السيسي يقول إنه لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا إلى "ما لا نهاية"، والأرجنتين تتأهل إلى نصف نهائي كوبا أمريكا

تحطم طائرة نقل عسكرية في الفلبين كانت تقل عشرات المجندين الجدد عند محاولة الهبوط
تحطمت طائرة نقل تابعة
للجيش في الفلبين كان تقل ما يقرب من 90
عسكريا.
وقد تم انتشال ما لا يقل عن 40 ناجيا حتى الآن بين هؤلاء من حطام
الطائرة المحترق ، بحسب تصريحات أدلى بها قائد القوات المسلحة للصحفيين ، فيما
تقدر الإحصائيات الأولى للحكومة عدد ضحايا الحادث بـ17 ضحية.
وحسب ما أشارت إليه التقارير حول ملابسات الحادثة فإن الطائرة كانت
تحاول الهبوط في جزيرة جولو في جنوب غرب البلاد لكن انحرفت عن المدرج. ويعتقد أن
العديد ممن كانوا على متنها هم من العسكريين الذين كانوا قد انتهوا من إكمال تدريبات التجنيد.
مبنى ميامي المنهار: اقتراب العاصفة إلسا يجبر مسؤولي عمليات الانقاذ على تفجير ما تبقى من المبنى
سيتم اليوم تفجير
ما تبقى من المبنى السكني الذي انهار قبل نحو أسبوع بالقرب من مدينة
ميامي الأمريكية، وأسفر عن وفاة 24 شخصا على الأقل، وذلك خشية أن تؤدي عاصفة إيلسا
الاستوائية إلى مزيد من الانهيارات، ما يعرض حياة فرق الانقاذ للخطر.
واتخذ القرار بتسريع إزالة ما تبقى من المبنى في عملية تفجير متحكم
بها مع اقتراب العاصفة التي يمكن أن تتسبب في سقوط أجزاء إضافية، وتطاير قطع من الحطام.
وعلقت مؤقتا عمليات البحث عن ناجين محتملين.
ولا يزال هناك 121 شخصا في عداد المفقودين في أعقاب كارثة انهيار
المبنى المؤلف من 12 طابقا
والذي بني قبل نحو 40 عاما.
كوبا أمريكا: الأرجنتين تتأهل إلى نصف نهائي البطولة القارية
أكمل
المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا
بعد تغلبه على الأكوادور بثلاثة أهداف دون رد.
وستواجه البرازيل، التي تستضيف البطولة، بيرو في الدور نصف النهائي، بينما سيلعب المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الكولومبي.
ويغيب
الجمهور عن ملاعب البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا في البرازيل.
ReutersCopyright: Reuters
سد النهضة: السيسي يقول إنه لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا إلى "ما لا نهاية"
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن التفاوض مع
إثيوبيا حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على ضفاف النيل "لا يجوز أن يستمر
إلى ما لا نهاية".
وأشار السيسي في كلمته التي ألقاها أمس أثناء افتتاح
قاعدة عسكرية بالقرب من الحدود الليبية إلى أن "الدولة المصرية تتفهم متطلبات
التنمية الإثيوبية ولكن يجب ألا تكون تلك التنمية على حساب الآخرين".
وكان مجلس الأمن الدولي قد حدد جلسة الخميس القادم بطلب
من مصر والسودان لمناقشة أزمة سد النهضة، الذي ترى القاهرة والسودان فيه خطرا على
حصتهما من مياه النيل بينما تشدد أديس أبابا على أهمية المشروع المائي لتوفير
الكهرباء لملايين الإثيوبيين.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
تحطم طائرة نقل عسكرية في الفلبين كانت تقل عشرات المجندين الجدد عند محاولة الهبوط
تحطمت طائرة نقل تابعة للجيش في الفلبين كان تقل ما يقرب من 90 عسكريا.
وقد تم انتشال ما لا يقل عن 40 ناجيا حتى الآن بين هؤلاء من حطام الطائرة المحترق ، بحسب تصريحات أدلى بها قائد القوات المسلحة للصحفيين ، فيما تقدر الإحصائيات الأولى للحكومة عدد ضحايا الحادث بـ17 ضحية.
وحسب ما أشارت إليه التقارير حول ملابسات الحادثة فإن الطائرة كانت تحاول الهبوط في جزيرة جولو في جنوب غرب البلاد لكن انحرفت عن المدرج. ويعتقد أن العديد ممن كانوا على متنها هم من العسكريين الذين كانوا قد انتهوا من إكمال تدريبات التجنيد.
مبنى ميامي المنهار: اقتراب العاصفة إلسا يجبر مسؤولي عمليات الانقاذ على تفجير ما تبقى من المبنى
سيتم اليوم تفجير ما تبقى من المبنى السكني الذي انهار قبل نحو أسبوع بالقرب من مدينة ميامي الأمريكية، وأسفر عن وفاة 24 شخصا على الأقل، وذلك خشية أن تؤدي عاصفة إيلسا الاستوائية إلى مزيد من الانهيارات، ما يعرض حياة فرق الانقاذ للخطر.
واتخذ القرار بتسريع إزالة ما تبقى من المبنى في عملية تفجير متحكم بها مع اقتراب العاصفة التي يمكن أن تتسبب في سقوط أجزاء إضافية، وتطاير قطع من الحطام.
وعلقت مؤقتا عمليات البحث عن ناجين محتملين.
ولا يزال هناك 121 شخصا في عداد المفقودين في أعقاب كارثة انهيار المبنى المؤلف من 12 طابقا والذي بني قبل نحو 40 عاما.
كوبا أمريكا: الأرجنتين تتأهل إلى نصف نهائي البطولة القارية
أكمل المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا بعد تغلبه على الأكوادور بثلاثة أهداف دون رد.
وستواجه البرازيل، التي تستضيف البطولة، بيرو في الدور نصف النهائي، بينما سيلعب المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الكولومبي.
ويغيب الجمهور عن ملاعب البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا في البرازيل.
سد النهضة: السيسي يقول إنه لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا إلى "ما لا نهاية"
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على ضفاف النيل "لا يجوز أن يستمر إلى ما لا نهاية".
وأشار السيسي في كلمته التي ألقاها أمس أثناء افتتاح قاعدة عسكرية بالقرب من الحدود الليبية إلى أن "الدولة المصرية تتفهم متطلبات التنمية الإثيوبية ولكن يجب ألا تكون تلك التنمية على حساب الآخرين".
وكان مجلس الأمن الدولي قد حدد جلسة الخميس القادم بطلب من مصر والسودان لمناقشة أزمة سد النهضة، الذي ترى القاهرة والسودان فيه خطرا على حصتهما من مياه النيل بينما تشدد أديس أبابا على أهمية المشروع المائي لتوفير الكهرباء لملايين الإثيوبيين.
للمزيد
سد النهضة: "لا قوة" قادرة على تعطيل الملء الثاني للسد - الخارجية الإثيوبية