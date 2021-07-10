سليمان الريسوني: الحكم بخمس سنوات سجن على الصحافي المغاربي وغرامة 100 ألف درهم

انفراجة بسيطة على صعيد أزمة الكهرباء في لبنان.

فقد أعلنت شركة كهرباء لبنان البدء بتفريغ إحدى السفينتين المحملتين بمادة زيت الغاز- الديزل - بعد تأكد مالك السفينة من تسديد ثمن الشحنة.

ويشكل هذا حلا جزئيا ومرحليا لأزمة الكهرباء المزمنة في البلاد التي تفاقمت في الفترة الاخيرة نتيجة الانهيار المالي وشح الدولارات، وهي العملة المطلوبة لاستيراد الوقود. وكان التأخر في دفع مستحقات شركات الوقود قد منع تفريغ المواد الضرورية لتشغيل المعامل.

ونبهت الشركة مسبقا إلى أن كل معاملها قد توقفت وأطفئت مولدات محطتي دار عمار والزهراني نتيجة نفاد الوقود.