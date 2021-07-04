السيسي يقول إنه لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا إلى "ما لا نهاية"، والأرجنتين تتأهل إلى نصف نهائي كوبا أمريكا

تحطمت طائرة نقل تابعة للجيش في الفلبين كان تقل ما يقرب من 90 عسكريا.

وقد تم انتشال ما لا يقل عن 40 ناجيا حتى الآن بين هؤلاء من حطام الطائرة المحترق ، بحسب تصريحات أدلى بها قائد القوات المسلحة للصحفيين ، فيما تقدر الإحصائيات الأولى للحكومة عدد ضحايا الحادث بـ17 ضحية.

وحسب ما أشارت إليه التقارير حول ملابسات الحادثة فإن الطائرة كانت تحاول الهبوط في جزيرة جولو في جنوب غرب البلاد لكن انحرفت عن المدرج. ويعتقد أن العديد ممن كانوا على متنها هم من العسكريين الذين كانوا قد انتهوا من إكمال تدريبات التجنيد.