بايدن يتعهد بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، و10 ملايين أسترالي في الحجر الصحي مع ارتفاع معدل الإصابات بكورونا

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر بالحكومة الإيطالية، الاثنين، القول إن الإمارات طلبت من إيطاليا سحب طائراتها وجنودها من قاعدة عسكرية في البلاد بحلول الثاني من يوليو/ تموز المقبل، في ما بدا كردّ فعل على وقف روما صفقة بيع صواريخ إلى الإمارات.

وأضاف المصدر أن المفاوضات جارية لحل الأمر.

وتستخدم إيطاليا، العضو في حلف شمال الأطلسي، قاعدة المنهاد الجوية التي تضم طائرات من دول مختلفة في رحلات إلى العراق وأفغانستان والقرن الأفريقي والمحيط الهندي.

وكانت إيطاليا قد أعلنت، يناير/ كانون الثاني الفائت، أنها أوقفت بيع آلاف الصواريخ إلى السعودية والإمارات، في ظل التزام روما بإحلال السلام في اليمن وحماية حقوق الإنسان.

وكانت المبيعات التي أوقفتها روما جزءا من صفقة لشراء 20 ألف صاروخ تتجاوز قيمتها 400 مليون يورو، أُبرمت عام 2016 ، في عهد حكومة يسار الوسط بزعامة ماتيو رينتسي.

ونقلت وكالة أنسا الإيطالية، هذا الشهر، عن وزارة الخارجية الإيطالية قولها إنها استدعت السفير الإماراتي في روما بعد رفض الإمارات السماح بعبور طائرة عسكرية ْعلى متنها 40 صحفيا مجالها الجوي إلى أفغانستان، التي كان وزير الدفاع الإيطالي يزورها.