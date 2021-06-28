اجتماع دولي في روما لبحث سبل مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية"، وحبس نائب جزائري سابق بتهمة الإساءة للأمير عبد القادر

بدأت شركة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية السويدية البريطانية استرازينيكا وجامعة أكسفورد البريطانية تجارب على لقاح معدّل لفيروس كورونا، مصمم للعمل ضد متغير بيتا، الذي كشف لأول مرة في جنوب أفريقيا.

وصمم اللقاح الجديد بإدخال تعديلات جينية طفيفة على بروتين سبايك في لقاح استرازينيكا الأساسي ليتوافق مع المتغير بيتا.

ويشارك في التجارب أكثر من ألفي متطوع في البرازيل وجنوب أفريقيا وبريطانيا وبولندا.

وقال البروفيسور أندرو بولارد، مدير مجموعة أكسفورد للقاحات ، إن التجارب مصممة لـ "اختبار نظام" صنع اللقاحات ضد المتغيرات.

وأشار بولارد إلى أنه لا توجد حاجة ملحة بخصوص متحول دلتا، لأن اللقاحات الحالية أظهرت مستويات حماية جيدة ضد هذا المتحول.

ويتمثل أحد أهداف التجارب تقديم دلائل بخصوص اللقاحات المعززة المحتملة للأشخاص الذين تلقوا الجرعتين من اللقاح.