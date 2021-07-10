سليمان الريسوني: الحكم بخمس سنوات سجن على الصحافي المغاربي وغرامة 100 ألف درهم

تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود التركية
قرر مجلس الامن الدولي بالاجماع تمديد آلية دخول المساعدات إلى سوريا عبر معبر باب الهوى لمدة عام واحد. وجاء قرار المجلس بعد توافق الدول الغربية وروسيا التي كانت تطالب بالتمديد لمدة ستة أشهر فقط.
وتضغط روسيا لإدخال المساعدات من المناطق التي تخضع لسلطة الحكومة السورية.
ورحبت الولايات المتحدة وروسيا وتركيا بالقرار لكن المندوب الروسي شدد على أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا حول الوضع الميداني لدخول المساعدات بعد ستة أشهر.
أزمة الكهرباء في لبنان تنفرج جزئيا
انفراجة بسيطة على صعيد أزمة الكهرباء في لبنان.
فقد أعلنت شركة كهرباء لبنان البدء بتفريغ إحدى السفينتين المحملتين بمادة زيت الغاز- الديزل - بعد تأكد مالك السفينة من تسديد ثمن الشحنة.
ويشكل هذا حلا جزئيا ومرحليا لأزمة الكهرباء المزمنة في البلاد التي تفاقمت في الفترة الاخيرة نتيجة الانهيار المالي وشح الدولارات، وهي العملة المطلوبة لاستيراد الوقود.
وكان التأخر في دفع مستحقات شركات الوقود قد منع تفريغ المواد الضرورية لتشغيل المعامل.
ونبهت الشركة مسبقا إلى أن كل معاملها قد توقفت وأطفئت مولدات محطتي دار عمار والزهراني نتيجة نفاد الوقود.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود التركية
قرر مجلس الامن الدولي بالاجماع تمديد آلية دخول المساعدات إلى سوريا عبر معبر باب الهوى لمدة عام واحد. وجاء قرار المجلس بعد توافق الدول الغربية وروسيا التي كانت تطالب بالتمديد لمدة ستة أشهر فقط.
وتضغط روسيا لإدخال المساعدات من المناطق التي تخضع لسلطة الحكومة السورية.
ورحبت الولايات المتحدة وروسيا وتركيا بالقرار لكن المندوب الروسي شدد على أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا حول الوضع الميداني لدخول المساعدات بعد ستة أشهر.
أزمة الكهرباء في لبنان تنفرج جزئيا
انفراجة بسيطة على صعيد أزمة الكهرباء في لبنان.
فقد أعلنت شركة كهرباء لبنان البدء بتفريغ إحدى السفينتين المحملتين بمادة زيت الغاز- الديزل - بعد تأكد مالك السفينة من تسديد ثمن الشحنة.
ويشكل هذا حلا جزئيا ومرحليا لأزمة الكهرباء المزمنة في البلاد التي تفاقمت في الفترة الاخيرة نتيجة الانهيار المالي وشح الدولارات، وهي العملة المطلوبة لاستيراد الوقود. وكان التأخر في دفع مستحقات شركات الوقود قد منع تفريغ المواد الضرورية لتشغيل المعامل.
ونبهت الشركة مسبقا إلى أن كل معاملها قد توقفت وأطفئت مولدات محطتي دار عمار والزهراني نتيجة نفاد الوقود.