تونس تسجل نحو 8 آلاف إصابة يومية جديدة بكورونا، وإيران تستضيف اجتماعا بين الحكومة الأفغانية وطالبان

تستضيف العاصمة الإيرانية طهران اجتماعا بين مسؤولين أفغان وممثلين عن حركة طالبان، في الوقت الذي يواصل فيه مسلحو الحركة الإسلامية حملتهم العسكرية في عدة مناطق بأفغانستان.

وافتتح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاجتماع داعيا "شعب أفغانستان وقادتها السياسيين إلى اتخاذ قرارات صعبة لمستقبل بلادهم"، على ما جاء في بيان رسمي.

وبينما يعقد الوفدان الأفغانيان اجتماعهما في طهران، شنت حركة طالبان أول هجوم لها على عاصمة ولاية في قلعة ناو في شمال غرب البلاد، منذ بدء عمليتها العسكرية الواسعة النطاق مطلع مايو / أيار على القوات الحكومية.

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