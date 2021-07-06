" زيادة كبيرة" في معدل الوفيات بمصر خلال الأشهر الماضية، ونيمار يتمنى بلوغ الأرجنتين نهائي كوبا أمريكا

فيروس كورورنا: اتفاقية تبادل لقاحات بين إسرائيل وكوريا الجنوبية
أبرمت إسرائيل وكوريا الجنوبية اتفاقية لتبادل لقاحات مضادة لفيروس
كورونا، وستستلم كوريا
الجنوبية بموجبها في غضون أيام نحو 700 ألف جرعة من لقاح فايزر، لاستخدامها قبل انتهاء صلاحيتها الوشيك.
وسستستخدم الجرعات التي أرسلتها إسرائيل في العاصمة سيول والمنطقة
المحيطة بها حيث تتزايد حالات الإصابة، وخصوصا في أوساط الشباب.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هذه اللقاحات تمثل معظم الشحنة التي رفضتها السلطة الفلسطينية الشهر الماضي.
وكانت السلطة الفلسطينية قالت إن سبب رفضها هذه الجرعات هو أنها "غير مطابقة للمواصفات".
وبالمقابل، ستزود كوريا الجنوبية إسرائيل بالعدد نفسه من الجرعات
من لقاح فايزر في وقت لاحق من هذا العام، وذلك تفاديا لاضطرار أي من البلدين إلى تخزين اللقاحات إلى أن تنتهي
مدة صلاحيتها.
كوبا أمريكا: البرازيل تتأهل إلى المباراة النهائية ونيمار يتمنى أن تكون الأرجنتين الطرف الثاني من اللقاء
تأهلت البرازيل إلى المباراة النهائية لبطولة كوبا أميركا في كرة القدم المقامة
على أرضها، بفوزها الاثنين بهدف نظيف على البيرو في نصف النهائي الذي استضافه ملعب
"نيلتون سانتوس" في ريو دي جانيرو.
وبفضل
الهدف الذي سجله لاعب وسط ليون الفرنسي لوكاس باكيتا (35) بعد تمريرة من نجم باريس سان جرمان الفرنسي أيضاً نيمار، ستسعى بطلة العالم خمس مرات إلى
خطف لقبها العاشر في البطولة القارية.
ويلتقي منتخب السامبا في النهائي الحادي
والعشرين في تاريخه (خسر 11 مرة) على ملعب ماراكانا
السبت، مع الفائز في نصف النهائي الثاني الثلاثاء بين ليونيل ميسي وزملائه في
الأرجنتين وكولومبيا في برازيليا.
وقال نيمار الذي اختير افضل لاعب في المباراة
"أريد الارجنتين. أنا سأشجع الارجنتين لأنه لدي أصدقاء هناك والبرازيل ستفوز
بالنهائي".
ReutersCopyright: Reuters
جهاز الإحصاء المصري: معدل الوفيات بالبلاد في الشهور الستة الماضية ارتفع بنسبة 14.9 في المئة مقارنة مع النصف الأول من 2020
أعلنت الهيئة الحكومية المصرية المسؤولة عن الإحصاء أن البلاد سجلت زيادة نسبتها 14.9 بالمئة في
الوفيات في النصف الأول من 2021 مقارنة مع الفترة نفسها من 2020.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن حصيلة الوفيات في الشهور الستة
الأولى من 2021 بلغت نحو 383 ألفا بزيادة " كبيرة" بنحو 50 ألفا عن النصف
الأول من العام الماضي.
وأظهرت الإحصاءات كذلك زيادة الوفيات في النصف الأول
من 2021 بنسبة 31.3 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019.
ولم يحدد المركز أي أسباب لزيادة الوفيات
وسجلت وزارة الصحة حتى الآن ما إجماليه 282082 حالة
إصابة بفيروس كورونا، من بينها 16264 وفاة منذ بدء الجائحة في مارس آذار 2020. غير
أن خبراء يقولون إن عدد الإصابات الحقيقي أعلى بكثير لقلة الاختبارات واستبعاد
نتائج الفحوص الخاصة.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
فيروس كورورنا: اتفاقية تبادل لقاحات بين إسرائيل وكوريا الجنوبية
أبرمت إسرائيل وكوريا الجنوبية اتفاقية لتبادل لقاحات مضادة لفيروس كورونا، وستستلم كوريا الجنوبية بموجبها في غضون أيام نحو 700 ألف جرعة من لقاح فايزر، لاستخدامها قبل انتهاء صلاحيتها الوشيك.
وسستستخدم الجرعات التي أرسلتها إسرائيل في العاصمة سيول والمنطقة المحيطة بها حيث تتزايد حالات الإصابة، وخصوصا في أوساط الشباب.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هذه اللقاحات تمثل معظم الشحنة التي رفضتها السلطة الفلسطينية الشهر الماضي.
وكانت السلطة الفلسطينية قالت إن سبب رفضها هذه الجرعات هو أنها "غير مطابقة للمواصفات".
وبالمقابل، ستزود كوريا الجنوبية إسرائيل بالعدد نفسه من الجرعات من لقاح فايزر في وقت لاحق من هذا العام، وذلك تفاديا لاضطرار أي من البلدين إلى تخزين اللقاحات إلى أن تنتهي مدة صلاحيتها.
كوبا أمريكا: البرازيل تتأهل إلى المباراة النهائية ونيمار يتمنى أن تكون الأرجنتين الطرف الثاني من اللقاء
تأهلت البرازيل إلى المباراة النهائية لبطولة كوبا أميركا في كرة القدم المقامة على أرضها، بفوزها الاثنين بهدف نظيف على البيرو في نصف النهائي الذي استضافه ملعب "نيلتون سانتوس" في ريو دي جانيرو.
وبفضل الهدف الذي سجله لاعب وسط ليون الفرنسي لوكاس باكيتا (35) بعد تمريرة من نجم باريس سان جرمان الفرنسي أيضاً نيمار، ستسعى بطلة العالم خمس مرات إلى خطف لقبها العاشر في البطولة القارية.
ويلتقي منتخب السامبا في النهائي الحادي والعشرين في تاريخه (خسر 11 مرة) على ملعب ماراكانا السبت، مع الفائز في نصف النهائي الثاني الثلاثاء بين ليونيل ميسي وزملائه في الأرجنتين وكولومبيا في برازيليا.
وقال نيمار الذي اختير افضل لاعب في المباراة "أريد الارجنتين. أنا سأشجع الارجنتين لأنه لدي أصدقاء هناك والبرازيل ستفوز بالنهائي".
جهاز الإحصاء المصري: معدل الوفيات بالبلاد في الشهور الستة الماضية ارتفع بنسبة 14.9 في المئة مقارنة مع النصف الأول من 2020
أعلنت الهيئة الحكومية المصرية المسؤولة عن الإحصاء أن البلاد سجلت زيادة نسبتها 14.9 بالمئة في الوفيات في النصف الأول من 2021 مقارنة مع الفترة نفسها من 2020.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن حصيلة الوفيات في الشهور الستة الأولى من 2021 بلغت نحو 383 ألفا بزيادة " كبيرة" بنحو 50 ألفا عن النصف الأول من العام الماضي.
وأظهرت الإحصاءات كذلك زيادة الوفيات في النصف الأول من 2021 بنسبة 31.3 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019.
ولم يحدد المركز أي أسباب لزيادة الوفيات
وسجلت وزارة الصحة حتى الآن ما إجماليه 282082 حالة إصابة بفيروس كورونا، من بينها 16264 وفاة منذ بدء الجائحة في مارس آذار 2020. غير أن خبراء يقولون إن عدد الإصابات الحقيقي أعلى بكثير لقلة الاختبارات واستبعاد نتائج الفحوص الخاصة.