقيقة لتقييم فعالية الدواء وشملت 5500 مريض في عدد من المستشفيات.
وأكد بيان الترخيص أن دواء كوفيد 19 غير مصرح باستخدامه خارج المستشفيات. وكانت الهيئة في العام الماضي قد رخصت استخدام عقار ريمديسفير المضاد للفيروسات لعلاج المرضى المصابين بـكوفيد19
جو بايدن يعلن حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا
أعلن الرئيس جو بايدن في وقت مبكر من يوم الجمعة حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا وأمر بمساعدة فيدرالية لتعزيز جهود الإنقاذ الحكومية والمحلية.
وقال البيت الأبيض إن هذه الخطوة تسمح لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ المعروفة بـ"فيما" بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث.
وقالت دانييلا ليفين كافا، رئيسة بلدية ميامي ديد، إن مهمة البحث والإنقاذ لا يمكن تصور ضخامتها، لكننا نفعل مابوسعنا لتحديد أماكن المحاصرين تحت الأنقاض وإنقاذهم.
وتشارك أكثر من 80 فرقة في عمليات الإنقاذ والبحث، وتمكنت الطواقم حتى الآن من انتشال صبي على قيد الحياة، وإنقاذ 35 شخصا، ونقل 10 آخرون إلى المستشفى، ولايزال هناك العشرات تحت أنقاض المبنى المتهاوي.
وقال مدير قسم إدارة الطوارئ في المنطقة، إن عاملي الإنقاذ يعتقدون أنهم أنقذوا جميع الناجين الذين يمكن الوصول إليهم. ولا تزال عملية الإنقاذ مستمرة على نطاق واسع في موقع انهيار المجمع السكني في ميامي، الذي زاره مفتشوا البناء قبل يوم واحد من انهياره للتأكد من سير بعض الإصلاحات على سطح المبنى، لكن من السابق لأوانه تحديد أسباب انهياره بدقة، قبل انتهاء عمليات الإنقاذ ومن ثم التحقيق.