وزير العدل الفلسطيني يقول إن وفاة الناشط نزار بنات "لم تكن طبيعية"، والبابا يلتقي قادة كنائس لبنان

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعلن عزم بلاده إطلاق شركة طيران وطنية جديدة
أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، أنّ المملكة تعتزم إطلاق شركة طيران وطنية ثانية في إطار خطّتها الرامية "لترسيخ مكانتها مركزاً لوجستياً عالمياً"، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية السعودية.
ونقلت الوكالة عن وليّ العهد القول، خلال إطلاقه "الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية"، إنّ "الإستراتيجية تستهدف النهوض بالمملكة العربية السعودية لتصبح في المرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي، وزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، إلى جانب إطلاق ناقل وطني جديد".
وأضاف بن سلمان أنّ هذه الإستراتيجية ترمي أيضاً إلى "رفع قدرات قطاع الشحن الجوي من خلال مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 ملايين طن".
وتتكبد الخطوط الجوية العربية السعودية، منذ سنوات، خسائر كما تواجه منافسة متزايدة من شركات طيران إقليمية مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية، اللتين تمتلكان شبكة خطوط أكبر.
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نزار بنات: وزير العدل الفلسطيني يقول إن وفاة الناشط "لم تكن طبيعية"
قال وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، إن الناشط
المعارض نزار بنات تعرض لعنف جسدي قبل وفاته، وإن وفاته غير طبيعية.
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ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعلن عزم بلاده إطلاق شركة طيران وطنية جديدة
أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، أنّ المملكة تعتزم إطلاق شركة طيران وطنية ثانية في إطار خطّتها الرامية "لترسيخ مكانتها مركزاً لوجستياً عالمياً"، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية السعودية.
ونقلت الوكالة عن وليّ العهد القول، خلال إطلاقه "الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية"، إنّ "الإستراتيجية تستهدف النهوض بالمملكة العربية السعودية لتصبح في المرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي، وزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، إلى جانب إطلاق ناقل وطني جديد".
وأضاف بن سلمان أنّ هذه الإستراتيجية ترمي أيضاً إلى "رفع قدرات قطاع الشحن الجوي من خلال مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 ملايين طن".
وتتكبد الخطوط الجوية العربية السعودية، منذ سنوات، خسائر كما تواجه منافسة متزايدة من شركات طيران إقليمية مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية، اللتين تمتلكان شبكة خطوط أكبر.
نزار بنات: وزير العدل الفلسطيني يقول إن وفاة الناشط "لم تكن طبيعية"
قال وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، إن الناشط المعارض نزار بنات تعرض لعنف جسدي قبل وفاته، وإن وفاته غير طبيعية.
و تشهد الضفة الغربية منذ الخميس الماضي توترا وتظاهرات منددة بوفاة بنات، ، بينما اتهمت عائلة الناشط الراحل، الذي عُرف عنه انتقاده الحاد للسلطة والقيادة الفلسطينية، عناصر أمنية فلسطينية بـ"اغتياله".
وأشار الشلالدة، وهو رئيس لجنة التحقيق في وفاة بنات٬ إلى أنه "تبين من خلال التقرير الطبي الأولي أن نزار بنات تعرض لعنف خارجي في عدة مناطق من الجسم".
البابا فرنسيس يلتقي قادة كنائس لبنان في الفاتيكان
يلتقي البابا فرنسيس اليوم عشرة من أبرز رجال الدين المسيحيين اللبنانيين للبحث في الوضع الاقتصادي والسياسي الصعب في بلدهم الذي يأمل زيارته قريبا.
وسيستضيفهم في نزل القديسة مرثا في الفاتيكان، حيث يقيم الحبر الأعظم نفسه، قبل المشاركة في ما وصفه بـ"يوم صلاة وتأمل خاص من أجل لبنان".
وصلى البابا مرارا من أجل لبنان، الذي يشهد منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً فاقمه انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/ آب الماضي الذي أودى بأكثر من 200 شخص ودمّر أجزاء كاملة من المدينة.
ومن بين الشخصيات التي ستحضر محادثات الفاتيكان البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي تحدث علنا عن فساد الطبقة السياسية في لبنان.