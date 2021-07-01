وزير العدل الفلسطيني يقول إن وفاة الناشط نزار بنات "لم تكن طبيعية"، والبابا يلتقي قادة كنائس لبنان

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، أنّ المملكة تعتزم إطلاق شركة طيران وطنية ثانية في إطار خطّتها الرامية "لترسيخ مكانتها مركزاً لوجستياً عالمياً"، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية السعودية.

ونقلت الوكالة عن وليّ العهد القول، خلال إطلاقه "الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية"، إنّ "الإستراتيجية تستهدف النهوض بالمملكة العربية السعودية لتصبح في المرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي، وزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، إلى جانب إطلاق ناقل وطني جديد".

وأضاف بن سلمان أنّ هذه الإستراتيجية ترمي أيضاً إلى "رفع قدرات قطاع الشحن الجوي من خلال مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 ملايين طن".

وتتكبد الخطوط الجوية العربية السعودية، منذ سنوات، خسائر كما تواجه منافسة متزايدة من شركات طيران إقليمية مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية، اللتين تمتلكان شبكة خطوط أكبر.