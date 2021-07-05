اجتماع لمصدري النفط وسط خلاف سعودي إماراتي، ومصر تخفف قيود كورونا على المنشآت السياحية

فيروس كورونا: مصر تخفف القيود وترفع نسبة الإشغال في المنشآت السياحية والترفيهية
قررت الحكومة المصرية زيادة
نسبة الإشغال في المنشآت السياحية والترفيهية إلى 70 في المائة، بعد أن كانت
النسبة المسموح بها قبل أكثر من عام هي 50 في المائة، مع تباطؤ الإصابات بفيروس كورونا.
وأقرت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس
كورونا التغييرات في اجتماعها أمس، وسيتم العمل بنسبة الإشغال الجديدة في الفنادق
والمطاعم ودور العرض والمسارح بدءً من غد الثلاثاء
وبدأت مصر حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في
يناير/ كانون الثاني، مستهدفة أولا الأطقم الطبية، ثم توسعت الحملة منذ شهر
مارس/آذار لتشمل باقي المواطنين، وتأمل مصر أن تلقح 40 في المائة من السكان الذين
يزيد عددهم على 100 مليون نسمة بنهاية العام الجاري.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
أوبك بلاس: اجتماع للدول المصدرة للنفط غداة رفض الإمارات مقترحا لزيادة الإنتاج
تستأنف اليوم اجتماعات لتحالف أوبك
بلاس للدول المصدرة للنفط وسط خلافات حول تحديد حصص الإنتاج بداية من الشهر
المقبل.
وكانت الإمارات قد أعلنت بالأمس
أنها وإن كانت تؤيد زيادة الإنتاج إلا أنها تتحفظ على المقترح السعودي الروسي
الخاص بزيادة الإنتاج المشروط، مطالبة بتعديل حصص الإنتاج.
لكن وزير الطاقة السعودي قال إن
هناك توافقا بين دول منظمة أوبك بلس ما عدا دولة واحدة متسائلا " إذا كانت
هناك تحفظات لدى أي دولة فلماذا سكتت عنها سابقا؟"
وتنص
الخطة المطروحة بزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من
آب/أغسطس وحتى كانون الأول/ديسمبر، بحيث تصل كمية النفط الإضافية المطروحة في
السوق بحلول نهاية السنة إلى مليوني برميل في اليوم.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
فيروس كورونا: مصر تخفف القيود وترفع نسبة الإشغال في المنشآت السياحية والترفيهية
قررت الحكومة المصرية زيادة نسبة الإشغال في المنشآت السياحية والترفيهية إلى 70 في المائة، بعد أن كانت النسبة المسموح بها قبل أكثر من عام هي 50 في المائة، مع تباطؤ الإصابات بفيروس كورونا.
وأقرت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا التغييرات في اجتماعها أمس، وسيتم العمل بنسبة الإشغال الجديدة في الفنادق والمطاعم ودور العرض والمسارح بدءً من غد الثلاثاء
وبدأت مصر حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في يناير/ كانون الثاني، مستهدفة أولا الأطقم الطبية، ثم توسعت الحملة منذ شهر مارس/آذار لتشمل باقي المواطنين، وتأمل مصر أن تلقح 40 في المائة من السكان الذين يزيد عددهم على 100 مليون نسمة بنهاية العام الجاري.
أوبك بلاس: اجتماع للدول المصدرة للنفط غداة رفض الإمارات مقترحا لزيادة الإنتاج
تستأنف اليوم اجتماعات لتحالف أوبك بلاس للدول المصدرة للنفط وسط خلافات حول تحديد حصص الإنتاج بداية من الشهر المقبل.
وكانت الإمارات قد أعلنت بالأمس أنها وإن كانت تؤيد زيادة الإنتاج إلا أنها تتحفظ على المقترح السعودي الروسي الخاص بزيادة الإنتاج المشروط، مطالبة بتعديل حصص الإنتاج.
لكن وزير الطاقة السعودي قال إن هناك توافقا بين دول منظمة أوبك بلس ما عدا دولة واحدة متسائلا " إذا كانت هناك تحفظات لدى أي دولة فلماذا سكتت عنها سابقا؟"
وتنص الخطة المطروحة بزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من آب/أغسطس وحتى كانون الأول/ديسمبر، بحيث تصل كمية النفط الإضافية المطروحة في السوق بحلول نهاية السنة إلى مليوني برميل في اليوم.