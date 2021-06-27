نسيمة السادة: السلطات السعودة تفرج عنها بعد ثلاث سنوات من السجن

بدأ الناخبون في فرنسا التصويت في دورة ثانية من انتخابات المناطق، التي ينظر إليها على أنها مؤشر مبكر للمرشحين المحتملين قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وكانت الدورة الأولى مخيبة للآمال إذ تضاءلت نسبة التصويت إلى أدنى مستوياتها. وعكست تراجع شعبية السياسيين خاصة إيمانويل ماكرون واليمين المتطرف الذي يواجه تحديا قويا من يمين الوسط التقليدي.

ومن المتوقع أن يأتي أداء حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، الجمهورية إلى الأمام، الذي أنشئ قبل خمس سنوات بهدف تغيير المشهد السياسي الفرنسي، ضعيفا كما حدث في الجولة الأولى.

وأشار استطلاع للرأي إلى أن 36 في المئة فقط من الفرنسيين يعتزمون التوجه إلى مراكز الاقتراع في الدورة الثانية. وربما يعكس الإقبال الضيئل في الدورة الأولى انفصال الناخب عن الطبقة السياسية وأيضا التخوف بسبب الوباء إذ صعب التواصل مع الجمهور. وقد يشجع هذا على التفكير بالتصويت الإلكتروني في المستقبل، والاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع الناخبين.