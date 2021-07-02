إسرائيل تقصف موقعا تابعا لحماس في غزة، وواشنطن "قلقة" من التقارير حول تعزيز بكين ترسانتها الباليستية

أعربت الولايات المتّحدة عن "قلقها" إزاء تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الخميس، ذكر أن الصين بدأت في بناء أكثر من 110 صوامع لإطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارّات.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إنّ "هذه المعلومات، إلى جانب تطوّرات أخرى، تشير إلى أنّ ترسانة الصين النووية ستنمو بشكل أسرع وإلى مستوى أعلى ممّا كان متوقّعاً من قبل".

وخلال مؤتمر صحافي في مقرّ وزارة الخارجية الأمريكية، أضاف برايس أنّ "هذا أمر مقلق. إنّه يثير تساؤلات حول نوايا الصين.. وبالنسبة لنا، فإنّه يؤكّد أهمية الحفاظ على تدابير ملموسة لتقليل المخاطر النووية"، مشيرا إلى أن هذه المعلومات "تسلّط الضوء على حقيقة أنّ الصين تبدو وكأنها تبتعد عن استراتيجية نووية قائمة منذ عقود على الحدّ الأدنى من الردع".

وذكر تقرير الصحيفة أنّ الصين تبني، في الصحراء الواقعة شمال مدينة يومين، بمقاطعة قانسو، 119 صومعة لصواريخ بالستية عابرة للقارات.

واستند تقرير الصحيفة الأمريكية إلى بحث أجراه خبراء في مركز جيمس مارتن الأمريكي لدراسات حظر الانتشار، اعتمادا على صور التقطتها أقمار صناعية تجارية.