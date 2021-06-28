اجتماع دولي في روما لبحث سبل مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية"، وحبس نائب جزائري سابق بتهمة الإساءة للأمير عبد القادر

تنظيم الدولة الإسلامية: اجتماع دولي في روما لمناقشة جهود مكافحة نشاط التنظيم في أفريقيا
يجتمع
وزراء خارجية أكثر من 40 دولة في العاصمة الإيطالية روما اليوم لمناقشة تنامي خطر
تنظيم الدولة الإسلامية في قارة أفريقيا.
ويتزايد
نشاط التنظيم المتشدد في القارة الأفريقية رغم الخسائر التي تكبدها في العراق
وسوريا قبل سنوات.
وتقول
إيطاليا إن تنظيم الدولة الإسلامية يشكل خطرا كبيرا على أمن منطقة البحر المتوسط.
وستتعهد
بريطانيا بتوفير المزيد من الدعم لمكافحة التنظيم المسؤول عن أعمال عنف في تشاد
والكاميرون ونيجيريا.
الأمير عبد القادر: أنباء عن قرار بجبس نائب جزائري سابق مؤقتا بتهمة الإساءة للشخصية التاريخية
تفيد
التقارير الواردة من الجزائر بأن قاضيا أمر ليلة أمس بحبس نائب سابق بتهمة الإساءة لشخصية الأمير عبد القادر،
قائد أول حملة لمقاومة الاستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر.
وقال ناشطون وصحف مستقلة إن "قاضي التحقيق بمحكمة
سيدي امحمد بالعاصمة أمر بوضع عمران آيت حمودة المعروف بنور الدين في الحبس
المؤقت"، مشيرين إلى أن لائحة الاتهام ضمت "المساس برموز الدولة والثورة
وإهانة رئيس جمهورية سابق والمساس بالوحدة الوطنية".
وكان آيت حمودة، وهو نجل العقيد عميروش أحد قادة حرب
الاستقلال عن فرنسا، قد وصف الأمير عبد القادر في مقابلة تلفزيوينة بالـ"خائن" وهي نفس
التهمة التي وجهها عميروش للرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين في نفس المقابلة.
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فيروس كورونا: تجارب على لقاح معدل من استرازينيكا لمقاومة متغير بيتا
بدأت شركة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية السويدية البريطانية استرازينيكا وجامعة أكسفورد البريطانية تجارب على لقاح معدّل لفيروس كورونا، مصمم للعمل ضد متغير بيتا، الذي كشف لأول مرة في جنوب أفريقيا.
وصمم اللقاح الجديد بإدخال تعديلات جينية طفيفة على بروتين سبايك في لقاح استرازينيكا الأساسي ليتوافق مع المتغير بيتا.
ويشارك في التجارب أكثر من ألفي متطوع في البرازيل وجنوب أفريقيا وبريطانيا وبولندا.
وقال البروفيسور أندرو بولارد، مدير مجموعة أكسفورد للقاحات ، إن التجارب مصممة لـ "اختبار نظام" صنع اللقاحات ضد المتغيرات.
وأشار بولارد إلى أنه لا توجد حاجة ملحة بخصوص متحول دلتا، لأن اللقاحات الحالية أظهرت مستويات حماية جيدة ضد هذا المتحول.
ويتمثل أحد أهداف التجارب تقديم دلائل بخصوص اللقاحات المعززة المحتملة للأشخاص الذين تلقوا الجرعتين من اللقاح.
الحشد الشعبي العراقي يعلن مقتل عدد من مقاتليه في غارات جوية أمريكية
أعلن الحشد الشعبي العراقي، في بيان، الاثنين، مقتل عدد من مقاتليه، في ضربات نفذتها الولايات المتحدة، قال إنها "استهدفت مقرات اللواء الرابع عشر" على الحدود العراقية السورية.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت شنّها غارات جوية موجهة استهدفت "منشآت تستخدمها ميليشيات مدعومة من إيران" على الحدود السورية العراقية.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض بأن "خمسة عناصر على الأقلّ من فصائل موالية لإيران قُتلوا" في الضربات الجوّية الأمريكيّة على الحدود العراقيّة السوريّة.
وكان الجيش الأمريكي قد قال إنه "شن غارات جوية ضد ميليشيات مدعومة من إيران في كل من العراق وسوريا"، ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها الميليشيات ضد الأفراد والمنشآت الأمريكية في العراق".
وأضاف الجيش أنه استهدف "منشآت عملياتية ومخازن أسلحة في موقعين في سوريا وموقع واحد في العراق".
وتعرضت القوات الأمريكية المتمركزة في العراق لهجمات بطائرات مسيرة، عدة مرات في الأشهر الأخيرة. ونفت إيران أي علاقة لها بها.
للمزيد اقرأ:
إيران والولايات المتحدة: غارات جوية أمريكية في العراق وسوريا على "ميليشيات موالية لطهران"
تنظيم الدولة الإسلامية: اجتماع دولي في روما لمناقشة جهود مكافحة نشاط التنظيم في أفريقيا
يجتمع وزراء خارجية أكثر من 40 دولة في العاصمة الإيطالية روما اليوم لمناقشة تنامي خطر تنظيم الدولة الإسلامية في قارة أفريقيا.
ويتزايد نشاط التنظيم المتشدد في القارة الأفريقية رغم الخسائر التي تكبدها في العراق وسوريا قبل سنوات.
وتقول إيطاليا إن تنظيم الدولة الإسلامية يشكل خطرا كبيرا على أمن منطقة البحر المتوسط.
وستتعهد بريطانيا بتوفير المزيد من الدعم لمكافحة التنظيم المسؤول عن أعمال عنف في تشاد والكاميرون ونيجيريا.
الأمير عبد القادر: أنباء عن قرار بجبس نائب جزائري سابق مؤقتا بتهمة الإساءة للشخصية التاريخية
تفيد التقارير الواردة من الجزائر بأن قاضيا أمر ليلة أمس بحبس نائب سابق بتهمة الإساءة لشخصية الأمير عبد القادر، قائد أول حملة لمقاومة الاستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر.
وقال ناشطون وصحف مستقلة إن "قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة أمر بوضع عمران آيت حمودة المعروف بنور الدين في الحبس المؤقت"، مشيرين إلى أن لائحة الاتهام ضمت "المساس برموز الدولة والثورة وإهانة رئيس جمهورية سابق والمساس بالوحدة الوطنية".
وكان آيت حمودة، وهو نجل العقيد عميروش أحد قادة حرب الاستقلال عن فرنسا، قد وصف الأمير عبد القادر في مقابلة تلفزيوينة بالـ"خائن" وهي نفس التهمة التي وجهها عميروش للرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين في نفس المقابلة.