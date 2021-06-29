بايدن يتعهد بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، و10 ملايين أسترالي في الحجر الصحي مع ارتفاع معدل الإصابات بكورونا

رويترز: الإمارات أمهلت إيطاليا حتى 2 يوليو لإخلاء قاعدة عسكرية
نقلت وكالة رويترز للأنباء
عن مصدر بالحكومة
الإيطالية، الاثنين، القول إن الإمارات طلبت من إيطاليا سحب طائراتها وجنودها من
قاعدة عسكرية في البلاد بحلول الثاني من يوليو/ تموز المقبل، في ما بدا كردّ فعل على وقف روما صفقة بيع صواريخ
إلى الإمارات.
وأضاف المصدر أن المفاوضات جارية لحل الأمر.
وتستخدم إيطاليا، العضو في حلف شمال الأطلسي، قاعدة المنهاد الجوية
التي تضم طائرات من دول مختلفة في رحلات إلى العراق وأفغانستان والقرن الأفريقي
والمحيط الهندي.
وكانت إيطاليا قد أعلنت، يناير/ كانون الثاني الفائت، أنها أوقفت بيع آلاف الصواريخ إلى السعودية
والإمارات، في ظل التزام روما بإحلال السلام في اليمن وحماية حقوق الإنسان.
وكانت المبيعات التي أوقفتها روما جزءا من صفقة لشراء 20 ألف صاروخ
تتجاوز قيمتها 400 مليون يورو، أُبرمت عام 2016 ، في عهد حكومة يسار الوسط بزعامة
ماتيو رينتسي.
ونقلت وكالة أنسا الإيطالية، هذا الشهر، عن وزارة الخارجية الإيطالية
قولها إنها استدعت السفير الإماراتي في روما بعد رفض الإمارات السماح بعبور طائرة
عسكرية ْعلى متنها 40 صحفيا مجالها الجوي إلى أفغانستان، التي كان وزير
الدفاع الإيطالي يزورها.
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مجموعة هندوسية تقدم شكوى ضد تويتر بسبب خريطة للهند مثيرة للجدل
قدمت مجموعة هندوسية في الهند شكوى لدى
الشرطة ضد رئيس مكتب موقع تويتر في البلاد
بعد نشر خريطة مثيرة للجدل للهند على الموقع.
وتظهر الخريطة كلا من منطقة جامو وكشمير،
المتنازع عليها مع باكستان، ومنطقة لاداخ البوذية، خارج الهند.
وأثار هذا احتجاجا على وسائل التواصل
الاجتماعي، وتمت إزالة الخريطة من الموقع.
وتتهم الشكوى، التي قدمها برافين بهاتي،
زعيم جماعة باجرانغ دال المتشددة في ولاية أوتار براديش، رئيس تويتر في الهند،
مانيش ماهيشواري، ومديرا تنفيذيا آخر، بالتسبب بضرر عام وخرق قواعد تكنولوجيا
المعلومات.
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رويترز: الإمارات أمهلت إيطاليا حتى 2 يوليو لإخلاء قاعدة عسكرية
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر بالحكومة الإيطالية، الاثنين، القول إن الإمارات طلبت من إيطاليا سحب طائراتها وجنودها من قاعدة عسكرية في البلاد بحلول الثاني من يوليو/ تموز المقبل، في ما بدا كردّ فعل على وقف روما صفقة بيع صواريخ إلى الإمارات.
وأضاف المصدر أن المفاوضات جارية لحل الأمر.
وتستخدم إيطاليا، العضو في حلف شمال الأطلسي، قاعدة المنهاد الجوية التي تضم طائرات من دول مختلفة في رحلات إلى العراق وأفغانستان والقرن الأفريقي والمحيط الهندي.
وكانت إيطاليا قد أعلنت، يناير/ كانون الثاني الفائت، أنها أوقفت بيع آلاف الصواريخ إلى السعودية والإمارات، في ظل التزام روما بإحلال السلام في اليمن وحماية حقوق الإنسان.
وكانت المبيعات التي أوقفتها روما جزءا من صفقة لشراء 20 ألف صاروخ تتجاوز قيمتها 400 مليون يورو، أُبرمت عام 2016 ، في عهد حكومة يسار الوسط بزعامة ماتيو رينتسي.
ونقلت وكالة أنسا الإيطالية، هذا الشهر، عن وزارة الخارجية الإيطالية قولها إنها استدعت السفير الإماراتي في روما بعد رفض الإمارات السماح بعبور طائرة عسكرية ْعلى متنها 40 صحفيا مجالها الجوي إلى أفغانستان، التي كان وزير الدفاع الإيطالي يزورها.
مجموعة هندوسية تقدم شكوى ضد تويتر بسبب خريطة للهند مثيرة للجدل
قدمت مجموعة هندوسية في الهند شكوى لدى الشرطة ضد رئيس مكتب موقع تويتر في البلاد بعد نشر خريطة مثيرة للجدل للهند على الموقع.
وتظهر الخريطة كلا من منطقة جامو وكشمير، المتنازع عليها مع باكستان، ومنطقة لاداخ البوذية، خارج الهند.
وأثار هذا احتجاجا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتمت إزالة الخريطة من الموقع.
وتتهم الشكوى، التي قدمها برافين بهاتي، زعيم جماعة باجرانغ دال المتشددة في ولاية أوتار براديش، رئيس تويتر في الهند، مانيش ماهيشواري، ومديرا تنفيذيا آخر، بالتسبب بضرر عام وخرق قواعد تكنولوجيا المعلومات.
وتشهد العلاقات بين تويتر والحكومة الهندية توترا بسبب اتهامات أخرى سابقة بعدم امتثال تويتر للوائح الجديدة.
فيروس كورونا: عشرة ملايين أسترالي في الحجر الصحي بسبب الارتفاع في معدل الإصابات
تلقى نحو عشرة ملايين من سكان أستراليا تعليمات لحجر أنفسهم في مدن عدة في ظل الارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا.
وتشمل قائمة المناطق التي طلب من سكانها عزل انفسهم في بيوتهم سيدني وداروين وكوينز لاند.
وتواجه أستراليا التي أشيد بطريقة إدارتها للجائحة حتى الآن، منذ أسابيع قليلة ارتفاعا في الإصابات بمتحورة دلتا شديدة العدوى خصوصا بسبب ثغرات في ترتيبات الحجر الصحي لمسافرين وافدين من الخارج.
البرنامج النووي الإيراني: بايدن يتعهد لإسرائيل بعدم حصول طهران على أسلحة نووية وهو في السلطة
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في اجتماع مع نظيره الإسرائيلي، ريئوفين ريفلين، إنه سيعمل على ألا تحصل إيران على سلاح نووي وهو في السلطة.
وأكد بايدن، في أول اجتماع له مع مسؤول إسرائيلي كبير منذ توليه الرئاسة، دعمه لاتفاقات إسرائيلية لتطبيع العلاقات مع دول عربية مضيفا أن إسرائيل تحرز أيضا تقدما تجاه أفريقيا.
كما أعرب بايدن عن تطلعه للاجتماع برئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، نقتالي بينيت.
وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في الوقت الذي تتواصل فيه المساعي الدولية لإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي تقول طهران إنه مخصص لأغراض سلمية فقط.