أنباء عن سقوط قتيل خلال "مظاهرات الكهرباء" في العراق، والسعودية تفرض قيودا على السفر إلى الإمارات بسبب كورونا

موجة الحر في كندا: طائرات عسكرية تشارك في إخلاء بلدات اندلعت فيها النيران
قرَرت الحكومة الكندية، إرسال طائرات عسكرية إلى غربي
البلاد، لإجلاء سكان البلدات، ومساعدة فرق خدمات الطوارئ، في إخماد
أكثر من مائة حريق اندلعت في الغابات الواقعة في المنطقة.
ونتجت تلك الحرائق عن الشرر المتطاير من ضربات البرق، وموجة الحر، التي حطمت الرقم القياسي.
وأدى
ارتفاع درجات الحرارة، إلى ارتفاع معدلات الوفيات في كندا، وسجلت مقاطعة كولومبيا
البريطانية، حدوث أكثر من سبعمائة حالة وفاة مفاجئة، خلال الأسبوع الماضي ، بمعدَل
يصل إلى حوالي ثلاثة أضعاف العدد المعتاد.
وبدأ المنخفض الجويَ يتحرَك
باتجاه الشرق، بعد اتجاهه إلى وسط البلاد،
في غضون الأيام الأخيرة.
فيروس كورونا: السعودية تفرض قيودا على السفر مع الإمارات بسبب مخاوف متعلقة بانتشار العدوى
أعلنت السلطات السعودية أنها السلطات ستمنع السفر من
وإلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام وأفغانستان بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية فإن أن الحظر سيسري
اعتبارا من غدا الرابع من يوليو تموز وسيطبق على أي فرد كان بهذه الدول الأربع خلال 14
يوما.
وأوضحت الوكالة أن السلطات ستعفي المواطنين السعوديين
الذين سيعودون للبلاد قبل الأحد من الإجراءات الجديدة.
وسجلت السعودية حتى الآن نحو نصف مليون حالة إصابة
مؤكدة بكورونا، بينما بلغ عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة عن الفيروس أكثر من 7800.
ReutersCopyright: Reuters
كهرباء العراق: أنباء عن مقتل متظاهر أثناء تفريق الأمن المحتجين بجنوب البلاد
أفاد
ناشطون وصحفيون عراقيون بمقتل متظاهر أثناء تفريق قوات الأمن لمحتجين في منطقة
قلعة صالح ميسان جنوبي البلاد كانوا ينددون بانقطاع التيار الكهربائي.
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موجة الحر في كندا: طائرات عسكرية تشارك في إخلاء بلدات اندلعت فيها النيران
قرَرت الحكومة الكندية، إرسال طائرات عسكرية إلى غربي البلاد، لإجلاء سكان البلدات، ومساعدة فرق خدمات الطوارئ، في إخماد أكثر من مائة حريق اندلعت في الغابات الواقعة في المنطقة.
ونتجت تلك الحرائق عن الشرر المتطاير من ضربات البرق، وموجة الحر، التي حطمت الرقم القياسي.
وأدى ارتفاع درجات الحرارة، إلى ارتفاع معدلات الوفيات في كندا، وسجلت مقاطعة كولومبيا البريطانية، حدوث أكثر من سبعمائة حالة وفاة مفاجئة، خلال الأسبوع الماضي ، بمعدَل يصل إلى حوالي ثلاثة أضعاف العدد المعتاد.
وبدأ المنخفض الجويَ يتحرَك باتجاه الشرق، بعد اتجاهه إلى وسط البلاد، في غضون الأيام الأخيرة.
فيروس كورونا: السعودية تفرض قيودا على السفر مع الإمارات بسبب مخاوف متعلقة بانتشار العدوى
أعلنت السلطات السعودية أنها السلطات ستمنع السفر من وإلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام وأفغانستان بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية فإن أن الحظر سيسري اعتبارا من غدا الرابع من يوليو تموز وسيطبق على أي فرد كان بهذه الدول الأربع خلال 14 يوما.
وأوضحت الوكالة أن السلطات ستعفي المواطنين السعوديين الذين سيعودون للبلاد قبل الأحد من الإجراءات الجديدة.
وسجلت السعودية حتى الآن نحو نصف مليون حالة إصابة مؤكدة بكورونا، بينما بلغ عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة عن الفيروس أكثر من 7800.
كهرباء العراق: أنباء عن مقتل متظاهر أثناء تفريق الأمن المحتجين بجنوب البلاد
أفاد ناشطون وصحفيون عراقيون بمقتل متظاهر أثناء تفريق قوات الأمن لمحتجين في منطقة قلعة صالح ميسان جنوبي البلاد كانوا ينددون بانقطاع التيار الكهربائي.
وتشهد مناطق في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى منذ عدة أيام تظاهرات احتجاجا على تردي الخدمة الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي في أغلب المحافظات باستثناء إقليم كردستان
جاء انقطاع الكهرباء مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة حيث بلغت الحرارة في المناطق الجنوبية نحو 50 درجة مئوية الأمر الذي يؤدي عادة إلى زيادة الطلب على الكهرباء لتشغيل أجهزة التكييف.
وكان وزير الكهرباء العراقي قد قدم استقالته من منصبه هذا الأسبوع بعد تصاعد الاحتجاجات على تردي واقع الكهرباء.