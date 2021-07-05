اجتماع لمصدري النفط وسط خلاف سعودي إماراتي، ومصر تخفف قيود كورونا على المنشآت السياحية

قررت الحكومة المصرية زيادة نسبة الإشغال في المنشآت السياحية والترفيهية إلى 70 في المائة، بعد أن كانت النسبة المسموح بها قبل أكثر من عام هي 50 في المائة، مع تباطؤ الإصابات بفيروس كورونا.

وأقرت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا التغييرات في اجتماعها أمس، وسيتم العمل بنسبة الإشغال الجديدة في الفنادق والمطاعم ودور العرض والمسارح بدءً من غد الثلاثاء

وبدأت مصر حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في يناير/ كانون الثاني، مستهدفة أولا الأطقم الطبية، ثم توسعت الحملة منذ شهر مارس/آذار لتشمل باقي المواطنين، وتأمل مصر أن تلقح 40 في المائة من السكان الذين يزيد عددهم على 100 مليون نسمة بنهاية العام الجاري.