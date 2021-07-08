سد النهضة: مجلس الأمن يبحث أزمة السد مع استمرار إثيوبيا بملء بحيرته

Reuters Copyright: Reuters

يبحث مجلس الأمن الدولي اليوم وبناء على طلب من السودان ومصر أزمة سد النهضة بعدما تعثرت جولات مفاوضات متعددة قادها الإتحاد الإفريقي في الشهور القليلة الماضية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن وزير الخارجية سامح شكري سيلقي كلمة مصر في الجلسة التي يتوقع أن تنظر في مسودة قدمتها تونس وتدعو لإعادة المفاوضات بين الإطراف الثلاثة في أزمة السد برعاية الإتحاد الأفريقي مجددا وبمشاركة مراقبيين دوليين.

كما تطلب المسودة من الأطراف عدم إتخاذ اي إجراءات أحاديةب وبوقف اثيوبيا عملية الملء الثاني للسد لحين التوصل لإتفاق.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت الإثنين شروعها في عملية الملء الثاني للسد ما أثار غضب القاهرة والخرطوم اللتين رفضتا الإجراء الأثيوبي وطالبتا مجلس الأمن بالتدخل لوقفه.