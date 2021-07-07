تونس تسجل نحو 8 آلاف إصابة يومية جديدة بكورونا، وإيران تستضيف اجتماعا بين الحكومة الأفغانية وطالبان

الصراع في أفغانستان: اجتماع في طهران بين مسؤولين أفغان وممثلين عن طالبان
تستضيف العاصمة الإيرانية طهران اجتماعا بين
مسؤولين أفغان وممثلين عن حركة طالبان، في الوقت الذي يواصل فيه مسلحو الحركة
الإسلامية حملتهم العسكرية في عدة مناطق بأفغانستان.
وافتتح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاجتماع داعيا
"شعب أفغانستان وقادتها السياسيين إلى اتخاذ قرارات صعبة لمستقبل
بلادهم"، على ما جاء في بيان رسمي.
وبينما يعقد الوفدان الأفغانيان اجتماعهما في طهران، شنت حركة طالبان
أول هجوم لها على عاصمة ولاية في قلعة ناو في شمال غرب البلاد، منذ بدء عمليتها
العسكرية الواسعة النطاق مطلع مايو / أيار على القوات الحكومية.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
الصراع في أفغانستان: اجتماع في طهران بين مسؤولين أفغان وممثلين عن طالبان
تستضيف العاصمة الإيرانية طهران اجتماعا بين مسؤولين أفغان وممثلين عن حركة طالبان، في الوقت الذي يواصل فيه مسلحو الحركة الإسلامية حملتهم العسكرية في عدة مناطق بأفغانستان.
وافتتح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاجتماع داعيا "شعب أفغانستان وقادتها السياسيين إلى اتخاذ قرارات صعبة لمستقبل بلادهم"، على ما جاء في بيان رسمي.
وبينما يعقد الوفدان الأفغانيان اجتماعهما في طهران، شنت حركة طالبان أول هجوم لها على عاصمة ولاية في قلعة ناو في شمال غرب البلاد، منذ بدء عمليتها العسكرية الواسعة النطاق مطلع مايو / أيار على القوات الحكومية.
للمزيد
القوات الأمريكية تغادر قاعدة باغرام ليلاً من دون إبلاغ الجانب الأفغاني
فيروس كورونا: تونس تسجل حصيلة قياسية للإصابات اليومية الجديدة
أعلنت وزارة الصحة التونسية أنها سجلت ما يقارب الثمانية آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا و119 وفاة في رقم قياسي لحالات الإصابة اليومية منذ تفشي الوباء العام الماضي.
وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى حوالي 455 ألفا، بينما بلغ عدد الوفيات أكثر من 15 ألف حالة وفاة.
هذا وقرر محافظو العاصمة الكبرى في تونس منع تنقل العربات خلال يومي السبت والأحد تجنبا للعدوى.
وكان قد سبق وفرضت السلطات الحجر الصحي الشامل في بعض المدن منذ الأسبوع الماضي لكنها رفضت تطبيقه على مستوى البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية.
للمزيد
فيروس كورونا: هل يمكن كبح الموجة الرابعة في تونس؟