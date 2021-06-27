نسيمة السادة: السلطات السعودة تفرج عنها بعد ثلاث سنوات من السجن

إيمانويل ماكرون: ما الذي تحمله انتخابات المناطق للأحزاب؟
بدأ الناخبون في فرنسا التصويت في دورة ثانية من انتخابات المناطق،
التي ينظر إليها على أنها مؤشر مبكر للمرشحين المحتملين قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
وكانت الدورة الأولى مخيبة للآمال إذ تضاءلت نسبة التصويت إلى أدنى مستوياتها. وعكست تراجع شعبية السياسيين خاصة إيمانويل ماكرون واليمين المتطرف الذي يواجه تحديا قويا من يمين الوسط التقليدي.
ومن المتوقع أن يأتي أداء حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، الجمهورية إلى الأمام، الذي أنشئ قبل خمس سنوات بهدف تغيير المشهد السياسي الفرنسي، ضعيفا كما حدث في الجولة الأولى.
وأشار استطلاع للرأي إلى أن 36 في المئة فقط من الفرنسيين يعتزمون التوجه إلى مراكز الاقتراع في الدورة الثانية.
وربما يعكس الإقبال الضيئل في الدورة الأولى انفصال الناخب عن الطبقة السياسية وأيضا التخوف بسبب الوباء إذ صعب التواصل مع الجمهور. وقد يشجع هذا على التفكير بالتصويت الإلكتروني في المستقبل، والاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع الناخبين.
قمة ثلاثة في بغداد بين مصر والأردن والعراق
تبدأ في بغداد، أعمال القمة الثلاثية التي تجمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وقالت مصادر دبلوماسية مصرية وعراقية إن القمة ستناقش تفعيل جميع الإتفاقيات التي وقعتها الدول الثلاث خلال الفترات الماضية، في مصر والاردن، في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والنفط والكهرباء.
وكان الاجتماع قد أجل بسبب التوترات الأمنية التي شهدها الأردن في نيسان/أبريل، وكذلك بسبب حادث تصادم قطارين في مصر في آذار/مارس.
وانطلقت أولى جولات هذه القمة في القاهرة في مارس/آذار عام 2019، وعقدت في العاصمة الأردنية عمان الجولة الثانية في أغسطس/آب من العام الماضي.
وشكلت البلدان الثلاثة مجلساً تنسيقياً مشتركا على ضوء نتائج القمة الثلاثية الأولى، وأبرمت البلدان الثلاثة اتفاقات اقتصادية مشتركة وأخرى ثنائية، أغلبها في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار.
نسيمة السادة: السلطات السعودية تفرج عنها بعد 3 سنوات من السجن
أفرجت السلطات السعودية عن الكاتبة والناشطة البارزة نسيمة السادة، بعد ثلاث سنوات في السجن.
وتنتمي نسيمة إلى منطقة القطيف. وكانت قد نظمت حملات من أجل حقوق المرأة والأقليات الشيعية.
وقبض عليها في عام 2018 وحكم عليها في العام الماضي بعد جلسة مغلقة، بالسجن خمس سنوات. وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت إلى إطلاق سراحها.
لم تعلق السلطات السعودية بعد لكنها نفت في السابق المزاعم بأن نسيمة تعرضت للتعذيب.
وكانت نسيمة السادة، وسمر بدوي قد اعتقلتا بعد المشاركة في حملة إلغاء نظام وصاية الرجل التي طالبت بحق المرأة في قيادة السيارة.
نسيمة السادة عضوة مشاركة في تأسيس مركز العدالة لحقوق الإنسان، الذي لم ينجح في الحصول على تصريح للعمل بالسعودية.
واعتقل عدد من الناشطات السعوديات خلال تلك الفترة وواجه بعضهن اتهامات بالعمل لصالح قوى أجنبية.
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إيمانويل ماكرون: ما الذي تحمله انتخابات المناطق للأحزاب؟
بدأ الناخبون في فرنسا التصويت في دورة ثانية من انتخابات المناطق، التي ينظر إليها على أنها مؤشر مبكر للمرشحين المحتملين قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
وكانت الدورة الأولى مخيبة للآمال إذ تضاءلت نسبة التصويت إلى أدنى مستوياتها. وعكست تراجع شعبية السياسيين خاصة إيمانويل ماكرون واليمين المتطرف الذي يواجه تحديا قويا من يمين الوسط التقليدي.
ومن المتوقع أن يأتي أداء حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، الجمهورية إلى الأمام، الذي أنشئ قبل خمس سنوات بهدف تغيير المشهد السياسي الفرنسي، ضعيفا كما حدث في الجولة الأولى.
وأشار استطلاع للرأي إلى أن 36 في المئة فقط من الفرنسيين يعتزمون التوجه إلى مراكز الاقتراع في الدورة الثانية. وربما يعكس الإقبال الضيئل في الدورة الأولى انفصال الناخب عن الطبقة السياسية وأيضا التخوف بسبب الوباء إذ صعب التواصل مع الجمهور. وقد يشجع هذا على التفكير بالتصويت الإلكتروني في المستقبل، والاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع الناخبين.
قمة ثلاثة في بغداد بين مصر والأردن والعراق
تبدأ في بغداد، أعمال القمة الثلاثية التي تجمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وقالت مصادر دبلوماسية مصرية وعراقية إن القمة ستناقش تفعيل جميع الإتفاقيات التي وقعتها الدول الثلاث خلال الفترات الماضية، في مصر والاردن، في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والنفط والكهرباء.
وكان الاجتماع قد أجل بسبب التوترات الأمنية التي شهدها الأردن في نيسان/أبريل، وكذلك بسبب حادث تصادم قطارين في مصر في آذار/مارس.
وانطلقت أولى جولات هذه القمة في القاهرة في مارس/آذار عام 2019، وعقدت في العاصمة الأردنية عمان الجولة الثانية في أغسطس/آب من العام الماضي.
وشكلت البلدان الثلاثة مجلساً تنسيقياً مشتركا على ضوء نتائج القمة الثلاثية الأولى، وأبرمت البلدان الثلاثة اتفاقات اقتصادية مشتركة وأخرى ثنائية، أغلبها في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار.
نسيمة السادة: السلطات السعودية تفرج عنها بعد 3 سنوات من السجن
أفرجت السلطات السعودية عن الكاتبة والناشطة البارزة نسيمة السادة، بعد ثلاث سنوات في السجن.
وتنتمي نسيمة إلى منطقة القطيف. وكانت قد نظمت حملات من أجل حقوق المرأة والأقليات الشيعية.
وقبض عليها في عام 2018 وحكم عليها في العام الماضي بعد جلسة مغلقة، بالسجن خمس سنوات. وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت إلى إطلاق سراحها.
لم تعلق السلطات السعودية بعد لكنها نفت في السابق المزاعم بأن نسيمة تعرضت للتعذيب.
وكانت نسيمة السادة، وسمر بدوي قد اعتقلتا بعد المشاركة في حملة إلغاء نظام وصاية الرجل التي طالبت بحق المرأة في قيادة السيارة.
نسيمة السادة عضوة مشاركة في تأسيس مركز العدالة لحقوق الإنسان، الذي لم ينجح في الحصول على تصريح للعمل بالسعودية.
واعتقل عدد من الناشطات السعوديات خلال تلك الفترة وواجه بعضهن اتهامات بالعمل لصالح قوى أجنبية.