جو بايدن يعلن حالة الطوارئ في فلوريدا بعد انهيار مبنى في ميامي، وترخيص علاج جديد لوباء كورونا

تشيع اليوم، عقب صلاة الجمعة، جنازة نزار بنات الناشط الفلسطيني الذي توفي فجر يوم الخميس خلال اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية.

وقال الطبيب الذي أشرف على تشريح جثة نزار بنات إنه مات بسبب الضرب المبرح الذي شمل جميع أنحاء جسده. وأصدرت عائلته بيانا أمس، اتهمت فيه السلطة الفلسطينية باغتياله قائلة: "كان على قيد الحياة عندما اعتقله 20 رجلا مدججين بالسلاح وكان يصرخ عليهم.

ويتهم الناشط الفلسطيني عددا من المسؤولين في مجلس رئاسة السلطة بالفساد، وعارض بشدة تأجيل الانتخابات العامة التي طال انتظارها، وكان هو من المرشحين.

وتعهد رئيس الوزراء الفلسطيني بالتحقيق الشفاف والعادل في الحادث.

واتهمت جماعات حقوق الإنسان في السابق قوات الأمن الفلسطينية - التي تتلقى تمويلا دوليا - بقمع المعارضة واعتقال وتعذيب المنتقدين والمعارضين السلميين.

ومن المتوقع أن تشهد الضفة اليوم توترا كبيرا بين المشاركين في الجنازة وأمن السلطة الفلسطينية.

وكانت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية قد فرقت بالقوة أمس الاحتجاجات التي انطلقت في رام الله عقب إعلان الوفاة.